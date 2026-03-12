Após duas derrotas dolorosas no campeonato, respectivamente contra o Genoa e o Verona, o Bologna e a Roma se enfrentam na partida de ida das oitavas de final da Liga Europa no clássico italiano: a partida de ida será no Dall'Ara, e a de volta no Olimpico, devido à melhor classificação dos giallorossi na fase do campeonato.
Bologna-Roma AO VIVO 1-0: Bernardeschi! Malen acerta a trave, Pobega perde a chance de ampliar o placar
BOLONHA-ROMA 1-0
GOLS: 50' Bernardeschi (B)
BOLONHA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe (71' Cambiaghi); Castro. Técnico: Italiano
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik (66' Hermoso); Rensch (58' Tsimikas), El Aynaoui (66' Pellegrini), Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza (46' Vaz); Malen. Técnico: Gasperini
ÁRBITRO: Jablonski
ADVERTÊNCIAS: Miranda (B), Wesley (R), Casale (B), Cristante (R)
EXPULSOS: -
