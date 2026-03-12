Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
CM Grafica Bologna Roma LIVE 16 9Getty Images/Calciomercato
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Bologna-Roma AO VIVO 1-0: Bernardeschi! Malen acerta a trave, Pobega perde a chance de ampliar o placar

Acompanhe a transmissão ao vivo da corrida.

Após duas derrotas dolorosas no campeonato, respectivamente contra o Genoa e o Verona, o Bologna e a Roma se enfrentam na partida de ida das oitavas de final da Liga Europa no clássico italiano: a partida de ida será no Dall'Ara, e a de volta no Olimpico, devido à melhor classificação dos giallorossi na fase do campeonato.

  • ASSISTA AO VIVO NO NOW

    Esta página contém links afiliados. Quando você assina uma assinatura através desses links, nós recebemos uma comissão.

    Descubra as melhores ofertasInscreva-se no NOW

    • Publicidade

  • ACOMPANHE OS DADOS DA COMPETIÇÃO

  • OBJETIVOS E AÇÕES DESTACADAS

  • O PLACAR

    BOLONHA-ROMA 1-0

    GOLS: 50' Bernardeschi (B)

    BOLONHA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe (71' Cambiaghi); Castro. Técnico: Italiano

    ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik (66' Hermoso); Rensch (58' Tsimikas), El Aynaoui (66' Pellegrini), Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza (46' Vaz); Malen. Técnico: Gasperini

    ÁRBITRO: Jablonski

    ADVERTÊNCIAS: Miranda (B), Wesley (R), Casale (B), Cristante (R)

    EXPULSOS: -

Campeonato Italiano
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Bologna crest
Bologna
BOL
Campeonato Italiano
Como crest
Como
COM
Roma crest
Roma
ROM
0