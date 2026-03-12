Bologna-Roma, as notas dos giallorossi: Pellegrini salva tudo, Celik é um desastre

Svilar 6,5 – Com um milagre no final do primeiro tempo, salva o resultado em um belo chute de Bernardeschi. Também se destaca em relação a Pobega na hora do jogo. Arrisca com a saída no final, salvo pela trave.

Celik 4,5 – Praticamente não se vê no ataque. Na ocasião do gol, é ultrapassado com muita facilidade por Rowe. Antes de sair, comete outro desastre, dando mais uma bola para Rowe marcar (a partir dos 66', Hermoso 6: coloca a garra necessária em um momento complicado).

Ndicka 6,5 – Castro é um adversário incômodo, mas Evan logo toma suas medidas. É sem dúvida o melhor da defesa giallorossa. Comete muito poucos erros.

Ghilardi 5,5 – Deixa Bernardeschi completamente sozinho na ocasião do gol. Melhor na direita quando Hermoso entra.

Rensch 5,5 – Atento na defesa, mas comete muitos erros no ataque, principalmente no último passe (a partir dos 57' Tsimikas 6: comete poucos erros).

El Aynaoui 5 – O cansaço muscular de Koné faz com que ele se torne titular. O jogo passa por ele, mas ele gira a bola muito lentamente e perde muitos duelos (a partir dos 66' Pellegrini 7: marca o gol do empate e salva a Roma).

Pisilli 5,5 – Um passo atrás em relação às últimas partidas. Ele é responsável, junto com Celik, pelo gol de 1 a 0: é muito fraco na intervenção sobre Rowe. Melhora no final.

Wesley 5,5 – Começa mal e recebe um cartão amarelo pesado no início da partida por uma falta em Joao Mario. Muito apagado no primeiro tempo, tanto no ataque quanto na defesa. A vinte minutos do fim, passa para a direita, mas seu desempenho continua negativo.

Cristante 6 – Tem dificuldades no meio-campo no primeiro tempo, erra várias vezes na última jogada. No segundo tempo, volta para trás após a saída de El Aynaoui, protagonista no empate com a bola recuperada.

Zaragoza 5 – Ele é a surpresa desde o início. No primeiro quarto de hora, ele é pouco visto e também erra duas cobranças de escanteio, uma das quais resulta em um contra-ataque perigoso para a Roma. Aos 18 minutos, ele perde o 1 a 0 e depois desaparece (a partir dos 46 minutos, Vaz 6: dá um pouco de ânimo ao ataque e a diferença com Zaragoza é abismal).

Malen 6,5 – Com Zaragoza por perto, ele está mais no centro da ação do que na partida em Gênova. Aos 18 minutos, ele dá um ótimo passe para Zaragoza, que erra na frente de Skorupski. A primeira grande chance é aos 52 minutos, mas ele acerta a trave externa. O gol de Pellegrini vem graças a uma bela jogada dele na área. Pouco depois do empate, ele quase vira o placar, mas a bola é tocada por Lucumì e acaba na trave.

Técnico Gasperini 6,5 – A emergência no ataque é grande e não se poderia pedir mais do que isso.