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Boas notícias finalmente chegam ao Chelsea, com Liam Rosenior confirmando que novos contratos para jogadores de destaque serão anunciados
Compromisso com o projeto de longo prazo
Em um período marcado por rumores externos e problemas de disciplina interna, Rosenior trouxe um raio de esperança para os torcedores do Chelsea. O técnico deu fortes indícios de que o clube está pronto para anunciar novos contratos para os principais membros do elenco, reforçando a estratégia da diretoria de garantir talentos com acordos de longo prazo. Isso surge como uma distração essencial após quatro derrotas consecutivas e atritos de grande repercussão envolvendo jogadores experientes. A estratégia de contratações da BlueCo é conhecida por se concentrar no futuro distante, com nomes como Cole Palmer, Estevao e João Pedro já garantidos até 2033.
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Abordando o atrito entre Cucurella e Fernández
O clima em Cobham passou por um teste recentemente, depois que Marc Cucurella e Enzo Fernández expressaram abertamente suas preocupações quanto ao rumo do clube. Fernández foi punido com uma suspensão de dois jogos pelo clube, depois que comentários envolvendo o Real Madrid colocaram seu futuro em risco. No entanto, Rosenior está convicto de que o elenco continua remando na mesma direção, apesar dos contratempos públicos.
“Marc está totalmente comprometido, ele quer ficar aqui”, disse Rosenior, conforme citado pelo The Standard. “Ele deixou isso muito, muito claro para mim. Ações falam mais alto do que palavras. Vocês verão o compromisso dos jogadores com a direção do clube e com o projeto.” Quando questionado se esse compromisso se referia a novos contratos ou apenas aos níveis de desempenho, Rosenior respondeu: “Ambos, ambos.”
Candidatos a novas prorrogações
Embora o clube ainda não tenha revelado os nomes dos jogadores que assinarão contrato, as especulações vão crescendo. Acredita-se que Cucurella já tenha recebido uma nova proposta, embora seu contrato atual vá oficialmente até 2028. Há também um forte desejo de recompensar ainda mais Moises Caicedo, que continua sendo um pilar fundamental do meio-campo, apesar de seu contrato atual se estender até 2031.
Questionado diretamente se novos contratos serão anunciados nas próximas semanas, Rosenior brincou: “Vocês verão.”
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E agora?
A notícia surge em um momento crítico para o Chelsea, após uma sequência desanimadora de quatro derrotas consecutivas. Estabilizar o elenco fora de campo é visto como um pré-requisito para melhorar a posição na tabela, já que o time busca salvar sua campanha nacional e lutar por uma vaga nas competições europeias. Os Blues ocupam atualmente a sexta posição na tabela da Premier League, com 48 pontos em 31 partidas, seis pontos atrás dos quatro primeiros colocados. O próximo compromisso será contra o Port Vale nas quartas de final da FA Cup.