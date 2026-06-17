Boas notícias para o Vozinha! A mãe do goleiro de Cabo Verde recebeu o visto para os EUA depois de ter perdido a impecável atuação do jogador de 40 anos na Copa do Mundo contra a Espanha

A resolução do impasse em torno do visto envolveu uma cooperação diplomática significativa. Jeffries agradeceu ao secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, ao Departamento de Estado, ao governo de Cabo Verde e à FIFA por seus papéis ao garantir que o experiente goleiro, que atualmente joga pelo Chaves, time da segunda divisão portuguesa, não tivesse que terminar o torneio sem a presença de sua mãe nas arquibancadas. Esse avanço administrativo ocorreu depois que a emocionante entrevista de Vozinha após a partida se tornou viral em todo o mundo.

“Os cabo-verdianos nos Estados Unidos e em toda a diáspora vêm comemorando a garra e a resiliência dos ‘Tubarões Azuis’, aos quais se juntaram torcedores de futebol de nações de todo o mundo”, disse Jeffries em um comunicado oficial. “Essa alegria foi um pouco atenuada quando Vozinha revelou, em lágrimas, que sua própria mãe não pôde assistir pessoalmente à atuação icônica do filho devido a complicações com o visto. Nenhuma mãe deveria perder a chance de ver seu filho fazer história. Ao tomar conhecimento desse desdobramento, conversei com o secretário de Estado Marco Rubio e solicitei ao Departamento de Estado que fizesse tudo ao seu alcance para garantir que a mãe de Vozinha pudesse assistir à próxima partida de Cabo Verde. É um privilégio anunciar que a mãe de Vozinha conseguirá obter um visto a tempo de assistir ao jogo deste domingo contra o Uruguai. Todas as taxas foram dispensadas, em conformidade com a política oficial. Os preparativos de viagem já estão sendo organizados para que mãe e filho se reencontrem em Miami. Agradeço ao secretário Rubio, aos funcionários do Departamento de Estado dos EUA, ao governo de Cabo Verde e à FIFA por trabalharem juntos para tornar isso possível.”