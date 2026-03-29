Boas notícias para o FC Bayern: estrela declara estar recuperado antes dos confrontos da Liga dos Campeões contra o Real Madrid

No entanto, Neuer volta a ser uma opção para o último teste do Real Madrid, no dia 4 de abril, pela Bundesliga, contra o SC Freiburg. Três dias depois, no Santiago Bernabéu, acontecerá o primeiro confronto com o clube recordista de títulos da Liga dos Campeões. A partida de volta está marcada para uma semana depois, em Munique.

Neuer sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda há três semanas, na vitória por 4 a 1 contra o Borussia Mönchengladbach. Já em meados de fevereiro, ele havia sofrido a mesma lesão na partida da liga contra o Werder Bremen e precisou ficar algumas semanas afastado. Nesse período, ele foi substituído por Jonas Urbig e, na partida contra o Bayer Leverkusen, também por Sven Ulreich.