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"Bola de neve de mentiras" - Julian Álvarez reage com indignação às novas notícias sobre sua transferência para o Barcelona, antes do confronto do Atlético de Madrid com o Arsenal pela Liga dos Campeões
Alvarez critica a "bola de neve de mentiras"
Em declarações à imprensa antes do importante jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões entre o Atlético de Madrid e o Arsenal, Álvarez abordou os rumores crescentes em torno de seu futuro. O campeão da Copa do Mundo expressou frustração com o fluxo constante de notícias sugerindo que ele está destinado a se transferir para o Camp Nou neste verão.
“Tento não dar muita importância ao que dizem, porque a verdade é que toda semana surgem coisas novas, todo tipo de informação”, disse Álvarez. “Tento não desperdiçar energia com isso e me concentrar no que estamos fazendo aqui no Atlético. Tento não dar muita importância ao que é dito na mídia, porque muitas vezes isso acaba se transformando em uma bola de neve de mentiras. Não posso ficar saindo para esclarecer ou negar tudo o que aparece o tempo todo.”
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A busca do Barça por um novo atacante
Apesar da postura indiferente do jogador, o interesse do Barcelona pelo ex-jogador do Manchester City parece muito concreto. A equipe de Hansi Flick estaria vasculhando o mercado em busca de um sucessor a longo prazo para o experiente atacante Robert Lewandowski, cuja saída como jogador de graça ao final da atual temporada parece cada vez mais provável. Relatos sugerem que o Barça já teria entrado em contato com o Atlético de Madrid para sondar a possibilidade de uma negociação envolvendo o jogador de 26 anos.
O Atlético de Madrid está, no entanto, em uma posição de força nas negociações, tendo contratado Álvarez em 2024 por um valor que pode chegar a € 95 milhões. O atacante está atualmente protegido por uma cláusula de rescisão de € 500 milhões e tem contrato válido até 2030, o que significa que qualquer tentativa do Blaugrana exigirá um investimento financeiro significativo em um momento em que o clube ainda está lidando com restrições orçamentárias.
Agente desmente rumores sobre a procura de uma casa
Recentemente, os rumores foram ainda mais alimentados por notícias de que a família de Álvarez teria sido vista procurando imóveis na Catalunha. A sugestão era de que o círculo mais próximo do atacante já estaria se preparando para uma transferência definitiva para Barcelona, mas essa versão foi rapidamente e veementemente desmentida pelo representante do jogador.
Fernando Hidalgo, agente de Alvarez, classificou as alegações como invenções completas durante uma entrevista recente. “Ninguém da família esteve em Barcelona. A última vez foi para a partida contra o Atlético, e eles voltaram para Madri no dia seguinte”, afirmou Hidalgo.
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O foco está na conquista da Liga dos Campeões
Por enquanto, Álvarez está determinado a ignorar os rumores externos enquanto a equipe de Diego Simeone se prepara para o confronto europeu contra o Arsenal. O argentino continua sendo uma peça fundamental no esquema dos Rojiblancos, e dizem até que o clube estaria considerando uma renovação de contrato para afastar os interessados e recompensar seu desempenho.
Embora a janela de transferências se abra oficialmente em junho, a disputa pela contratação de Alvarez já é uma das sagas mais comentadas na Espanha. O Barcelona continua otimista de que poderá, eventualmente, encontrar a vantagem financeira necessária para contratar seu principal alvo, mas enfrenta um jogador e um clube que, no momento, apresentam uma frente unida diante das crescentes especulações.