Bolonha: Castro pode ser vendido por 40 milhões; a Juventus está interessada. E também estão de saída Ferguson e Lucumi

O primeiro jogador a ser negociado é Jhon Lucumí. A Juventus está de olho no zagueiro colombiano, mas a proposta de 15 milhões de euros mais 3 em bônus foi recusada pelo Bologna, que não quer se afastar da cláusula de rescisão prevista no contrato do jogador (válida até 15 de julho) de 28 milhões. Da Inglaterra, surgem rumores de interesse do Bournemouth e do Nottingham Forest, que está de olho nele e em Santiago Castro.





Justamente o atacante argentino continua sendo um dos jogadores mais cobiçados do time da Emília. O Bologna fixou o preço para sua saída: 40 milhões, um valor que desanimou a Juventus, mas que pode ser atraente para a Premier League.





Também estão de saída Benjamin Dominguez e Lewis Ferguson, que interessam ao Rangers, à Roma e à Atalanta: o capitão do Rossoblù pode ser negociado por 20 milhões de euros.