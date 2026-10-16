Bologna, Palladino: "Skorupski ou Pessina? Já escolhi. Dovbyk terá de esperar sua oportunidade, gosto do Enem"

Raffaele Palladino, técnico do Bologna, fala em entrevista coletiva na véspera do jogo contra a Inter, válido pela sétima rodada da Serie A: "O time precisa ter essa chama e essa fome, porque são características que marcaram o grupo nos últimos anos", segundo o Sportmediaset. "Enfrentamos a líder da tabela, que tem o melhor ataque, e esses jogos são decididos nos detalhes. Quero ver personalidade, coragem e uma ousadia saudável, necessária para enfrentar os grandes times. É preciso entender o momento do jogo e manter a bola nos pés. Ainda precisamos melhorar nisso. Em Lecce, em alguns momentos, deveríamos ter administrado melhor a posse de bola. Amanhã não será fácil, mas teremos de dar tudo. Além disso, sabemos que o Dall'Ara estará cheio, e gostaria que os jogadores também se deixassem levar pelo entusiasmo da torcida".





Sobre o goleiro: "O treino é que determina quem entra em campo, independentemente dos erros que possam acontecer, porque eu também posso errar, assim como os jogadores e os árbitros: os erros fazem parte deste trabalho. Escolho quem entra em campo com toda a tranquilidade e tenho total confiança tanto em Skorupski quanto em Pessina. Quem entrar em campo amanhã terá todo o meu apoio. Já fiz minha escolha para amanhã".