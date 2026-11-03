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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

"Bisseck tem que marcar!", o pedido a Diouf que deixa Rabiot livre e o "Mas o que ele pegou?" sobre a defesa de Maignan: os bastidores do clássico Milan-Inter

Milan x Inter de Milão
Milan
Inter de Milão
Campeonato Italiano

BordoCam na DAZN revela os bastidores da vitória contundente do Milan sobre a Inter no clássico de Milão

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Um jogo dentro do jogo. O BordoCam, quadro da Dazn, mostra, como sempre, detalhes e pontos de vista que escapam às câmeras e a quem acompanha a partida de casa. E no clássico de Milão, vencido com ampla vantagem pelo Milan contra a Inter, não faltaram cenas curiosas e explosões de raiva que ajudam a explicar a má fase da Inter e a alegria do Milan.

Da irritação do banco com a marcação no lance do 1 a 0 ao pedido de Chivu que deixa livre a área ocupada por Rabiot no 2 a 0. Depois, a defesa espetacular de Maignan e a confusão da Inter no fim.

  • Moreira de óculos escuros e a emoção de Kaká

    O Milan chega ao estádio tranquilo quanto às suas intenções, e isso fica evidente na atitude de Diego Moreira, que aparece de óculos escuros, acompanhado por Maignan, que mastiga um pirulito ao sair do túnel das garagens. Todo o San Siro, porém, esperava o retorno de Ricky Kaká, emocionado no centro do campo e em lágrimas diante dos cânticos entoados para ele pela torcida da curva. De um camisa 22 para outro, como se tivesse sido chamado.

  • Os sussurros de Chivu com o placar em 1 a 0 e a camisa rasgada de Gila

    Chivu pede à sua "nova" Inter, que entrou em campo com um esquema diferente, movimentações em meia-lua para atacar em profundidade. Mas é o Milan quem domina o jogo, e as orientações do técnico romeno viram sussurros quando Morerira dribla Carlos Augusto e cruza para a área. Pulisic transforma o cruzamento em gol. O americano comemora com a torcida e os companheiros, mas Mario Gila não está entre eles: ele corre para o banco para trocar a camisa, rasgada em uma disputa com Thuram. O único jogador da Inter de pé, reagindo e incentivando os companheiros no banco? Federico Dimarco. E os auxiliares de Chivu confirmam: "Bisseck tem que marcar!"

  • A escolha de Chivu sobre o gol de Rabiot

    No gol do 2 a 0, Diouf inicialmente se posiciona mais ou menos na região de onde Rabiot acabará finalizando, mas Chivu se levanta às pressas do banco e o desloca, pedindo que vá rapidamente fechar Modric, que, na verdade, servirá apenas de isca.

    A região fica descoberta, Barella permanece passivo e deixa Rabiot passar, enquanto Calhanoglu e Sucic esbarram nos bloqueios montados pela comissão técnica de Amorim. O gol faz o banco do Milan e o estádio explodirem novamente, mas tanto Amorim quanto Modric apontam imediatamente o especialista em bolas paradas da comissão técnica como decisivo para o gol.

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  • AS ORIENTAÇÕES TÁTICAS DA INTER ATÉ O 2 A 1

    Depois do 2 a 0, a Inter tenta se reorganizar em campo, mas primeiro Diouf, chamado por Barella com um "Andy! Vai!", e depois Calhanoglu dão espaço demais a Modric e Musah.

    O auxiliar tático de Chivu alerta o treinador: "Calhanoglu está cedendo muito terreno, precisa avançar". Depois, insiste: "Calha precisa subir!". Mas Chivu não consegue se comunicar com o turco, e o recado para Barella também não faz ninguém subir. Thuram, então, fica sozinho e pede um lançamento direto para ele.

  • A DEFESA DE MAIGNAN

    A Inter cresce e tem a chance de empatar com Spence, mas Maignan se supera e faz parecer normal uma defesa que não tem nada de normal. Chivu leva a mão ao rosto em um gesto de "minha nossa", e Cecchi, da comissão técnica, solta duas vezes: "Mas o que ele defendeu? Mas o que ele defendeu?". Quem não acredita no que viu é Aleksandar Stankovic, que balança a cabeça no banco de reservas.

  • A cobrança de falta do 3 a 1

    Barella primeiro perde uma bola perigosa e enfurece Chivu, que reage com um gesto de "mas vai..." com a mão. Depois, porém, o treinador apenas faz uma careta e abre os braços quando o árbitro apita a falta na entrada da área.

    Moreira pede a Modric para cobrar a falta, e ele concorda. Maignan organiza a contrabarreira, mas Diouf não atende ao chamado de Bastoni para saltar e pula fora de tempo. A bola passa justamente por cima de sua cabeça, e Martinez não consegue vê-la sair a tempo.

    Enquanto isso, o quarto árbitro Di Bello vai até Chivu, quase às lágrimas, para confirmar que o contato anterior entre Thuram e De Winter dentro da área foi analisado e que não houve pênalti.

  • O SEGUNDO TEMPO E O PÊNALTI MARCADO E ANULADO

    O segundo tempo é menos movimentado. Chivu cobra principalmente Andy Diouf, pedindo que avance, e depois faz o mesmo com Thuram, gritando "Marcus... mais forte!" para que seja mais agressivo na pressão.

    A partir daí, Chivu, Kolarov e Cecchi conversam para buscar uma solução no banco de reservas. O sérvio propõe um 4-2 ofensivo, com Zielinski como primeira substituição, mas, nesse meio-tempo, Chivu muda de ideia e opta por um meio-campo com dois jogadores no 5-4-1.

    O único lance a agitar o segundo tempo é o pênalti marcado por Guida por um suposto toque de mão de Gila. Amorim e os integrantes do banco do Milan levam as mãos à cabeça e depois conferem o lance por conta própria em seu tablet, reclamando da decisão equivocada. O VAR intervém e chama Guida, que anula o pênalti.

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