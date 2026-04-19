Boas notícias para o VfB! O Stuttgart teria uma vantagem decisiva na disputa por um suposto alvo de transferência?

Lá, há dois clubes — o Valencia e o Betis de Sevilha — que, segundo consta, demonstram interesse em Chuki e também gostariam de garantir seus serviços a partir do próximo verão.

No Valladolid, clube da segunda divisão espanhola, o talentoso atacante ainda possui um contrato válido até o final da temporada atual. O clube estaria tentando renovar o contrato, mas até o momento não houve um acordo.

De acordo com uma reportagem recente do AS, é improvável que Chuki renove por mais um ano com o Valladolid. Em vez disso, ele estaria buscando um novo desafio e, consequentemente, poderia se transferir para outro clube no verão sem custo de transferência.