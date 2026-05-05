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lamine yamalGetty Images
Yosua Arya

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Boa notícia para a Espanha! Lamine Yamal JÁ voltou a treinar na grama, enquanto o jovem prodígio do Barcelona acelera a recuperação da lesão antes da Copa do Mundo de 2026

L. Yamal
Espanha
Copa do Mundo
Barcelona
La Liga

Lamine Yamal deu um passo importante em sua recuperação ao retomar os treinos em gramado nas instalações do Barcelona. O jovem atacante está seguindo um rigoroso programa de reabilitação após sofrer uma lesão muscular em abril. O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, está otimista de que o ponta ainda terá um papel fundamental na Copa do Mundo de 2026.

  • Yamal retoma o trabalho de campo na recuperação em Barcelona

    Yamal voltou a treinar em campo enquanto continua sua recuperação da lesão no Barcelona, segundo a Cadena SER. O jovem começou a realizar exercícios individuais no gramado do centro de treinamento do clube, após ter trabalhado na academia durante as primeiras fases da reabilitação. O atacante sofreu uma ruptura parcial do bíceps femoral da perna esquerda em 22 de abril.

    O Barcelona optou por um plano de tratamento conservador em vez de cirurgia. Yamal não voltará a jogar pelo Barcelona nas partidas restantes do campeonato nacional. No entanto, seu retorno aos treinos em campo foi um incentivo tanto para o jogador quanto para a seleção espanhola, enquanto continuam os preparativos para a próxima Copa do Mundo.

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  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    O técnico da Espanha expõe seus planos

    De la Fuente deixou claro que Yamal continua sendo uma peça importante nos planos da Espanha, caso receba alta médica a tempo para o torneio. Sobre os jogadores que sofreram contusões na reta final da temporada, De la Fuente disse: “São jogadores muito importantes, porque sabemos o impacto que podem ter nessas partidas. Não é a mesma coisa jogar na fase de grupos do que chegar às oitavas, às quartas de final. Vamos avaliar cada caso, porque nosso objetivo é chegar ao dia 19 de julho, a final.”

  • Lições do exemplo de Olmo

    De la Fuente citou o exemplo de Dani Olmo na Euro 2024 para explicar sua paciência com jogadores lesionados antes de grandes torneios.

    “Ele chegou ao estágio de preparação para a Euro 2024 quase lesionado, o que é imprevisível”, admitiu o técnico. “Estávamos prestes a deixá-lo de fora, e então Dani Olmo provou ser um jogador fundamental no torneio.”

    O técnico da Espanha continuou: “Ele foi o artilheiro, deu aquele passe para Mikel Merino, tirou o gol da Alemanha da linha. E ele sabia que poderia facilmente ter voltado para casa, pois tinha um problema na panturrilha. Decidimos insistir e deu certo.”

  • Lamine Yamal Barcelona HICGetty Images

    Corrida de recuperação antes da Copa do Mundo

    Yamal continuará realizando treinos individuais e trabalho de reabilitação nas próximas semanas, enquanto a equipe médica do Barcelona acompanha de perto sua evolução. Embora ele vá perder a reta final da temporada do clube, o foco agora é garantir que ele recupere totalmente a forma física a tempo de se juntar à seleção espanhola para o torneio na América do Norte. Por enquanto, seu retorno aos gramados representa um passo encorajador nesse processo.

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