O Liverpool, campeão inglês, pretende reagir à saída do astro Mohamed Salah para a nova temporada, entre outras coisas, com uma mudança tática. É o que informa o The Athletic.
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Boas notícias para Florian Wirtz! O Liverpool parece disposto a fazer mudanças radicais na sua formação sem Mohamed Salah
Assim, o Liverpool não contratará automaticamente um novo ponta-direita para a comprovada formação 4-2-3-1. Em vez disso, o objetivo é que o técnico Arne Slot passe a utilizar cada vez mais o esquema 4-2-2-2 com sua equipe. Nessa formação, os dois atacantes caríssimos, Alexander Isak (contratado por 145 milhões de euros do Newcastle United) e Hugo Ekitike (contratado por 95 milhões de euros do Eintracht Frankfurt), devem formar uma dupla de ataque. Isso quase não aconteceu nesta temporada, em parte porque o sueco raramente esteve em forma e disputou apenas dez partidas.
A situação também deve ficar interessante atrás da dupla de ataque: o plano é que dois meias ofensivos, Florian Wirtz e Dominik Szoboszlai, dividam o centro do campo. Eles devem ser apoiados por dois volantes, que atualmente seriam Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister. O campeão mundial argentino teria, assim, que atuar de forma mais defensiva do que costuma fazer no momento. Dizem que é “prioridade” ter os reforços de verão Isak, Ekitike e Wirtz em uma equipe.
- AFP
Florian Wirtz joga na lateral esquerda do Liverpool
Para Wirtz, essa mudança seria provavelmente uma boa notícia. No seu ex-clube, o Bayer Leverkusen, ele se destacou no meio-campo ofensivo como um pilar fundamental do ataque. No Liverpool, por outro lado, ele teve dificuldades no início e, desde então, tem atuado regularmente como ponta esquerda.
Salah anunciou durante a semana que deixará o Liverpool no final da temporada. O jogador da seleção egípcia deixa o quinto colocado da tabela após nove anos e grandes conquistas. Ainda não se sabe para onde Salah irá. Clubes da Saudi Pro League e da MLS são considerados os favoritos.
O jogador de 33 anos disse em um vídeo publicado em seus canais oficiais nas redes sociais: “Infelizmente, o dia chegou. Esta é a primeira parte da minha despedida. Vou deixar o Liverpool no final da temporada.” Ao relembrar momentos especiais com a camisa dos Reds, ele acrescentou: “Nunca poderia ter imaginado o quanto este clube, esta cidade e as pessoas se tornariam parte da minha vida. O Liverpool não é apenas um clube. É uma paixão. Não consigo expressar isso em palavras.”
Seu atual companheiro de equipe, Wirtz, escreveu: “Foi uma honra para mim até hoje.”
As transferências recordes do Liverpool FC
Jogador Posição Contratado por Ano Valor da transferência Aleksander Isak Ataque Newcastle United 2025 145 milhões de euros Florian Wirtz Meio-campo Bayer Leverkusen 2025 125 milhões de euros Hugo Ekitike Ataque Eintracht Frankfurt 2025 95 milhões de euros Darwin Nunez Ataque Benfica 2022 85 milhões de euros Virgil van Dijk Defesa FC Southampton 2018 84,65 milhões de euros Alisson Becker Goleiro AS Roma 2018 72,5 milhões de euros Dominik Szoboszlai Meio-campista RB Leipzig 2023 70 milhões de euros Naby Keita Meio-campo RB Leipzig 2018 60 milhões de euros Luis Diaz Ataque FC Porto 2022 49 milhões de euros Milos Kerkez Defesa AFC Bournemouth 2025 46,9 milhões de euros