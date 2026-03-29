Manuel Neuer parece ter voltado ao FC Bayern de Munique após se recuperar de uma lesão na panturrilha. É o que informa o jornal Bild. Segundo a publicação, o jogador de 40 anos está novamente à disposição do clube alemão, recordista em títulos, a partir de agora — e, portanto, poderá ser escalado nos dois confrontos muito aguardados da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.
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Boas notícias para o FC Bayern: estrela declara estar recuperado antes dos confrontos da Liga dos Campeões contra o Real Madrid
No entanto, Neuer volta a ser uma opção para o último teste do Real Madrid, no dia 4 de abril, pela Bundesliga, contra o SC Freiburg. Três dias depois, no Santiago Bernabéu, acontecerá o primeiro confronto com o clube recordista de títulos da Liga dos Campeões. A partida de volta está marcada para uma semana depois, em Munique.
Neuer sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda há três semanas, na vitória por 4 a 1 contra o Borussia Mönchengladbach. Já em meados de fevereiro, ele havia sofrido a mesma lesão na partida da liga contra o Werder Bremen e precisou ficar algumas semanas afastado. Nesse período, ele foi substituído por Jonas Urbig e, na partida contra o Bayer Leverkusen, também por Sven Ulreich.
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O futuro de Neuer continua incerto para além desta temporada
De acordo com a reportagem, Urbig poderia voltar a defender o gol no confronto da Bundesliga contra o FC St. Pauli, já que, devido ao gerenciamento da carga de trabalho, Neuer poderia receber uma folga entre os dois jogos contra o Real.
Ainda não está claro se Manuel Neuer continuará defendendo o gol do FC Bayern na próxima temporada. O contrato do goleiro expira ao final da temporada, e ele ainda não decidiu se vai renovar ou se encerrará a carreira. Em meados de abril, estão previstas conversas com a diretoria do clube de Munique. A última renovação de Neuer, em fevereiro de 2025, prolongou seu contrato até junho de 2026.
A temporada 25/26 de Manuel Neuer:
Jogos 29 Minutos em campo 2520 Gols sofridos 27 Jogos sem sofrer gols 10