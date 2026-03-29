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Manuel NeuerGetty Images
Daniel Buse

Traduzido por

Boas notícias para o FC Bayern: estrela declara estar recuperado antes dos confrontos da Liga dos Campeões contra o Real Madrid

Bundesliga
M. Neuer
Bayern de Munique

A panturrilha tem causado problemas repetidamente nos últimos tempos, mas, antes do tão aguardado confronto da Liga dos Campeões, já não há mais motivo para preocupação.

Manuel Neuer parece ter voltado ao FC Bayern de Munique após se recuperar de uma lesão na panturrilha. É o que informa o jornal Bild. Segundo a publicação, o jogador de 40 anos está novamente à disposição do clube alemão, recordista em títulos, a partir de agora — e, portanto, poderá ser escalado nos dois confrontos muito aguardados da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. 

  • No entanto, Neuer volta a ser uma opção para o último teste do Real Madrid, no dia 4 de abril, pela Bundesliga, contra o SC Freiburg. Três dias depois, no Santiago Bernabéu, acontecerá o primeiro confronto com o clube recordista de títulos da Liga dos Campeões. A partida de volta está marcada para uma semana depois, em Munique.

    Neuer sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda há três semanas, na vitória por 4 a 1 contra o Borussia Mönchengladbach. Já em meados de fevereiro, ele havia sofrido a mesma lesão na partida da liga contra o Werder Bremen e precisou ficar algumas semanas afastado. Nesse período, ele foi substituído por Jonas Urbig e, na partida contra o Bayer Leverkusen, também por Sven Ulreich. 

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  • FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    O futuro de Neuer continua incerto para além desta temporada

    De acordo com a reportagem, Urbig poderia voltar a defender o gol no confronto da Bundesliga contra o FC St. Pauli, já que, devido ao gerenciamento da carga de trabalho, Neuer poderia receber uma folga entre os dois jogos contra o Real. 

    Ainda não está claro se Manuel Neuer continuará defendendo o gol do FC Bayern na próxima temporada. O contrato do goleiro expira ao final da temporada, e ele ainda não decidiu se vai renovar ou se encerrará a carreira. Em meados de abril, estão previstas conversas com a diretoria do clube de Munique. A última renovação de Neuer, em fevereiro de 2025, prolongou seu contrato até junho de 2026. 

  • A temporada 25/26 de Manuel Neuer:

    Jogos29
    Minutos em campo2520
    Gols sofridos27
    Jogos sem sofrer gols10
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