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Boa notícia para o Tottenham: jogador-chave volta aos treinos antes do reencontro de Roberto De Zerbi com o Brighton
Bentancur volta aos treinos antes do confronto contra o Brighton
De acordo com o Evening Standard, Bentancur voltou aos treinos antes de um confronto crucial contra o rebaixamento, em casa, contra o Brighton. O uruguaio vem intensificando seu processo de recuperação nas últimas semanas e agora parece pronto para dar o impulso tão necessário ao Spurs, que entra na reta final de seis partidas da temporada. De Zerbi já havia dado notícias positivas sobre o jogador antes de a equipe sofrer uma derrota por 1 a 0 para o Sunderland, na estreia do técnico italiano no comando.
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Atualização da comissão técnica sobre a condição física do meio-campista
De Zerbi explicou a situação em relação à condição física do jogador de 28 anos antes da derrota do último fim de semana no Stadium of Light, observando que ele ainda não estava pronto para viajar.
Durante a coletiva de imprensa pré-jogo na última sexta-feira, o técnico afirmou: “Bentancur está treinando conosco, mas não a tempo integral; no entanto, temos jogadores suficientes para lutar, jogar e conquistar pontos.”
Após a sétima derrota do Tottenham em oito jogos do campeonato, o meio-campista finalmente participou do treino completo na tarde de quarta-feira. Espera-se agora que ele esteja apto para a próxima visita do Brighton.
Vicario está fora, enquanto a crise na posição de goleiro continua
Embora o meio-campo apresente uma melhora, a situação na baliza continua complicada. Esperava-se que Guglielmo Vicario retornasse para a partida contra o Brighton após ter sido submetido a uma cirurgia de hérnia durante a pausa para os jogos internacionais. Apesar das esperanças de que ele voltasse no início desta semana, o italiano não foi visto durante o último treino.
De Zerbi comentou sobre a situação: “Vicario não está pronto para este jogo. Espero que ele volte no início da próxima semana, mas ainda não sei.” Na sua ausência, Antonin Kinsky provavelmente continuará defendendo o gol da equipe em dificuldades.
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Caminho difícil pela frente para o Spurs, que passa por dificuldades
Olhando para o futuro, o Tottenham enfrenta uma batalha difícil para garantir sua permanência na primeira divisão, já que se encontra a dois pontos da zona de segurança. Com Cristian Romero e Mohammed Kudus fora de combate, a pressão recai sobre os jogadores que retornam para dar o seu melhor. Uma vitória contra o Brighton proporcionaria uma base essencial para a permanência antes da reta final do que tem sido uma temporada desafiadora para o clube.