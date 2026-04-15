Boa notícia para o Tottenham: jogador-chave volta aos treinos antes do reencontro de Roberto De Zerbi com o Brighton

De Zerbi explicou a situação em relação à condição física do jogador de 28 anos antes da derrota do último fim de semana no Stadium of Light, observando que ele ainda não estava pronto para viajar.

Durante a coletiva de imprensa pré-jogo na última sexta-feira, o técnico afirmou: “Bentancur está treinando conosco, mas não a tempo integral; no entanto, temos jogadores suficientes para lutar, jogar e conquistar pontos.”

Após a sétima derrota do Tottenham em oito jogos do campeonato, o meio-campista finalmente participou do treino completo na tarde de quarta-feira. Espera-se agora que ele esteja apto para a próxima visita do Brighton.