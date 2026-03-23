Boa notícia para o Manchester United: o Bayern de Munique “consideraria” vender Alphonso Davies aos Red Devils em meio a uma série de lesões

Davies tem sido muito valorizado pelo Bayern desde que integrou o time principal em 2019 como lateral-esquerdo ofensivo de grande velocidade. Ele ajudou o time bávaro a conquistar o triplo continental — Bundesliga, Liga dos Campeões e DFB-Pokal — durante a temporada 2019-20 e tem sido frequentemente associado a transferências milionárias para fora da Allianz Arena.

Embora tenha permanecido leal ao Bayern até agora, o jogador de 25 anos passou por alguns anos frustrantes. O jogador da seleção canadense voltou de uma lesão no ligamento cruzado no início desta temporada, mas está fora de ação desde a segunda partida das oitavas de final do Bayern contra a Atalanta, que o time venceu por um placar agregado de 10 a 2.

Acredita-se que ele esteja se recuperando bem de seu último contratempo, que é uma lesão no tendão da coxa, e se concentrará em sua recuperação durante a pausa para os jogos internacionais, já que não foi convocado pelo Canadá para os amistosos de março contra a Islândia e a Tunísia.