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Bolonha: amanhã vence a cláusula de rescisão de Lucumì, no valor de 28 milhões de euros; a Juventus oferece Adzic

J. Lucumi
Mercado da bola
Bologna
Inter de Milão
Juventus

"Neste momento, de qualquer forma, ele faz parte, para todos os efeitos, do nosso elenco". Domenico Tedesco, novo técnico do Bologna, falou assim sobre a situação de Jhon Lucumì, zagueiro colombiano muito cobiçado no mercado, que poderia deixar o clube neste verão, apesar de ter contrato válido até 2027. Amanhã, 15 de julho, vence a cláusula de 28 milhões de euros; é improvável que a diretoria do Bologna receba uma transferência bancária nesse valor, pois quem está de olho no ex-jogador do Genk quer negociar por valores diferentes, decididamente mais baixos. Aproveitando os 12 meses restantes de contrato.


  • A JUVENTUDE FAZ UMA OFERTA A ADZIC

    Entre eles está a Juventus, que, até o momento, sem vendas, não pode arcar com grandes investimentos, mas colocou o colombiano no topo da lista de preferências e está estudando a estratégia certa. É verdade que Carnevali receberá cerca de 20 milhões com a transferência de Muharemovic do Sassuolo para o Leeds, mas a ideia é utilizar esse orçamento para contratar o atacante. No caso de Lucumì, há a intenção de incluir uma contrapartida na negociação; após a recusa do Bologna em relação a Miretti, foi proposto Adzic, que agrada muito a Sartori. O montenegrino disputou no ano passado apenas 17 partidas, totalizando 349 minutos, com apenas um destaque: o gol contra a Inter em 13 de setembro. A Juve gostaria de cedê-lo por empréstimo, mas outras fórmulas não estão descartadas.

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  • O INTER TAMBÉM TENTA: A OFERTA

    De acordo com o Corriere di Bologna, o Inter também está muito interessado em Lucumì, já que busca pelo menos um zagueiro central após as saídas de De Vrij, Darmian e Acerbi. Os nerazzurri têm duas cartas na manga: Kristjan Asllani (já cobiçado pelo Bologna há um ano e que voltou após empréstimos ao Torino e ao Besiktas) e, sobretudo, Ebenezer Akisanmiro, nigeriano de 21 anos que Sartori observou várias vezes, no ano passado, quando estava emprestado ao Pisa na Série A.

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