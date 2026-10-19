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Boa notícia para a Inglaterra! Sarina Wiegman assina nova renovação de contrato de longo prazo com a seleção até 2029
Wiegman assume compromisso de longo prazo
Wiegman renovou seu contrato com a seleção feminina da Inglaterra até 2029. O vínculo anterior terminaria após a Copa do Mundo de 2027, mas a renovação garante sua permanência no cargo até depois da Eurocopa de 2029.
A decisão representa um grande reforço e um alívio para a FA. Wiegman havia evitado recentemente perguntas sobre seus planos de longo prazo antes dos jogos da repescagem da Inglaterra contra a Grécia, mas agora a situação está totalmente esclarecida.
Janneke Bijl e Arvid Smit, integrantes da comissão técnica, e Darren Ward, preparador de goleiros, também renovaram seus contratos até 2029. Toda a comissão técnica permanecerá reunida durante o próximo ciclo de grandes torneios.
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“Não consigo pensar em um trabalho melhor”
Wiegman expressou sua satisfação por dar continuidade à sua trajetória, citando a paixão pelo cargo e o apoio constante da organização. Ela segue determinada a levar a equipe a novas conquistas.
“Estou muito feliz por poder continuar com esta equipe e não consigo imaginar um trabalho melhor no futebol”, afirmou Wiegman. “É uma honra ter a confiança deles, algo que nunca considero garantido, e quero manter esta grande parceria.”
O diretor-executivo da FA, Mark Bullingham, elogiou o impacto de Wiegman na estrutura da seleção nacional: “Sarina é uma treinadora incrível, com um histórico incomparável em grandes torneios, e estou muito feliz por continuar trabalhando com ela durante o próximo ciclo da Eurocopa.”
Um recorde inigualável
Wiegman começou a trabalhar para a FA em setembro de 2021, após ter levado a Holanda ao título da Eurocopa de 2017 e à final da Copa do Mundo de 2019. Sua excelência individual lhe rendeu cinco vezes o prêmio de melhor treinadora do futebol feminino da FIFA.
Sua passagem pela seleção inglesa rendeu títulos expressivos e uma consistência sem precedentes. Sob seu comando, a equipe conquistou a Eurocopa em 2022 e defendeu o título com sucesso em 2025, ao derrotar a Espanha nos pênaltis na final. Ela também levou a Inglaterra à final da Copa do Mundo de 2023, na qual a equipe sofreu uma derrota apertada para a Espanha.
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Em busca de uma vaga na Copa do Mundo
A prioridade imediata de Wiegman continua sendo garantir a classificação para a próxima Copa do Mundo, no Brasil. A Inglaterra enfrenta a Ucrânia em um confronto decisivo pela repescagem para assegurar sua vaga no torneio.
Mais adiante, Wiegman também poderá comandar a seleção da Grã-Bretanha se ela se classificar para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Seu contrato de longo prazo garante estabilidade total em todas as próximas campanhas internacionais.
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