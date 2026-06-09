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Boas notícias sobre a forma física de Lionel Messi! O técnico da Argentina dá notícias sobre o “GOAT” enquanto a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 continua
Messi deve voltar à Islândia
Messi está quase recuperando totalmente a forma física, enquanto a Argentina realiza os preparativos finais antes do início oficial da Copa do Mundo de 2026. O lendário atacante foi uma ausência notável durante a recente vitória da Albiceleste no amistoso contra Honduras, em 6 de junho, tendo sido forçado a ficar de fora devido a um pequeno problema muscular.
No entanto, o técnico Scaloni se pronunciou para acalmar as preocupações quanto à disponibilidade do capitão para o torneio. O técnico campeão da Copa do Mundo confirmou que Messi deve participar do próximo amistoso contra a Islândia, o que representa um passo significativo em seu processo de recuperação, enquanto os atuais campeões buscam defender o título.
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Gerenciando os minutos do GOAT
Embora Messi esteja programado para voltar aos gramados, Scaloni continua cauteloso quanto a sobrecarregar seu emblemático camisa 10 tão perto da estreia no torneio.
A comissão técnica está empenhada em garantir que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro não sofra nenhum contratempo, com um plano cuidadosamente elaborado para sua participação no confronto contra a Islândia.
“Ele vai jogar contra a Islândia”, disse Scaloni aos repórteres quando questionado sobre a situação de Messi. “O que eu não sei é por quantos minutos. Ainda preciso conversar com ele durante o treino e ver por quantos minutos ele vai jogar para evitar qualquer tipo de risco, mas, em princípio, sim, ele vai jogar.”
A influência intangível de Messi
Além de seu talento óbvio com a bola nos pés, Scaloni destacou que a presença de Messi é fundamental para o ânimo geral e o estado psicológico do elenco. Seja como titular em campo ou liderando a equipe do vestiário, o jogador de 36 anos continua sendo o coração indiscutível da seleção argentina.
Questionado sobre a importância dele para a equipe, Scaloni respondeu: “Extremamente importante, como sempre. Não apenas no vestiário, mas quando ele está em campo, tudo o que ele transmite aos companheiros, a atmosfera que cria ao seu redor, é algo incrível.” Espera-se que essa aura seja uma força motriz enquanto a Argentina busca superar uma fase de grupos desafiadora.
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A atenção volta-se agora para a estreia contra a Argélia
Com as preocupações quanto à condição física do capitão aparentemente resolvidas, a Argentina pode agora se concentrar totalmente em sua primeira partida da fase de grupos. A Albiceleste está programada para iniciar sua campanha na Copa do Mundo no dia 17 de junho, quando enfrentará a imprevisível seleção da Argélia em sua primeira partida oficial desde a chegada ao torneio.
Os atuais campeões estão entre os favoritos para chegar ao título mais uma vez, e contar com um Messi em forma e em grande fase é fundamental para essas ambições. Após o último teste contra a Islândia, todos os olhos estarão voltados para a escalação da partida contra a Argélia para ver se o GOAT está pronto para liderar o ataque desde o apito inicial.