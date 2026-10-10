O Chelsea de Xabi Alonso não perdeu tempo para impor seu domínio com a retomada da Premier League após a pausa internacional. Os Blues produziram um início avassalador que deixou o Bournemouth atordoado, marcando duas vezes nos três primeiros minutos para garantir seu lugar nos livros de história da competição.

Entrando para os livros de história com uma exibição elétrica, o time de Alonso se junta a um grupo seleto. Em toda a história da Premier League, apenas dois times já abriram 2 a 0 mais rapidamente do que o Chelsea fez hoje: o Leicester City contra o Derby County em abril de 1998 e o Luton Town contra o Brighton em janeiro de 2024.







