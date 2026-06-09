Boas notícias sobre a forma física de Lionel Messi! O técnico da Argentina dá notícias sobre o “GOAT” enquanto a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 continua

Messi está quase recuperando totalmente a forma física, enquanto a Argentina realiza os preparativos finais antes do início oficial da Copa do Mundo de 2026. O lendário atacante foi uma ausência notável durante a recente vitória da Albiceleste no amistoso contra Honduras, em 6 de junho, tendo sido forçado a ficar de fora devido a um pequeno problema muscular.

No entanto, o técnico Scaloni se pronunciou para acalmar as preocupações quanto à disponibilidade do capitão para o torneio. O técnico campeão da Copa do Mundo confirmou que Messi deve participar do próximo amistoso contra a Islândia, o que representa um passo significativo em seu processo de recuperação, enquanto os atuais campeões buscam defender o título.