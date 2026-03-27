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Florian Wirtz Liverpool 2026Getty Images
Falko Blöding

Traduzido por

Boas notícias para Florian Wirtz! O Liverpool parece disposto a fazer mudanças radicais na sua formação sem Mohamed Salah

Premier League
Liverpool
M. Salah
F. Wirtz
D. Szoboszlai
A. Mac Allister
A. Isak
H. Ekitike

Após nove anos, a era Salah chega ao fim em Anfield Road. Não é certo que haja um sucessor imediato.

O Liverpool, campeão inglês, pretende reagir à saída do astro Mohamed Salah para a nova temporada, entre outras coisas, com uma mudança tática. É o que informa o The Athletic.

  • Assim, o Liverpool não contratará automaticamente um novo ponta-direita para a comprovada formação 4-2-3-1. Em vez disso, o objetivo é que o técnico Arne Slot passe a utilizar cada vez mais o esquema 4-2-2-2 com sua equipe. Nessa formação, os dois atacantes caríssimos, Alexander Isak (contratado por 145 milhões de euros do Newcastle United) e Hugo Ekitike (contratado por 95 milhões de euros do Eintracht Frankfurt), devem formar uma dupla de ataque. Isso quase não aconteceu nesta temporada, em parte porque o sueco raramente esteve em forma e disputou apenas dez partidas.

    A situação também deve ficar interessante atrás da dupla de ataque: o plano é que dois meias ofensivos, Florian Wirtz e Dominik Szoboszlai, dividam o centro do campo. Eles devem ser apoiados por dois volantes, que atualmente seriam Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister. O campeão mundial argentino teria, assim, que atuar de forma mais defensiva do que costuma fazer no momento. Dizem que é “prioridade” ter os reforços de verão Isak, Ekitike e Wirtz em uma equipe.

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  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-GALATASARAYAFP

    Florian Wirtz joga na lateral esquerda do Liverpool

    Para Wirtz, essa mudança seria provavelmente uma boa notícia. No seu ex-clube, o Bayer Leverkusen, ele se destacou no meio-campo ofensivo como um pilar fundamental do ataque. No Liverpool, por outro lado, ele teve dificuldades no início e, desde então, tem atuado regularmente como ponta esquerda.

    Salah anunciou durante a semana que deixará o Liverpool no final da temporada. O jogador da seleção egípcia deixa o quinto colocado da tabela após nove anos e grandes conquistas. Ainda não se sabe para onde Salah irá. Clubes da Saudi Pro League e da MLS são considerados os favoritos.

    O jogador de 33 anos disse em um vídeo publicado em seus canais oficiais nas redes sociais: “Infelizmente, o dia chegou. Esta é a primeira parte da minha despedida. Vou deixar o Liverpool no final da temporada.” Ao relembrar momentos especiais com a camisa dos Reds, ele acrescentou: “Nunca poderia ter imaginado o quanto este clube, esta cidade e as pessoas se tornariam parte da minha vida. O Liverpool não é apenas um clube. É uma paixão. Não consigo expressar isso em palavras.”

    Seu atual companheiro de equipe, Wirtz, escreveu: “Foi uma honra para mim até hoje.”

  • As transferências recordes do Liverpool FC

    JogadorPosiçãoContratado porAnoValor da transferência
    Aleksander IsakAtaqueNewcastle United2025145 milhões de euros
    Florian WirtzMeio-campoBayer Leverkusen2025125 milhões de euros
    Hugo EkitikeAtaqueEintracht Frankfurt202595 milhões de euros
    Darwin NunezAtaqueBenfica202285 milhões de euros
    Virgil van DijkDefesaFC Southampton201884,65 milhões de euros
    Alisson BeckerGoleiroAS Roma201872,5 milhões de euros
    Dominik SzoboszlaiMeio-campistaRB Leipzig202370 milhões de euros
    Naby KeitaMeio-campoRB Leipzig201860 milhões de euros
    Luis DiazAtaqueFC Porto202249 milhões de euros
    Milos KerkezDefesaAFC Bournemouth202546,9 milhões de euros
Copa da Inglaterra
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