Bologna-Roma AO VIVO, escalações oficiais: Castro contra Malen, Pobega e Rensch desde o início

Acompanhe a transmissão ao vivo da corrida.

Após duas derrotas dolorosas no campeonato, respectivamente contra o Genoa e o Verona, o Bologna e a Roma se enfrentam na ida das oitavas de final da Liga Europa no clássico italiano: a ida será no Dall'Ara, e a volta no Olímpico, devido à melhor classificação dos giallorossi na fase do campeonato.

