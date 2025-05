Bola de Ouro 2025: quando é, horário, onde assistir, favoritos, categorias e mais da premiação de melhor jogador do mundo da France Football

Cerimônia acontece em setembro, terá novas categorias no futebol feminino e pode coroar um nome inédito após lesão do atual vencedor

A corrida pelo prêmio individual mais prestigiado do futebol mundial já começou. Com data definida e novidades no formato, a Bola de Ouro 2025 promete uma das edições mais abertas dos últimos anos. Sem grandes torneios de seleções no calendário 2024/25, o desempenho nos clubes — e no novo Mundial de Clubes — deve pesar mais do que nunca na escolha dos melhores do mundo.

Fora de combate por lesão, Rodri não poderá defender o título conquistado em 2024, o que abre caminho para uma nova estrela erguer a cobiçada bola dourada.