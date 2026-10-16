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Raffaele Palladino AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Bologna, Palladino: "Skorupski ou Pessina? Já escolhi. Dovbyk terá de esperar sua oportunidade, gosto do Enem"

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O técnico do Bologna fala na véspera do jogo contra a Inter

Raffaele Palladino, técnico do Bologna, fala em entrevista coletiva na véspera do jogo contra a Inter, válido pela sétima rodada da Serie A: "O time precisa ter essa chama e essa fome, porque são características que marcaram o grupo nos últimos anos", segundo o Sportmediaset. "Enfrentamos a líder da tabela, que tem o melhor ataque, e esses jogos são decididos nos detalhes. Quero ver personalidade, coragem e uma ousadia saudável, necessária para enfrentar os grandes times. É preciso entender o momento do jogo e manter a bola nos pés. Ainda precisamos melhorar nisso. Em Lecce, em alguns momentos, deveríamos ter administrado melhor a posse de bola. Amanhã não será fácil, mas teremos de dar tudo. Além disso, sabemos que o Dall'Ara estará cheio, e gostaria que os jogadores também se deixassem levar pelo entusiasmo da torcida".


Sobre o goleiro: "O treino é que determina quem entra em campo, independentemente dos erros que possam acontecer, porque eu também posso errar, assim como os jogadores e os árbitros: os erros fazem parte deste trabalho. Escolho quem entra em campo com toda a tranquilidade e tenho total confiança tanto em Skorupski quanto em Pessina. Quem entrar em campo amanhã terá todo o meu apoio. Já fiz minha escolha para amanhã".

  • Sobre Dovbyk: "Tentamos dar a ele minutos em campo tanto com o time Primavera quanto contra o Ascoli, durante as duas semanas da pausa para as seleções, e ele respondeu bem. Depois, teve um pequeno incômodo no músculo flexor. Ele já tem minutos nas pernas, mas, enquanto eu não o colocar em campo, terá de esperar sua oportunidade. Precisa ficar tranquilo, porque a hora dele vai chegar. Foi assim também com Enem. Outros jogadores também precisam esperar sua chance, mas podem ter certeza de que vou dá-la a eles".


    Sobre Enem: "Independentemente do gol, é um garoto de quem gosto. É sério, testei-o como meia-atacante e ele desempenhou a função com muita seriedade e profissionalismo. Na última semana, vi arrancada e força nas pernas; ele estava muito bem nos treinos e aproveitou isso no jogo. Amanhã veremos se terá espaço novamente".


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