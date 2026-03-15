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US Sassuolo Calcio v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport

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Bolonha, as lágrimas de Skorupski ao final da partida: o que se sabe sobre o jogo de volta da Liga Europa contra a Roma

Situação de emergência no Bologna, que perdeu nada menos que três jogadores durante a partida contra o Sassuolo

O Bologna vence por uma diferença mínima o clássico da Emilia contra o Sassuolo, graças a um gol de Dallinga logo no início da partida. Enquanto os rossoblu voltam a sorrir, garantindo o oitavo lugar na tabela após as muitas dificuldades do último período, por outro lado, Italiano terá que lidar com várias ausências de vista da partida de volta das oitavas de final da Liga Europa, marcada para quinta-feira contra a Roma.

Moro, De Silvestri, mas sobretudo Skorupski: o goleiro polonês ex-Roma corre o risco de ter que perder o jogo mais importante da temporada do Bologna.

  • A FALTA DE MUDANÇA E AS LÁGRIMAS

    No final da partida entre Sassuolo e Bologna, ao sair para pegar a bola fora da área, Skorupski caiu imediatamente no chão, com dores, causando alarme no banco do Bologna. Italiano, porém, já havia esgotado as substituições e Pobega parecia ser o escolhido para terminar a partida no gol, defendendo a vantagem inicial de Dallinga. O goleiro polonês, porém, cerrou os dentes e terminou a partida, deixando-se levar pela emoção no final. Lágrimas na arquibancada visitante que prenunciam maus pressentimentos para o confronto contra a Roma pela Liga Europa.

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  • O QUE SE DIZ SOBRE A ROMA

    Pelas primeiras impressões, parece que Skorupski sofreu uma lesão muscular no flexor da coxa esquerda. O goleiro aguentou firme até o fim, mas o polonês pode ficar afastado dos gramados por várias semanas. Certamente, as chances de ver Skorupski no gol na quinta-feira contra a Roma são mínimas, com Ravaglia e o jovem Pessina disputando a vaga de titular.

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