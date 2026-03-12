A semana das competições europeias continua hoje com os jogos da Liga Europa e da Liga Conferência. O jogo em destaque é o clássico italiano entre Bologna e Roma: a partida de ida das oitavas de final está marcada para hoje, quinta-feira, 12 de março, às 18h45, e a volta está prevista para o Olímpico na próxima semana, quinta-feira, 19. Desafio dentro do desafio para Lukasz Skorupski, goleiro nascido em 1991 que hoje defende as traves do time rossoblù, mas que entre 2013 e 2015 e na temporada 2017-18 foi reserva na Roma. Claramente, não é a primeira vez que o jogador polonês enfrenta os giallorossi como ex-jogador, mas nunca havia acontecido de ele enfrentá-los na Liga Europa.
Bologna-Roma, o ex-Skorupski e o pesadelo da Liga Europa: aquela vez em que seu erro causou a eliminação dos giallorossi
SKORUPSKI NA EUROPA LEAGUE COM A ROMA
Justamente uma partida nesta competição foi uma das últimas participações do goleiro polonês com a camisa amarela e vermelha. Na temporada 2014/15, Skorupski foi titular da equipe de Rudi Garcia na Liga Europa, para onde o time havia caído após terminar em terceiro lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões, atrás do Bayern de Munique, Manchester City e CSKA Moscou (o antigo regulamento previa que o terceiro colocado da fase de grupos da Liga dos Campeões fosse para a Liga Europa). Naquela temporada, Skorupski já havia jogado contra o Cesena e a Juventus no campeonato e contra o City e o Bayern na Europa, devido à indisponibilidade de De Sanctis. Lançá-lo como titular na Liga Europa contra o Feyenoord e a Fiorentina, por outro lado, foi uma escolha técnica do treinador para dar espaço a um jogador (na época) jovem e (aos 23 anos) visto como possível goleiro titular do futuro.
O ERRO DE SKORUPSKI CONTRA A ROMA
No entanto, as coisas não correram como previsto. Skorupski fez duas boas partidas entre a ida e a volta nas oitavas de final contra o Feyenoord e também não se saiu mal na ida das quartas de final contra a Fiorentina (derby italiano, também nesse caso); o problema foi na partida de volta contra os violetas. Após o 1 a 1 da primeira partida, na volta Skorupski cometeu um erro aos 18 minutos do primeiro tempo, com o placar em 0 a 1: ao evitar que a bola saísse pela linha de fundo para não dar um escanteio aos adversários, o polonês serviu involuntariamente Marcos Alonso, que empurrou a bola para o gol vazio e dobrou o placar, encerrando de fato a partida. O jogo terminou 3 a 0 para a Fiorentina e adeus Europa para a Roma. O goleiro giallorosso foi criticado por esse erro e Garcia por tê-lo escalado. Hoje, Skorupski reencontra a Roma na Europa, como adversário. Aos 34 anos, com mais maturidade e mais experiência. E quem sabe se ele tentará evitar novamente um escanteio para os adversários, tirando a bola do fundo.