Esta dupla é a mais próxima do título do Campeonato Saudita: as contratações do Al-Hilal não vão decidir a corrida pelo troféu

Os estrangeiros fizeram bem ao futebol saudita: a seleção tem condições de conquistar a Copa da Ásia

Pequenos detalhes me tiraram dois grandes títulos: e sonho em treinar numa Copa do Mundo

De sua posição atual no Al-Ula, e com a experiência de um treinador que já vivenciou o futebol saudita em uma fase diferente, José Peseiro oferece uma leitura particular do cenário atual no Reino, após anos em que a competição testemunhou uma grande transformação com a entrada dos clubes em uma nova etapa de investimento e de atração dos maiores craques do mundo.

Na segunda parte de sua entrevista ao Kooora, Peseiro aborda diversos temas que ocupam o futebol saudita, começando pela acirrada corrida da Roshn League, incandescente desde a primeira rodada, e pelo impacto das muitas contratações do Al-Hilal no andamento da disputa, passando pela saída de Karim Benzema do clube, por sua posição sobre a permanência de Cristiano Ronaldo como titular do Al-Nassr, até chegar a Mohamed Salah e à oportunidade que, em sua visão, o Campeonato Saudita poderia ter representado nesta fase da carreira do craque egípcio.

Peseiro também fala sobre Victor Osimhen, seu ex-atacante na seleção da Nigéria, e revela sua perspectiva sobre o impacto dos estrangeiros e dos craques internacionais nos jogadores sauditas, antes de avaliar as chances da seleção na disputa pelo título da Copa da Ásia, baseando-se em seu conhecimento prévio do futebol saudita e em sua experiência à frente da comissão técnica da seleção.

O treinador português não se limita a analisar o presente, voltando a dois momentos entre os mais importantes de sua carreira, quando levou o Sporting de Lisboa à final da Copa da UEFA e, depois, a seleção da Nigéria à final da Copa das Nações Africanas, detendo-se nos pequenos detalhes que, em sua visão, o privaram do título nas duas partidas, antes de revelar o sonho que ainda não realizou.

Leia a primeira parte:

Peseiro em entrevista ao Kooora (1/2): esta é a verdadeira diferença entre Al-Ahly e Zamalek, e há um único motivo por trás da queda de rendimento de Zizo

E vamos à segunda parte da entrevista: