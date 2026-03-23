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Boa notícia para o Manchester United: o Bayern de Munique “consideraria” vender Alphonso Davies aos Red Devils em meio a uma série de lesões
Davies fica novamente fora por lesão após lesão no ligamento cruzado
Davies tem sido muito valorizado pelo Bayern desde que integrou o time principal em 2019 como lateral-esquerdo ofensivo de grande velocidade. Ele ajudou o time bávaro a conquistar o triplo continental — Bundesliga, Liga dos Campeões e DFB-Pokal — durante a temporada 2019-20 e tem sido frequentemente associado a transferências milionárias para fora da Allianz Arena.
Embora tenha permanecido leal ao Bayern até agora, o jogador de 25 anos passou por alguns anos frustrantes. O jogador da seleção canadense voltou de uma lesão no ligamento cruzado no início desta temporada, mas está fora de ação desde a segunda partida das oitavas de final do Bayern contra a Atalanta, que o time venceu por um placar agregado de 10 a 2.
Acredita-se que ele esteja se recuperando bem de seu último contratempo, que é uma lesão no tendão da coxa, e se concentrará em sua recuperação durante a pausa para os jogos internacionais, já que não foi convocado pelo Canadá para os amistosos de março contra a Islândia e a Tunísia.
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O Manchester United pretende reforçar a posição de lateral-esquerdo
Acredita-se que o Bayern possa estar disposto a vender Davies neste verão. O CF Bayern Insider informa que suas lesões frequentes têm sido uma “dor de cabeça” para o clube e que “faria sentido” se decidissem lucrar com a sua venda.
O United tem sido apontado como um dos possíveis interessados na próxima janela de transferências. Os Red Devils podem buscar reforçar suas opções na lateral esquerda, buscando alternativas mais sólidas ao atual titular Luke Shaw. O jogador de 30 anos tem um histórico irregular de lesões, mas tem se mantido em forma durante a temporada 2025-26, tendo disputado todas as 31 partidas do United na Premier League até o momento.
Espera-se que Tyrell Malacia deixe o clube neste verão, enquanto Patrick Dorgu é visto mais como uma opção ofensiva, tendo sido contratado para a formação 3-4-3 do ex-técnico Ruben Amorim.
Canadá divulga atualização sobre a lesão de Davies
O técnico da seleção canadense, Jesse Marsch, deu uma atualização sobre a condição física de Davies no início deste mês, revelando: "Conversei com ele. Ele está, obviamente, um pouco triste e frustrado.
Mas ele disse que essa lesão – mesmo comparada à que sofreu há cerca de um mês – é muito menos grave. Provavelmente levará de duas a três semanas para ele se recuperar.”
- AFP
Davies deve estar em forma para a Copa do Mundo em casa
Embora tenha enfrentado problemas físicos, espera-se que Davies esteja em plena forma e pronto para capitanejar o Canadá na Copa do Mundo de 2026.
Les Rouges enfrentarão o vencedor da repescagem, o Catar e a Suíça no Grupo B, com o objetivo de chegar longe na fase de eliminatórias. A seleção já havia participado da Copa do Mundo de 2022, mas perdeu todas as três partidas da fase de grupos.