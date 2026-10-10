Getty Images Sport
Traduzido por
Blues em velocidade da luz! Chelsea entra para a história da Premier League com dois gols nos três primeiros minutos contra o Bournemouth
Um início recordista em Stamford Bridge
O Chelsea de Xabi Alonso não perdeu tempo para impor seu domínio com a retomada da Premier League após a pausa internacional. Os Blues produziram um início avassalador que deixou o Bournemouth atordoado, marcando duas vezes nos três primeiros minutos para garantir seu lugar nos livros de história da competição.
Entrando para os livros de história com uma exibição elétrica, o time de Alonso se junta a um grupo seleto. Em toda a história da Premier League, apenas dois times já abriram 2 a 0 mais rapidamente do que o Chelsea fez hoje: o Leicester City contra o Derby County em abril de 1998 e o Luton Town contra o Brighton em janeiro de 2024.
- Getty Images Sport
Henderson e Rogers lideram a investida
O placar foi inaugurado no segundo minuto, quando o veterano meio-campista Jordan Henderson, contratação do verão que trouxe uma experiência inestimável para a espinha dorsal da equipeo Chelsea fez história na Premier League ao marcar duas vezes em menos de três minutos contra o Bournemouth, com gols de Jordan Henderson e Morgan Rogers., balançou as redes com uma finalização espetacular.
Apenas 60 segundos depois, a vantagem foi ampliada por Morgan Rogers, internacional inglês em grande fase. O atacante aproveitou o momento para marcar o segundo gol do Chelsea, praticamente acabando com a disputa como espetáculo competitivo ainda nos primeiros instantes. Rogers se tornou um especialista nesses cenários, com seus gols no início das partidas se tornando uma parte crucial da tendência do Chelsea de começar forte sob o comando de Alonso ao longo da atual campanha da liga.
Marcos estatísticos do Chelsea
Os dados por trás dessa arrancada inicial são impressionantes, especialmente no que diz respeito às contribuições individuais das artilheiras. De acordo com a Opta, apenas Emile Heskey, contra o Derby County, em abril de 1998, nos dois primeiros minutos, teve uma jogadora que marcou e deu assistência mais cedo em um jogo da Premier League do que Henderson contra o Bournemouth (02:29).
Além disso, a capacidade coletiva do Chelsea de marcar cedo se tornou um tema recorrente nesta temporada. Rogers tem estado no centro dessa tendência, anotando três dos seis gols do Chelsea que saíram nos sete primeiros minutos de jogo.
- Getty Images Sport
Um início recordista sob o comando do técnico espanhol
Desde que assumiu o comando em Stamford Bridge, Xabi Alonso tem se concentrado fortemente na psicologia dos dez minutos iniciais. À medida que a partida avançava, os números só ampliavam o feito. Com apenas 2min29s de jogo, esta é a vez mais cedo em que o Chelsea já abriu 2 a 0 em uma partida da Premier League.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.