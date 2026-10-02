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Jose Peseiro - جوزيه بيسيروKooora
Traduzido por

Bisseiro em entrevista à Kooora (2/2): Salah perdeu a chance da Arábia Saudita; Cristiano não é um jogador reserva; e a saída de Benzema é "natural"

J. Peseiro
C. Ronaldo
M. Salah
K. Benzema
Campeonato Saudita
Al Ula
Al Hilal
Al-Nassr
Arábia Saudita
Asian Cup
G. Donis
Portugal
Egito
França
Arábia Saudita
Grécia

Esta dupla é a mais próxima do título do Campeonato Saudita: as contratações do Al-Hilal não vão decidir a corrida pelo troféu

Os estrangeiros fizeram bem ao futebol saudita: a seleção tem condições de conquistar a Copa da Ásia

Pequenos detalhes me tiraram dois grandes títulos: e sonho em treinar numa Copa do Mundo

De sua posição atual no Al-Ula, e com a experiência de um treinador que já vivenciou o futebol saudita em uma fase diferente, José Peseiro oferece uma leitura particular do cenário atual no Reino, após anos em que a competição testemunhou uma grande transformação com a entrada dos clubes em uma nova etapa de investimento e de atração dos maiores craques do mundo.

Na segunda parte de sua entrevista ao Kooora, Peseiro aborda diversos temas que ocupam o futebol saudita, começando pela acirrada corrida da Roshn League, incandescente desde a primeira rodada, e pelo impacto das muitas contratações do Al-Hilal no andamento da disputa, passando pela saída de Karim Benzema do clube, por sua posição sobre a permanência de Cristiano Ronaldo como titular do Al-Nassr, até chegar a Mohamed Salah e à oportunidade que, em sua visão, o Campeonato Saudita poderia ter representado nesta fase da carreira do craque egípcio.

Peseiro também fala sobre Victor Osimhen, seu ex-atacante na seleção da Nigéria, e revela sua perspectiva sobre o impacto dos estrangeiros e dos craques internacionais nos jogadores sauditas, antes de avaliar as chances da seleção na disputa pelo título da Copa da Ásia, baseando-se em seu conhecimento prévio do futebol saudita e em sua experiência à frente da comissão técnica da seleção.

O treinador português não se limita a analisar o presente, voltando a dois momentos entre os mais importantes de sua carreira, quando levou o Sporting de Lisboa à final da Copa da UEFA e, depois, a seleção da Nigéria à final da Copa das Nações Africanas, detendo-se nos pequenos detalhes que, em sua visão, o privaram do título nas duas partidas, antes de revelar o sonho que ainda não realizou.

Leia a primeira parte:

Peseiro em entrevista ao Kooora (1/2): esta é a verdadeira diferença entre Al-Ahly e Zamalek, e há um único motivo por trás da queda de rendimento de Zizo

E vamos à segunda parte da entrevista:

  • Seu antigo clube, o Al-Hilal, contratou vários astros, enquanto outros clubes perderam alguns de seus profissionais por razões financeiras. Você acredita que essa diferença pode influenciar a disputa pelo título?

    O Al-Hilal contratou jogadores diferenciados, de alta qualidade, para ganhar ainda mais força, especialmente porque já conta com jogadores diferenciados. Ainda assim, vejo que existem outros fatores que podem determinar a conquista de títulos, fatores relacionados à organização, à estrutura e à liderança.

  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Você se surpreendeu com a saída de Karim Benzema do Al-Hilal?

    Não sei os motivos de sua saída, mas no futebol é natural que os jogadores não tenham sucesso em alguns dos projetos dos quais participam.

  • O nome de Victor Osimhen, seu ex-companheiro na seleção da Nigéria, foi associado à transferência para o Al-Hilal em diversas ocasiões. Você acredita que ele teria se adaptado ao ambiente na Arábia Saudita?

    Victor Osimhen é um atacante de elite, dotado de uma ética de trabalho rara e de uma ferocidade competitiva. Ele se adaptaria a qualquer ambiente. E se tivesse escolhido a Arábia Saudita, teria sido um dos maiores destaques do campeonato, pois seu comprometimento com o jogo é absoluto.

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  • Kasimpasa SK v Trabzonspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    Mohamed Salah esteve perto de se juntar à Liga Saudita de Futebol Profissional. Você acha que ele errou ao se transferir para o Trabzonspor?

