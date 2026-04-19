Segundo informações do jornal espanhol Mundo Deportivo, o atacante de 21 anos preferiria dar o próximo passo na carreira no exterior, e não na Espanha.
Traduzido por
Boas notícias para o VfB! O Stuttgart teria uma vantagem decisiva na disputa por um suposto alvo de transferência?
Lá, há dois clubes — o Valencia e o Betis de Sevilha — que, segundo consta, demonstram interesse em Chuki e também gostariam de garantir seus serviços a partir do próximo verão.
No Valladolid, clube da segunda divisão espanhola, o talentoso atacante ainda possui um contrato válido até o final da temporada atual. O clube estaria tentando renovar o contrato, mas até o momento não houve um acordo.
De acordo com uma reportagem recente do AS, é improvável que Chuki renove por mais um ano com o Valladolid. Em vez disso, ele estaria buscando um novo desafio e, consequentemente, poderia se transferir para outro clube no verão sem custo de transferência.
- Getty Images
Até mesmo os principais clubes da Série A querem o Chuki
No entanto, a concorrência fora da Espanha também é de alto nível. A Juventus de Turim e o Como 1907, da Série A, bem como o RB Leipzig, da Bundesliga, estariam de olho no jogador de 21 anos e se empenhando em uma transferência.
Com 15 participações em gols (sete gols, oito assistências), Chuki está tendo uma ótima temporada e é um dos poucos destaques de um time do Valladolid que, fora isso, tem sido bastante fraco. Tendo sido rebaixado da primeira divisão no ano passado, o clube de Castela e Leão também está travando uma batalha contra o rebaixamento na segunda divisão. Apenas cinco pontos separam o Valladolid das vagas diretas para o rebaixamento.