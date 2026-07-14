"Neste momento, de qualquer forma, ele faz parte, para todos os efeitos, do nosso elenco". Domenico Tedesco, novo técnico do Bologna, falou assim sobre a situação de Jhon Lucumì, zagueiro colombiano muito cobiçado no mercado, que poderia deixar o clube neste verão, apesar de ter contrato válido até 2027. Amanhã, 15 de julho, vence a cláusula de 28 milhões de euros; é improvável que a diretoria do Bologna receba uma transferência bancária nesse valor, pois quem está de olho no ex-jogador do Genk quer negociar por valores diferentes, decididamente mais baixos. Aproveitando os 12 meses restantes de contrato.
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Bolonha: amanhã vence a cláusula de rescisão de Lucumì, no valor de 28 milhões de euros; a Juventus oferece Adzic
A JUVENTUDE FAZ UMA OFERTA A ADZIC
Entre eles está a Juventus, que, até o momento, sem vendas, não pode arcar com grandes investimentos, mas colocou o colombiano no topo da lista de preferências e está estudando a estratégia certa. É verdade que Carnevali receberá cerca de 20 milhões com a transferência de Muharemovic do Sassuolo para o Leeds, mas a ideia é utilizar esse orçamento para contratar o atacante. No caso de Lucumì, há a intenção de incluir uma contrapartida na negociação; após a recusa do Bologna em relação a Miretti, foi proposto Adzic, que agrada muito a Sartori. O montenegrino disputou no ano passado apenas 17 partidas, totalizando 349 minutos, com apenas um destaque: o gol contra a Inter em 13 de setembro. A Juve gostaria de cedê-lo por empréstimo, mas outras fórmulas não estão descartadas.
O INTER TAMBÉM TENTA: A OFERTA
De acordo com o Corriere di Bologna, o Inter também está muito interessado em Lucumì, já que busca pelo menos um zagueiro central após as saídas de De Vrij, Darmian e Acerbi. Os nerazzurri têm duas cartas na manga: Kristjan Asllani (já cobiçado pelo Bologna há um ano e que voltou após empréstimos ao Torino e ao Besiktas) e, sobretudo, Ebenezer Akisanmiro, nigeriano de 21 anos que Sartori observou várias vezes, no ano passado, quando estava emprestado ao Pisa na Série A.
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