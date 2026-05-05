Boa notícia para a Espanha! Lamine Yamal JÁ voltou a treinar na grama, enquanto o jovem prodígio do Barcelona acelera a recuperação da lesão antes da Copa do Mundo de 2026

Yamal voltou a treinar em campo enquanto continua sua recuperação da lesão no Barcelona, segundo a Cadena SER. O jovem começou a realizar exercícios individuais no gramado do centro de treinamento do clube, após ter trabalhado na academia durante as primeiras fases da reabilitação. O atacante sofreu uma ruptura parcial do bíceps femoral da perna esquerda em 22 de abril.

O Barcelona optou por um plano de tratamento conservador em vez de cirurgia. Yamal não voltará a jogar pelo Barcelona nas partidas restantes do campeonato nacional. No entanto, seu retorno aos treinos em campo foi um incentivo tanto para o jogador quanto para a seleção espanhola, enquanto continuam os preparativos para a próxima Copa do Mundo.