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Boa notícia para Danny Dyer! Jarrod Bowen deve tomar uma decisão de transferência que pode ser considerada “os piores anos da sua carreira”, mas que deixa sua esposa Dani e seu sogro, fanático pelo West Ham, felizes
O West Ham está envolvido na briga contra o rebaixamento da Premier League
Essa situação pode mudar rapidamente, já que a equipe de Nuno Espírito Santo está atualmente em uma batalha para evitar o rebaixamento da Premier League. A equipe voltou a cair para os três últimos lugares, e a porta que leva à Championship está se abrindo.
O rival londrino Tottenham está apenas um ponto à frente, e ainda há nove pontos em jogo nas três partidas restantes. Algumas vitórias podem ser necessárias para evitar o rebaixamento e manter a equipe à tona.
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Um rebaixamento provocaria uma fuga em massa dos melhores profissionais
Nem dá para pensar no futebol da segunda divisão, já que o rebaixamento provavelmente provocaria uma fuga em massa dos melhores jogadores. Mateus Fernandes mostrou o suficiente em sua primeira temporada com o West Ham para sugerir que teria muitos interessados em uma próxima janela de transferências.
Vários outros membros do elenco principal questionariam seriamente seus respectivos futuros caso ocorresse um retrocesso alarmante, mas será que Bowen estaria entre aqueles que considerariam fazer as malas?
Ele é o capitão do West Ham e tem contrato até 2030. Aos 29 anos, seria uma questão de agora ou nunca se surgisse uma oportunidade em outro clube de elite. Bowen, no entanto, está estabelecido no East End ao lado de sua parceira, seus filhos e família.
Será que Bowen vai deixar a família Dyer satisfeita ao permanecer no West Ham?
Dani não escondeu que deseja permanecer perto de casa, enquanto Danny, torcedor fanático do West Ham, teria dificuldade em ver um herói da conquista da Liga de Conferências de 2023 vestir a camisa de outro clube.
Levando tudo isso em conta, será que Bowen está destinado a permanecer em seu ambiente atual até que seus serviços não sejam mais necessários? Quando essa pergunta foi feita a Johnson, o jogador formado na base do West Ham — falando em parceria com a BetMGM — disse ao GOAL: “Acho que sim, sim. Ele teve ligações com outros clubes, potencialmente clubes maiores e coisas do tipo, e isso nunca aconteceu. Por alguma razão, ele não quis ou o clube não quis o suficiente. Então, acho que ele tem a chance de ficar lá, se tornar uma lenda do clube.
“Eles são uma grande família do West Ham, o que é obviamente maravilhoso. Então, em vez de partir para passar possivelmente os dois ou três piores anos da carreira em outro lugar e perder isso, para mim, prefiro ficar.”
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Estatísticas de Bowen: Gols e partidas pelo West Ham
Bowen chegou ao West Ham vindo do Hull City por 22 milhões de libras (30 milhões de dólares) em janeiro de 2020. Desde então, ele se tornou uma fonte confiável de gols e assistências, marcando 84 vezes em 277 partidas em todas as competições.
A braçadeira de capitão foi entregue a ele no verão de 2024, logo após anunciar seu noivado com a ex-participante do Love Island, Dani, e espera-se que ele assuma a liderança para tentar tirar o West Ham da zona de rebaixamento e acabar com qualquer especulação indesejada sobre sua saída.