Bolonha, as lágrimas de Skorupski ao final da partida: o que se sabe sobre o jogo de volta da Liga Europa contra a Roma

O Bologna vence por uma diferença mínima o clássico da Emilia contra o Sassuolo, graças a um gol de Dallinga logo no início da partida. Enquanto os rossoblu voltam a sorrir, garantindo o oitavo lugar na tabela após as muitas dificuldades do último período, por outro lado, Italiano terá que lidar com várias ausências de vista da partida de volta das oitavas de final da Liga Europa, marcada para quinta-feira contra a Roma.

Moro, De Silvestri, mas sobretudo Skorupski: o goleiro polonês ex-Roma corre o risco de ter que perder o jogo mais importante da temporada do Bologna.