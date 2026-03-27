Boas notícias para Florian Wirtz! O Liverpool parece disposto a fazer mudanças radicais na sua formação sem Mohamed Salah

Para Wirtz, essa mudança seria provavelmente uma boa notícia. No seu ex-clube, o Bayer Leverkusen, ele se destacou no meio-campo ofensivo como um pilar fundamental do ataque. No Liverpool, por outro lado, ele teve dificuldades no início e, desde então, tem atuado regularmente como ponta esquerda.

Salah anunciou durante a semana que deixará o Liverpool no final da temporada. O jogador da seleção egípcia deixa o quinto colocado da tabela após nove anos e grandes conquistas. Ainda não se sabe para onde Salah irá. Clubes da Saudi Pro League e da MLS são considerados os favoritos.

O jogador de 33 anos disse em um vídeo publicado em seus canais oficiais nas redes sociais: “Infelizmente, o dia chegou. Esta é a primeira parte da minha despedida. Vou deixar o Liverpool no final da temporada.” Ao relembrar momentos especiais com a camisa dos Reds, ele acrescentou: “Nunca poderia ter imaginado o quanto este clube, esta cidade e as pessoas se tornariam parte da minha vida. O Liverpool não é apenas um clube. É uma paixão. Não consigo expressar isso em palavras.”

Seu atual companheiro de equipe, Wirtz, escreveu: “Foi uma honra para mim até hoje.”