Um jogo dentro do jogo. O BordoCam, quadro da Dazn, mostra, como sempre, detalhes e pontos de vista que escapam às câmeras e a quem acompanha a partida de casa. E no clássico de Milão, vencido com ampla vantagem pelo Milan contra a Inter, não faltaram cenas curiosas e explosões de raiva que ajudam a explicar a má fase da Inter e a alegria do Milan.
Da irritação do banco com a marcação no lance do 1 a 0 ao pedido de Chivu que deixa livre a área ocupada por Rabiot no 2 a 0. Depois, a defesa espetacular de Maignan e a confusão da Inter no fim.