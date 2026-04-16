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Bloqueio mental? Callum Hudson-Odoi recebe conselhos “básicos” da lenda do Nottingham Forest, Stan Collymore, enquanto o ponta dos Reds aprende como reencontrar o brilho perdido
Hudson-Odoi assinou com o Forest em uma transferência pelo valor de apenas 5 milhões de libras, vindo do Chelsea
Durante sua primeira temporada em Trentside, após uma transferência por um valor reduzido de 5 milhões de libras (7 milhões de dólares) no verão de 2023, Hudson-Odoi marcou oito gols na Premier League — com um gol espetacular na estreia contra o Burnley, dando um indício precoce do que estava por vir.
O jogador, que já disputou três partidas pela seleção inglesa, rapidamente ganhou fama por cortar para dentro pela ala esquerda e balançar as redes, com os zagueiros incapazes de conter a ameaça que ele representava, apesar de estarem plenamente cientes do que estava por vir.
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Hudson-Odoi não marcou nenhum gol na Premier League em 2026
Na sua segunda temporada como jogador do Forest, ele teve atuações mais memoráveis — incluindo um gol decisivo em Anfield contra o Liverpool —, o que levou à assinatura de um novo contrato válido até 2028. Hudson-Odoi tem enfrentado dificuldades para causar o impacto desejado nesta temporada.
Ele marcou dois gols na vitória crucial da Premier League sobre o Tottenham em dezembro, mas não conseguiu balançar as redes em 11 partidas da primeira divisão desde então. Seus únicos gols em 2026 vieram em um confronto dramático da FA Cup contra o Wrexham, que terminou com a decepção dos Reds na disputa de pênaltis.
A confiança parece ter se esvaindo do jogo de Hudson-Odoi, com a disposição para driblar os laterais e avançar para o campo adversário abandonando-o momentaneamente. Sua habilidade, porém, permanece inquestionável, e ele recebeu orientações sobre como se tornar novamente um temível ponta.
Collymore, lenda do Forest, dá dicas a Hudson-Odoi sobre como recuperar o brilho
Questionado sobre se Hudson-Odoi precisa aprimorar tanto a força mental quanto a inteligência tática, o ícone dos Reds, Collymore — em entrevista exclusiva ao GOAL via Best Betting Bonuses — disse: “Acho que sim. Acho engraçado porque, quando comecei minha carreira, duas transferências antes de vir para o Forest, eu estava no Crystal Palace e o técnico, Steve Coppell, que já foi um grande ponta pelo Man United e pela Inglaterra, queria que eu jogasse pela lateral. E sempre me lembro dele me dizendo — às vezes eu jogava pela direita, mas principalmente pela esquerda — ‘olha, se você estiver passando por uma fase ruim como ponta, tudo o que você precisa fazer é lembrar do básico: passar pelo adversário, colocar na área; seis em cada dez vezes, é isso’.
“E dá para imaginar alguém como Brian Clough dizendo ao John Robertson — eu sei que ele foi, sem dúvida, o melhor jogador da Europa por uns três ou quatro anos, mas o Robbo não precisava que lhe dissessem isso no final da carreira. Ele obviamente continuou jogando pelo Derby e, quando foi para o norte, jogou pela Escócia. Ele sabia: passar pelo lateral, cruzar para a área.
“Acho que o que acontece às vezes com os jogadores de ponta é que eles tentam ser espertos demais — inicialmente passam por alguém, depois recuam a bola e recuam de novo, e antes que percebam, olham e veem uma área lotada e passam a bola de volta. Então isso se torna muito fácil e vira um hábito.
“Acho que, para o Hudson-Odoi, não importa se os times vêm ao City Ground e atacam ou não — se eles recuam, o Burnley provavelmente vai recuar — ele só precisa que o técnico dê um abraço nele e diga: ‘coloca um pouco de giz nas botas, na linha lateral’. Abre bem para a lateral, porque acho que muitos jogadores de ponta reduzem o próprio espaço. Eles se aproximam demais da linha lateral, o que significa que você fica cinco, seis ou dez metros mais perto do lateral.
“Fique na linha lateral, o que lhe dá a distância máxima entre você e o lateral para poder receber a bola e, então, ganhar impulso. Passe por ele, cruze para o [Chris] Wood — é tudo o que você precisa fazer. Passe pelo adversário, cruze para o Woody. Ou não passe pelo adversário e cruze para o Woody. Acho que, dessa forma, o processo fica bem mais simples.
“E todos os treinadores e técnicos com quem trabalhei que tinham jogadores de ponta, e bons jogadores de ponta em particular, diziam a eles, às vezes em linguagem bem direta: ‘passe pelo lateral e cruze para dentro da área’. Acho que, quando você faz isso uma vez, sente uma satisfação e vê um bom cruzamento, então pensa: ‘ok, o lateral começa a recuar um pouco, dá um pouco mais de espaço e isso se torna causa e efeito’.
“Então, para o Cal, provavelmente é uma questão mental. Ele agora está a abrandar o ritmo ou a recuar e a passar a bola para o meio muito mais do que deveria, ao contrário dos dias de glória em que o [Anthony] Elanga estava à direita, ele à esquerda, a ultrapassar os adversários, a colocar a bola no Woody, que marcava. Ele só precisa de voltar a fazer essas coisas básicas.”
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Calendário do Nottingham Forest 2025-26: Liga Europa e luta contra o rebaixamento na Premier League
Hudson-Odoi poderá ter outra oportunidade de fazer exatamente isso quando o Forest receber o Porto na partida de volta das quartas de final da Liga Europa, na quinta-feira — com a série empatada em 1 a 1 no placar agregado.
A partir daí, a equipe de Vítor Pereira receberá o Burnley no City Ground no domingo para mais um confronto decisivo no que se configura como uma emocionante batalha pela permanência na Premier League. Os Reds estão duas posições e três pontos acima da zona de rebaixamento, faltando seis partidas para o fim da temporada.