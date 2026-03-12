Bologna-Roma, o ex-Skorupski e o pesadelo da Liga Europa: aquela vez em que seu erro causou a eliminação dos giallorossi

No entanto, as coisas não correram como previsto. Skorupski fez duas boas partidas entre a ida e a volta nas oitavas de final contra o Feyenoord e também não se saiu mal na ida das quartas de final contra a Fiorentina (derby italiano, também nesse caso); o problema foi na partida de volta contra os violetas. Após o 1 a 1 da primeira partida, na volta Skorupski cometeu um erro aos 18 minutos do primeiro tempo, com o placar em 0 a 1: ao evitar que a bola saísse pela linha de fundo para não dar um escanteio aos adversários, o polonês serviu involuntariamente Marcos Alonso, que empurrou a bola para o gol vazio e dobrou o placar, encerrando de fato a partida. O jogo terminou 3 a 0 para a Fiorentina e adeus Europa para a Roma. O goleiro giallorosso foi criticado por esse erro e Garcia por tê-lo escalado. Hoje, Skorupski reencontra a Roma na Europa, como adversário. Aos 34 anos, com mais maturidade e mais experiência. E quem sabe se ele tentará evitar novamente um escanteio para os adversários, tirando a bola do fundo.