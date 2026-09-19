Com Bologna x Torino, prossegue a programação da 5ª rodada da Serie A 2026/2027, e será um jogo para ser observado com grande atenção, sobretudo em casa emiliana, onde haverá a estreia de Raffaele Palladino no banco de reservas, já que apenas alguns dias atrás ele assumiu o lugar do demitido Tedesco.

Um resultado positivo é necessário para mudar o rumo da temporada, mas também é importante para o Torino de Ignazio Abate, que chega para a partida com um retrospecto de 3 derrotas e 1 vitória, além da dolorosa eliminação na Coppa Italia pelas mãos do Monza.





BOLOGNA X TORINO

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