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Boas notícias para o Vozinha! A mãe do goleiro de Cabo Verde recebeu o visto para os EUA depois de ter perdido a impecável atuação do jogador de 40 anos na Copa do Mundo contra a Espanha
Um reencontro dos sonhos se aproxima
A histórica primeira participação de Cabo Verde em uma Copa do Mundo recebeu um incentivo emocionante quando a mãe do goleiro Vozinha, Ana Cândida Évora, obteve um visto para os EUA. Custos proibitivos e regulamentos rígidos inicialmente impediram que a faxineira de 59 anos viajasse, mas uma intervenção de alto nível agora permitirá que ela assista ao próximo jogo dos Tubarões Azuis.
O líder democrata da Câmara dos Deputados dos EUA, Hakeem Jeffries, confirmou na quarta-feira que os obstáculos que impediam a viagem de Evora haviam sido removidos. O reencontro está marcado para acontecer em Miami, onde Cabo Verde enfrentará o Uruguai neste domingo, em um confronto crucial da fase de grupos. A notícia surge após um período de frustração, em que uma caução exigida de US$ 15.000 (11.200 libras) e taxas adicionais haviam tornado a viagem impossível para a família.
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Intervenção política de alto nível
A resolução do impasse em torno do visto envolveu uma cooperação diplomática significativa. Jeffries agradeceu ao secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, ao Departamento de Estado, ao governo de Cabo Verde e à FIFA por seus papéis ao garantir que o experiente goleiro, que atualmente joga pelo Chaves, time da segunda divisão portuguesa, não tivesse que terminar o torneio sem a presença de sua mãe nas arquibancadas. Esse avanço administrativo ocorreu depois que a emocionante entrevista de Vozinha após a partida se tornou viral em todo o mundo.
“Os cabo-verdianos nos Estados Unidos e em toda a diáspora vêm comemorando a garra e a resiliência dos ‘Tubarões Azuis’, aos quais se juntaram torcedores de futebol de nações de todo o mundo”, disse Jeffries em um comunicado oficial. “Essa alegria foi um pouco atenuada quando Vozinha revelou, em lágrimas, que sua própria mãe não pôde assistir pessoalmente à atuação icônica do filho devido a complicações com o visto. Nenhuma mãe deveria perder a chance de ver seu filho fazer história. Ao tomar conhecimento desse desdobramento, conversei com o secretário de Estado Marco Rubio e solicitei ao Departamento de Estado que fizesse tudo ao seu alcance para garantir que a mãe de Vozinha pudesse assistir à próxima partida de Cabo Verde. É um privilégio anunciar que a mãe de Vozinha conseguirá obter um visto a tempo de assistir ao jogo deste domingo contra o Uruguai. Todas as taxas foram dispensadas, em conformidade com a política oficial. Os preparativos de viagem já estão sendo organizados para que mãe e filho se reencontrem em Miami. Agradeço ao secretário Rubio, aos funcionários do Departamento de Estado dos EUA, ao governo de Cabo Verde e à FIFA por trabalharem juntos para tornar isso possível.”
A emocionante jornada da Vozinha na Copa do Mundo
Apesar de ser um dos jogadores mais velhos do torneio, aos 40 anos, Vozinha provou que seus reflexos continuam afiados com uma impressionante partida sem sofrer gols contra a Espanha, realizando sete defesas cruciais para manter o placar zerado. Após a partida, o goleiro refletiu com emoção sobre ter se tornado profissional tardiamente, aos 25 anos, e sobre os longos sacrifícios ao longo da carreira que sua família não pôde testemunhar.
“Chorei porque cresci com meus avós e, infelizmente, eles não estavam aqui; faleceram há alguns anos”, explicou o goleiro após o resultado contra a Espanha. “Eles eram tudo para mim, para a minha vida. Também chorei porque minha mãe não conseguiu vir por causa do visto. Por causa do dinheiro que tivemos que pagar pelo visto, não conseguimos [dar conta disso] a tempo. Gostaria que ela estivesse aqui, mas também estou muito feliz. Trabalhei a vida inteira por esse momento. Tenho 40 anos. Comecei a jogar futebol profissionalmente aos 25, em 2012. Pensei em desistir, mas continuei por causa desse sonho. Isso é para todos. Fui eleito o melhor jogador da partida, mas isso é para todos os meus companheiros de equipe, porque sem eles nada seria possível. Vou continuar trabalhando por Cabo Verde e pelo povo.”
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O orgulho de uma mãe de São Vicente
Embora não tenha podido comparecer aos jogos de estreia, Évora acompanhou o desempenho do filho de casa, em São Vicente. Tendo apoiado Vozinha ao longo de toda a sua carreira, ela expressou imenso orgulho por sua atuação como “Melhor Jogador da Partida” contra a Espanha, quando, aos 40 anos e 12 dias, ele se tornou o jogador mais velho a estrear na primeira partida de uma seleção em uma Copa do Mundo.
“Eu disse que nenhuma bola entraria no gol dele, e foi exatamente isso que aconteceu”, disse Évora. “Ele é um ótimo goleiro. Tenho muito orgulho de ser mãe do Vozinha e espero que ele continue defendendo todas as bolas que vierem em sua direção.”