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Boas notícias para o Barcelona no mercado de transferências! Atualização sobre o valor de € 15 milhões de João Cancelo
O Al-Hilal retira as exigências financeiras relativas a Cancelo
As esperanças do Barça de manter Cancelo em caráter definitivo receberam um novo impulso à medida que as negociações com o Al-Hilal avançam. O clube da Liga Profissional Saudita havia inicialmente fixado um preço de € 15 milhões pelo zagueiro, mas uma reportagem do Mundo Deportivo sugere que agora estariam dispostos a reduzir esse valor. Essa mudança de postura ocorre após um diálogo constante entre os clubes, facilitado em grande parte pelo superagente Jorge Mendes.
O zagueiro de 32 anos tem sido franco sobre seu desejo de permanecer no Camp Nou, onde se tornou uma peça fundamental na máquina blaugrana. Fontes próximas às negociações indicam que o time saudita não está mais fechando as portas para uma saída e se afastou de sua avaliação rígida, abrindo caminho para que o time catalão feche um acordo mais acessível pelo versátil lateral.
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A relação conturbada de Cancelo em Riade
O principal motivo por trás dessa saga de transferência é a recusa de Cancelo em voltar ao Al-Hilal. Apesar de suas obrigações contratuais no Oriente Médio, o zagueiro estaria insatisfeito com a direção do clube. Ao falar sobre sua passagem por lá, Cancelo desabafou: “No Al-Hilal, infelizmente, tive pessoas que não me disseram a verdade. Disseram-me que eu seria inscrito na lista da liga saudita e, depois, quando chegou a hora, não o fizeram. Depois disso, sou sempre eu que fico com a má imagem… mas pelo menos mantenho a minha palavra, e não a trocaria por nada. Sempre fui assim. Sou direto e não guardo rancor de ninguém.”
Além disso, diz-se que a sua relação com o atual treinador do Al-Hilal, Simone Inzaghi, é inexistente. Há uma total falta de sintonia entre o jogador e o treinador italiano, tornando um regresso a Riade praticamente impossível, independentemente de Inzaghi permanecer no cargo ou seguir em frente. Para Cancelo, a única prioridade é continuar a sua trajetória em Espanha sob a orientação de Hansi Flick.
Uma temporada histórica na Catalunha
A determinação de Cancelo em permanecer no Barcelona é alimentada por uma temporada histórica, na qual ele ajudou o clube a conquistar seu 29º título do campeonato. Ao levantar o troféu, ele se tornou o primeiro jogador de futebol da história a conquistar títulos nacionais em quatro das cinco principais ligas da Europa. Seu currículo agora conta com títulos nacionais da Premier League, da Série A, da Bundesliga e da La Liga.
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O verão agitado de Mendes no Barcelona
Embora a contratação de Cancelo continue sendo uma prioridade, Mendes está lidando com vários outros casos de grande repercussão no Camp Nou. O agente também está avaliando o futuro de Marc Casado, que poderia vir a se transferir para o Al-Hilal, já que não se encaixa nos planos de longo prazo de Flick. Além disso, Mendes poderia propor Darwin Núñez como uma alternativa econômica para o ataque do Blaugrana, embora muito dependa da possibilidade do clube conseguir contratar seu principal alvo, Julián Álvarez.
Curiosamente, o Barça também está de olho no mercado em busca de reforços defensivos além de Cancelo. Surgiram relatos de que o ex-jogador da La Masia, Marc Cucurella, está aberto a deixar o Chelsea para retornar à Espanha, com o Barça acompanhando de perto o lateral-esquerdo. Embora Cancelo seja um lateral-direito nato, o português emprestado passou a maior parte da temporada 2025-26 atuando no lado esquerdo da defesa. Adicionar outro especialista como Cucurella a um elenco que já conta com Alejandro Balde deixaria o Blaugrana com um excesso de jogadores nessa lateral.