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Boa notícia para a Espanha! Lamine Yamal JÁ voltou a treinar na grama, enquanto o jovem prodígio do Barcelona acelera a recuperação da lesão antes da Copa do Mundo de 2026
Yamal retoma o trabalho de campo na recuperação em Barcelona
Yamal voltou a treinar em campo enquanto continua sua recuperação da lesão no Barcelona, segundo a Cadena SER. O jovem começou a realizar exercícios individuais no gramado do centro de treinamento do clube, após ter trabalhado na academia durante as primeiras fases da reabilitação. O atacante sofreu uma ruptura parcial do bíceps femoral da perna esquerda em 22 de abril.
O Barcelona optou por um plano de tratamento conservador em vez de cirurgia. Yamal não voltará a jogar pelo Barcelona nas partidas restantes do campeonato nacional. No entanto, seu retorno aos treinos em campo foi um incentivo tanto para o jogador quanto para a seleção espanhola, enquanto continuam os preparativos para a próxima Copa do Mundo.
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O técnico da Espanha expõe seus planos
De la Fuente deixou claro que Yamal continua sendo uma peça importante nos planos da Espanha, caso receba alta médica a tempo para o torneio. Sobre os jogadores que sofreram contusões na reta final da temporada, De la Fuente disse: “São jogadores muito importantes, porque sabemos o impacto que podem ter nessas partidas. Não é a mesma coisa jogar na fase de grupos do que chegar às oitavas, às quartas de final. Vamos avaliar cada caso, porque nosso objetivo é chegar ao dia 19 de julho, a final.”
Lições do exemplo de Olmo
De la Fuente citou o exemplo de Dani Olmo na Euro 2024 para explicar sua paciência com jogadores lesionados antes de grandes torneios.
“Ele chegou ao estágio de preparação para a Euro 2024 quase lesionado, o que é imprevisível”, admitiu o técnico. “Estávamos prestes a deixá-lo de fora, e então Dani Olmo provou ser um jogador fundamental no torneio.”
O técnico da Espanha continuou: “Ele foi o artilheiro, deu aquele passe para Mikel Merino, tirou o gol da Alemanha da linha. E ele sabia que poderia facilmente ter voltado para casa, pois tinha um problema na panturrilha. Decidimos insistir e deu certo.”
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Corrida de recuperação antes da Copa do Mundo
Yamal continuará realizando treinos individuais e trabalho de reabilitação nas próximas semanas, enquanto a equipe médica do Barcelona acompanha de perto sua evolução. Embora ele vá perder a reta final da temporada do clube, o foco agora é garantir que ele recupere totalmente a forma física a tempo de se juntar à seleção espanhola para o torneio na América do Norte. Por enquanto, seu retorno aos gramados representa um passo encorajador nesse processo.