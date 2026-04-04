Boas notícias finalmente chegam ao Chelsea, com Liam Rosenior confirmando que novos contratos para jogadores de destaque serão anunciados

O clima em Cobham passou por um teste recentemente, depois que Marc Cucurella e Enzo Fernández expressaram abertamente suas preocupações quanto ao rumo do clube. Fernández foi punido com uma suspensão de dois jogos pelo clube, depois que comentários envolvendo o Real Madrid colocaram seu futuro em risco. No entanto, Rosenior está convicto de que o elenco continua remando na mesma direção, apesar dos contratempos públicos.

“Marc está totalmente comprometido, ele quer ficar aqui”, disse Rosenior, conforme citado pelo The Standard. “Ele deixou isso muito, muito claro para mim. Ações falam mais alto do que palavras. Vocês verão o compromisso dos jogadores com a direção do clube e com o projeto.” Quando questionado se esse compromisso se referia a novos contratos ou apenas aos níveis de desempenho, Rosenior respondeu: “Ambos, ambos.”