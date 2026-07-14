Bolonha: amanhã vence a cláusula de rescisão de Lucumì, no valor de 28 milhões de euros; a Juventus oferece Adzic

Entre eles está a Juventus, que, até o momento, sem vendas, não pode arcar com grandes investimentos, mas colocou o colombiano no topo da lista de preferências e está estudando a estratégia certa. É verdade que Carnevali receberá cerca de 20 milhões com a transferência de Muharemovic do Sassuolo para o Leeds, mas a ideia é utilizar esse orçamento para contratar o atacante. No caso de Lucumì, há a intenção de incluir uma contrapartida na negociação; após a recusa do Bologna em relação a Miretti, foi proposto Adzic, que agrada muito a Sartori. O montenegrino disputou no ano passado apenas 17 partidas, totalizando 349 minutos, com apenas um destaque: o gol contra a Inter em 13 de setembro. A Juve gostaria de cedê-lo por empréstimo, mas outras fórmulas não estão descartadas.