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England v Ukraine - FIFA Women's World Cup 2027 QualifierGetty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Boa notícia para a Inglaterra! Sarina Wiegman assina nova renovação de contrato de longo prazo com a seleção até 2029

S. Wiegman
Inglaterra F
Frauenfußball
World Cup

Sarina Wiegman oficializou sua permanência a longo prazo à frente da seleção inglesa ao assinar uma renovação de contrato até 2029. O acordo garante que a vitoriosa treinadora holandesa seguirá no comando durante o próximo ciclo de grandes torneios, após seu sucesso histórico no cenário internacional.

  • Wiegman assume compromisso de longo prazo

    Wiegman renovou seu contrato com a seleção feminina da Inglaterra até 2029. O vínculo anterior terminaria após a Copa do Mundo de 2027, mas a renovação garante sua permanência no cargo até depois da Eurocopa de 2029.

    A decisão representa um grande reforço e um alívio para a FA. Wiegman havia evitado recentemente perguntas sobre seus planos de longo prazo antes dos jogos da repescagem da Inglaterra contra a Grécia, mas agora a situação está totalmente esclarecida.

    Janneke Bijl e Arvid Smit, integrantes da comissão técnica, e Darren Ward, preparador de goleiros, também renovaram seus contratos até 2029. Toda a comissão técnica permanecerá reunida durante o próximo ciclo de grandes torneios.

  • England Women UEFA Women's EURO 2025 Victory Parade And CelebrationGetty Images Sport

    “Não consigo pensar em um trabalho melhor”

    Wiegman expressou sua satisfação por dar continuidade à sua trajetória, citando a paixão pelo cargo e o apoio constante da organização. Ela segue determinada a levar a equipe a novas conquistas.

    “Estou muito feliz por poder continuar com esta equipe e não consigo imaginar um trabalho melhor no futebol”, afirmou Wiegman. “É uma honra ter a confiança deles, algo que nunca considero garantido, e quero manter esta grande parceria.”

    O diretor-executivo da FA, Mark Bullingham, elogiou o impacto de Wiegman na estrutura da seleção nacional: “Sarina é uma treinadora incrível, com um histórico incomparável em grandes torneios, e estou muito feliz por continuar trabalhando com ela durante o próximo ciclo da Eurocopa.”


  • Um recorde inigualável

    Wiegman começou a trabalhar para a FA em setembro de 2021, após ter levado a Holanda ao título da Eurocopa de 2017 e à final da Copa do Mundo de 2019. Sua excelência individual lhe rendeu cinco vezes o prêmio de melhor treinadora do futebol feminino da FIFA.

    Sua passagem pela seleção inglesa rendeu títulos expressivos e uma consistência sem precedentes. Sob seu comando, a equipe conquistou a Eurocopa em 2022 e defendeu o título com sucesso em 2025, ao derrotar a Espanha nos pênaltis na final. Ela também levou a Inglaterra à final da Copa do Mundo de 2023, na qual a equipe sofreu uma derrota apertada para a Espanha.

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  • England v Ukraine - FIFA Women's World Cup 2027 QualifierGetty Images Sport

    Em busca de uma vaga na Copa do Mundo

    A prioridade imediata de Wiegman continua sendo garantir a classificação para a próxima Copa do Mundo, no Brasil. A Inglaterra enfrenta a Ucrânia em um confronto decisivo pela repescagem para assegurar sua vaga no torneio.

    Mais adiante, Wiegman também poderá comandar a seleção da Grã-Bretanha se ela se classificar para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Seu contrato de longo prazo garante estabilidade total em todas as próximas campanhas internacionais.