Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Scaloni Messi split October 2023Getty Images
Mohamed Saeed

Traduzido por

Boas notícias sobre a forma física de Lionel Messi! O técnico da Argentina dá notícias sobre o “GOAT” enquanto a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 continua

L. Messi
Argentina
Copa do Mundo
L. Scaloni
Islândia
Amistosos
Argélia

Os torcedores argentinos podem dar um suspiro de alívio, já que Lionel Scaloni deu notícias positivas sobre a condição física de Lionel Messi antes da Copa do Mundo de 2026. O craque do Inter Miami deve voltar aos gramados em um último jogo de preparação, após um breve período afastado dos gramados devido a uma lesão muscular.

  • Messi deve voltar à Islândia

    Messi está quase recuperando totalmente a forma física, enquanto a Argentina realiza os preparativos finais antes do início oficial da Copa do Mundo de 2026. O lendário atacante foi uma ausência notável durante a recente vitória da Albiceleste no amistoso contra Honduras, em 6 de junho, tendo sido forçado a ficar de fora devido a um pequeno problema muscular.

    No entanto, o técnico Scaloni se pronunciou para acalmar as preocupações quanto à disponibilidade do capitão para o torneio. O técnico campeão da Copa do Mundo confirmou que Messi deve participar do próximo amistoso contra a Islândia, o que representa um passo significativo em seu processo de recuperação, enquanto os atuais campeões buscam defender o título.

    • Publicidade
  • Lionel Scaloni Press ConferenceGetty Images Sport

    Gerenciando os minutos do GOAT

    Embora Messi esteja programado para voltar aos gramados, Scaloni continua cauteloso quanto a sobrecarregar seu emblemático camisa 10 tão perto da estreia no torneio.

    A comissão técnica está empenhada em garantir que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro não sofra nenhum contratempo, com um plano cuidadosamente elaborado para sua participação no confronto contra a Islândia.

    “Ele vai jogar contra a Islândia”, disse Scaloni aos repórteres quando questionado sobre a situação de Messi. “O que eu não sei é por quantos minutos. Ainda preciso conversar com ele durante o treino e ver por quantos minutos ele vai jogar para evitar qualquer tipo de risco, mas, em princípio, sim, ele vai jogar.”

  • A influência intangível de Messi

    Além de seu talento óbvio com a bola nos pés, Scaloni destacou que a presença de Messi é fundamental para o ânimo geral e o estado psicológico do elenco. Seja como titular em campo ou liderando a equipe do vestiário, o jogador de 36 anos continua sendo o coração indiscutível da seleção argentina.

    Questionado sobre a importância dele para a equipe, Scaloni respondeu: “Extremamente importante, como sempre. Não apenas no vestiário, mas quando ele está em campo, tudo o que ele transmite aos companheiros, a atmosfera que cria ao seu redor, é algo incrível.” Espera-se que essa aura seja uma força motriz enquanto a Argentina busca superar uma fase de grupos desafiadora.

  • Argentina v Australia: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022 Lionel MessiGetty Images

    A atenção volta-se agora para a estreia contra a Argélia

    Com as preocupações quanto à condição física do capitão aparentemente resolvidas, a Argentina pode agora se concentrar totalmente em sua primeira partida da fase de grupos. A Albiceleste está programada para iniciar sua campanha na Copa do Mundo no dia 17 de junho, quando enfrentará a imprevisível seleção da Argélia em sua primeira partida oficial desde a chegada ao torneio.

    Os atuais campeões estão entre os favoritos para chegar ao título mais uma vez, e contar com um Messi em forma e em grande fase é fundamental para essas ambições. Após o último teste contra a Islândia, todos os olhos estarão voltados para a escalação da partida contra a Argélia para ver se o GOAT está pronto para liderar o ataque desde o apito inicial.