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Raffaele Palladino AtalantaGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Bologna x Torino AO VIVO, as escalações oficiais: a primeira de Palladino no 3-4-2-1, com Bernardeschi e Cacciamani

Bologna
Torino
Bologna x Torino
Campeonato Italiano

Acompanhe Bologna x Torino, jogo válido pela 5ª rodada da Serie A 2026/2027

Com Bologna x Torino, prossegue a programação da 5ª rodada da Serie A 2026/2027, e será um jogo para ser observado com grande atenção, sobretudo em casa emiliana, onde haverá a estreia de Raffaele Palladino no banco de reservas, já que apenas alguns dias atrás ele assumiu o lugar do demitido Tedesco.

Um resultado positivo é necessário para mudar o rumo da temporada, mas também é importante para o Torino de Ignazio Abate, que chega para a partida com um retrospecto de 3 derrotas e 1 vitória, além da dolorosa eliminação na Coppa Italia pelas mãos do Monza.


BOLOGNA X TORINO

Artilheiros: -



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    Bologna x Torino


    Gols: -


    BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. 

    Técnico: Palladino


    TORINO (3-5-2): Perri; Ismajli, Coco, Comert; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Vlasic; Simeone. 

    Técnico: Abate


    Árbitro: Guida

    Amarelados: -

    Expulsos: -

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