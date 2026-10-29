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Ao VivoIngressos
FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Federico Zanon
Traduzido por

Bola de Ouro 2026 para Alexia Putellas, terceira conquista da carreira. Prêmio Kopa para Vicky Lopez; Romeu, melhor treinador

A. Putellas
Futebol feminino
V. Lopez
C. Coll
P. Romeu
Barcelona

Prêmios de 2026 são entregues em Londres: triunfo do Barcelona e de Alexia Putellas, ex-Barça, agora no London City Lionesses

Próximas partidas
HBK

HBK

Liga dos Campeões Feminino

29 de out. de 2026

BAR

BAR

Noite de gala em Londres para a Bola de Ouro de 2026. Quem roubou a cena foi Alexia Putellas, ex-jogadora do Barcelona que agora defende o London City Lionesses. Ela conquistou o prêmio mais desejado e cobiçado, o terceiro de sua carreira, depois dos de 2021 e 2022, e deu continuidade à hegemonia espanhola mantida nas últimas três edições por Aitana Bonmatí, ausente da lista de indicadas deste ano devido a uma lesão grave.

  • VICKY LÓPEZ NOVAMENTE EM DESTAQUE

    Vicky Lopez, atacante do Barcelona, conquistou pelo segundo ano consecutivo o prêmio Kopa, reservado aos melhores jovens talentos. No último ano, disputou 53 partidas pela seleção espanhola e pelo clube, marcou 17 gols e deu 15 assistências. Conquistou a tríplice coroa com o Barcelona e venceu a Liga das Nações da UEFA com a Espanha.

  • Cata Coll, melhor goleira

    A melhor goleira deste ano é Cata Coll, do Barcelona, que ficou em terceiro lugar no ano passado. Ela passou 23 das 39 partidas sem sofrer gols e foi vazada apenas 18 vezes em toda a temporada. Também conquistou a Liga dos Campeões feminina, a Liga feminina, a Copa da Rainha e a Supercopa da Espanha.

  • CORRALL, ATACANTE DO ANO

    O Troféu Gerd Muller, destinado à melhor atacante do ano, ficou com Charlyn Corral, atacante mexicana de 35 anos do Pachuca. Ao longo da temporada 2025/26, ela marcou algo como 57 gols: é a primeira jogadora mexicana a receber um prêmio na noite da Bola de Ouro.

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  • BARCELONA = ROMEU

    Pere Romeu, treinador de 32 anos do Barcelona, ganhou tudo com o clube atualmente mais forte do mundo. Conquistou a UEFA Champions League, o Campeonato Espanhol, a Copa de la Reina e a Supercopa da Espanha. O Barcelona encerrou a temporada com um total de 44 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, marcando 193 gols e sofrendo só 21 em todas as competições.

Próximas partidas
HBK

HBK

Liga dos Campeões Feminino

29 de out. de 2026

BAR

BAR