Wiegman renovou seu contrato com a seleção feminina da Inglaterra até 2029. O vínculo anterior terminaria após a Copa do Mundo de 2027, mas a renovação garante sua permanência no cargo até depois da Eurocopa de 2029.

A decisão representa um grande reforço e um alívio para a FA. Wiegman havia evitado recentemente perguntas sobre seus planos de longo prazo antes dos jogos da repescagem da Inglaterra contra a Grécia, mas agora a situação está totalmente esclarecida.

Janneke Bijl e Arvid Smit, integrantes da comissão técnica, e Darren Ward, preparador de goleiros, também renovaram seus contratos até 2029. Toda a comissão técnica permanecerá reunida durante o próximo ciclo de grandes torneios.