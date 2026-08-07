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Adhe Makayasa

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Bologna rejeita oferta de € 30 milhões do Everton por Jonathan Rowe, e Rossoblu adota postura firme por ponta inglês

Mercado da bola
J. Rowe
Bologna
Campeonato Italiano
Everton
Premier League

O Bologna recusou uma oferta de € 30 milhões do Everton pelo ponta inglês Jonathan Rowe e deixou claro que não está disposto a negociar a saída do jogador neste verão. O Everton estudou aumentar a proposta para € 35 milhões, mas o clube italiano segue determinado a manter o atleta de 23 anos após saídas importantes no elenco.

  • Bologna rejeita proposta do Everton

    Informações do veículo italiano Il Resto del Carlino revelam que o Everton apresentou uma proposta de € 30 milhões para contratar Rowe, que foi rapidamente rejeitada pelo Bologna. O clube da Premier League perguntou se as negociações poderiam ser abertas caso sua oferta fosse aumentada para € 35 milhões, mas a diretoria do Bologna se recusou a dar sequência às conversas. O ponta de 23 anos segue sob contrato no Stadio Renato Dall'Ara até junho de 2029, após sua chegada vinda do Marseille no verão passado.

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    Rossoblu mantêm posição firme

    O Bologna reforçou sua posição de que o ex-internacional das categorias de base da Inglaterra não será vendido durante a atual janela de transferências. Dirigentes do clube deixaram claro que não estão dispostos a considerar novas propostas do Everton, mesmo que o clube aumente sua avaliação. Essa postura firme foi adotada para preservar a profundidade ofensiva do Bologna antes da nova temporada.

  • Bolonha resiste ao esvaziamento do elenco

    A relutância em se desfazer de Rowe decorre do fato de o Bologna já ter sancionado a saída de € 35 milhões do atacante titular Santiago Castro para a Roma. Além disso, o Bologna pode embolsar mais € 25 milhões com a possível venda do zagueiro Jhon Lucumi, elevando sua receita total com transferências a € 60 milhões.

    Segundo informações, o Bologna só está disposto a considerar a venda do ex-ponta do Norwich City se um clube apresentar uma oferta extraordinária, significativamente acima do valor de mercado, na faixa de € 55 milhões a € 60 milhões.

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    Everton enfrenta obstáculo por avaliação de mercado

    O Everton agora precisa decidir se vai apresentar uma oferta significativamente mais alta ou voltar sua atenção para alvos alternativos antes de a janela de transferências se fechar. Para o Bologna, manter Rowe, que somou sete gols e quatro assistências em 40 partidas na última temporada, segue sendo vital para manter a estabilidade do elenco antes de sua campanha doméstica. Um teste de consistência aguarda a equipe de Domenico Tedesco, que segue refinando seu elenco principal ao longo da pré-temporada.

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