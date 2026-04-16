Questionado sobre se Hudson-Odoi precisa aprimorar tanto a força mental quanto a inteligência tática, o ícone dos Reds, Collymore — em entrevista exclusiva ao GOAL via Best Betting Bonuses — disse: “Acho que sim. Acho engraçado porque, quando comecei minha carreira, duas transferências antes de vir para o Forest, eu estava no Crystal Palace e o técnico, Steve Coppell, que já foi um grande ponta pelo Man United e pela Inglaterra, queria que eu jogasse pela lateral. E sempre me lembro dele me dizendo — às vezes eu jogava pela direita, mas principalmente pela esquerda — ‘olha, se você estiver passando por uma fase ruim como ponta, tudo o que você precisa fazer é lembrar do básico: passar pelo adversário, colocar na área; seis em cada dez vezes, é isso’.

“E dá para imaginar alguém como Brian Clough dizendo ao John Robertson — eu sei que ele foi, sem dúvida, o melhor jogador da Europa por uns três ou quatro anos, mas o Robbo não precisava que lhe dissessem isso no final da carreira. Ele obviamente continuou jogando pelo Derby e, quando foi para o norte, jogou pela Escócia. Ele sabia: passar pelo lateral, cruzar para a área.

“Acho que o que acontece às vezes com os jogadores de ponta é que eles tentam ser espertos demais — inicialmente passam por alguém, depois recuam a bola e recuam de novo, e antes que percebam, olham e veem uma área lotada e passam a bola de volta. Então isso se torna muito fácil e vira um hábito.

“Acho que, para o Hudson-Odoi, não importa se os times vêm ao City Ground e atacam ou não — se eles recuam, o Burnley provavelmente vai recuar — ele só precisa que o técnico dê um abraço nele e diga: ‘coloca um pouco de giz nas botas, na linha lateral’. Abre bem para a lateral, porque acho que muitos jogadores de ponta reduzem o próprio espaço. Eles se aproximam demais da linha lateral, o que significa que você fica cinco, seis ou dez metros mais perto do lateral.

“Fique na linha lateral, o que lhe dá a distância máxima entre você e o lateral para poder receber a bola e, então, ganhar impulso. Passe por ele, cruze para o [Chris] Wood — é tudo o que você precisa fazer. Passe pelo adversário, cruze para o Woody. Ou não passe pelo adversário e cruze para o Woody. Acho que, dessa forma, o processo fica bem mais simples.

“E todos os treinadores e técnicos com quem trabalhei que tinham jogadores de ponta, e bons jogadores de ponta em particular, diziam a eles, às vezes em linguagem bem direta: ‘passe pelo lateral e cruze para dentro da área’. Acho que, quando você faz isso uma vez, sente uma satisfação e vê um bom cruzamento, então pensa: ‘ok, o lateral começa a recuar um pouco, dá um pouco mais de espaço e isso se torna causa e efeito’.

“Então, para o Cal, provavelmente é uma questão mental. Ele agora está a abrandar o ritmo ou a recuar e a passar a bola para o meio muito mais do que deveria, ao contrário dos dias de glória em que o [Anthony] Elanga estava à direita, ele à esquerda, a ultrapassar os adversários, a colocar a bola no Woody, que marcava. Ele só precisa de voltar a fazer essas coisas básicas.”