"Bola de neve de mentiras" - Julian Álvarez reage com indignação às novas notícias sobre sua transferência para o Barcelona, antes do confronto do Atlético de Madrid com o Arsenal pela Liga dos Campeões

Em declarações à imprensa antes do importante jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões entre o Atlético de Madrid e o Arsenal, Álvarez abordou os rumores crescentes em torno de seu futuro. O campeão da Copa do Mundo expressou frustração com o fluxo constante de notícias sugerindo que ele está destinado a se transferir para o Camp Nou neste verão.

“Tento não dar muita importância ao que dizem, porque a verdade é que toda semana surgem coisas novas, todo tipo de informação”, disse Álvarez. “Tento não desperdiçar energia com isso e me concentrar no que estamos fazendo aqui no Atlético. Tento não dar muita importância ao que é dito na mídia, porque muitas vezes isso acaba se transformando em uma bola de neve de mentiras. Não posso ficar saindo para esclarecer ou negar tudo o que aparece o tempo todo.”