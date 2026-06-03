Boas notícias para o Barcelona no mercado de transferências! Atualização sobre o valor de € 15 milhões de João Cancelo

O principal motivo por trás dessa saga de transferência é a recusa de Cancelo em voltar ao Al-Hilal. Apesar de suas obrigações contratuais no Oriente Médio, o zagueiro estaria insatisfeito com a direção do clube. Ao falar sobre sua passagem por lá, Cancelo desabafou: “No Al-Hilal, infelizmente, tive pessoas que não me disseram a verdade. Disseram-me que eu seria inscrito na lista da liga saudita e, depois, quando chegou a hora, não o fizeram. Depois disso, sou sempre eu que fico com a má imagem… mas pelo menos mantenho a minha palavra, e não a trocaria por nada. Sempre fui assim. Sou direto e não guardo rancor de ninguém.”

Além disso, diz-se que a sua relação com o atual treinador do Al-Hilal, Simone Inzaghi, é inexistente. Há uma total falta de sintonia entre o jogador e o treinador italiano, tornando um regresso a Riade praticamente impossível, independentemente de Inzaghi permanecer no cargo ou seguir em frente. Para Cancelo, a única prioridade é continuar a sua trajetória em Espanha sob a orientação de Hansi Flick.