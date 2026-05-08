Boa notícia para Danny Dyer! Jarrod Bowen deve tomar uma decisão de transferência que pode ser considerada “os piores anos da sua carreira”, mas que deixa sua esposa Dani e seu sogro, fanático pelo West Ham, felizes

Dani não escondeu que deseja permanecer perto de casa, enquanto Danny, torcedor fanático do West Ham, teria dificuldade em ver um herói da conquista da Liga de Conferências de 2023 vestir a camisa de outro clube.

Levando tudo isso em conta, será que Bowen está destinado a permanecer em seu ambiente atual até que seus serviços não sejam mais necessários? Quando essa pergunta foi feita a Johnson, o jogador formado na base do West Ham — falando em parceria com a BetMGM — disse ao GOAL: “Acho que sim, sim. Ele teve ligações com outros clubes, potencialmente clubes maiores e coisas do tipo, e isso nunca aconteceu. Por alguma razão, ele não quis ou o clube não quis o suficiente. Então, acho que ele tem a chance de ficar lá, se tornar uma lenda do clube.

“Eles são uma grande família do West Ham, o que é obviamente maravilhoso. Então, em vez de partir para passar possivelmente os dois ou três piores anos da carreira em outro lugar e perder isso, para mim, prefiro ficar.”