    Salah é um ícone. É ele quem saberá o que é melhor para si, mas, com toda a sinceridade, acho que o Campeonato Saudita teria sido o palco ideal para ele nesta fase da carreira. Perdeu-se a chance de tê-lo aqui como um dos maiores símbolos do projeto saudita.

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    Se você estivesse no lugar de Ange Postecoglou, apostaria em Cristiano Ronaldo como titular de forma regular ou o transformaria em reserva por conta da idade avançada?

    Eu sempre o escalaria. Cristiano não é um jogador comum. Enquanto tiver essa paixão e essa vitalidade, ele tem que estar em campo. Ele obriga todos ao seu redor a serem melhores e, como já vimos no início desta temporada, ele continua marcando gols e decidindo partidas.

  • Vivenciei o futebol saudita em uma época completamente diferente. Você acredita que a chegada dos astros internacionais realmente beneficiou os jogadores sauditas, ou que o grande número de jogadores estrangeiros afetou suas oportunidades de jogar e seu desenvolvimento?

    Eles ajudaram, e continuam ajudando, de maneira formidável. Treinar diariamente ao lado de um jogador que já conquistou a Bola de Ouro ou foi campeão europeu eleva o nível de qualquer jogador local. As exigências aumentaram, e isso tornará a seleção saudita muito mais madura.

    A realidade do futebol saudita neste momento não se compara ao que vivi quando era treinador do Al-Hilal e da seleção saudita. Em todos os níveis, e em todos os aspectos, o futebol evoluiu de maneira formidável. Todo esse investimento e desenvolvimento dará frutos a curto e médio prazo.

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    Você acredita que a seleção da Arábia Saudita, sob o comando de Georgios Donis, é capaz de vencer a Copa da Ásia em casa?

    Ele tem todas as condições necessárias. A vantagem de jogar em casa é muito grande, e Donis conhece muito bem a realidade saudita. Os jogadores sauditas estão mais bem preparados do que nunca e, mesmo diante dos adversários fortes que vão enfrentar, têm chances muito boas.

  • Quem você acha que vai conquistar o título da Liga Saudita Profissional nesta temporada?

    Do meu ponto de vista, o atual campeão Al-Nassr e o Al-Hilal são os principais candidatos ao título.

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    Se tivesse a oportunidade de refazer uma única partida em sua carreira como treinador, você escolheria a final da Copa Africana de Nações ou a final da Liga Europa, e o que mudaria?

    É uma escolha impossível, porque não consigo deixar a importância de uma de lado em comparação com a outra. Ambas representam os dois pontos mais altos da minha trajetória, e são a consagração de duas caminhadas de enorme competência e dedicação.

    A final da Copa da UEFA foi um evento que deixou uma marca profunda na história do Sporting de Lisboa, e merecíamos aquele título. Por outro lado, a final da Copa Africana de Nações com a Nigéria teve uma dimensão social e emocional impossível de descrever. Representávamos as esperanças e a alegria de mais de 200 milhões de pessoas.

    Quanto ao que eu mudaria, é muito difícil definir isso. No futebol de elite, e especialmente em finais dessa magnitude, o trabalho tático e a preparação são levados ao limite máximo, mas o resultado, no fim das contas, depende dos menores detalhes. Não se trata de mudar uma substituição ou uma forma de jogar, mas sim de controlar aqueles pequenos momentos que não se pode treinar: uma bola que bate na trave e sai, uma decisão tomada em uma fração de segundo sob o peso de um cansaço imenso, ou a eficácia em um detalhe defensivo. Mas o que fica é o enorme orgulho de liderar aqueles projetos e colocar aquelas equipes no mais alto palco.

  • Depois de todas as suas experiências com clubes e seleções, qual é o sonho de treinador que José Peseiro ainda busca realizar?

    No momento, meu objetivo principal é conquistar o título (o título da Primeira Divisão da Arábia Saudita) com o Al-Ula, uma meta que me traz satisfação em 100%. No futuro, gostaria de alcançar o objetivo de estar presente numa Copa do Mundo com alguma seleção. Mas, acima de tudo, meu maior desejo é continuar trabalhando nesta profissão com a paixão e a energia que sinto hoje.