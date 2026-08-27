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Birmingham não vai se precipitar em uma repetição de Wayne Rooney, mas vai "analisar" a situação do técnico enquanto Tom Brady e a diretoria do Birmingham miram a Premier League
Rooney durou apenas 83 dias no St Andrew's
O Birmingham City, depois de conquistar o título da League One de forma recordista, era apontado como um time que poderia ir melhor na busca por esse objetivo na última temporada. A Championship é, porém, uma divisão notoriamente difícil de superar, e o 10º lugar foi o melhor que o time de Davies conseguiu alcançar.
Grande ambição foi declarada em West Midlands, ao lado de um investimento considerável no mercado de transferências, e o retorno à elite após uma ausência de 16 anos segue sendo o objetivo final de todos os envolvidos.
Davies, que assumiu o bastão deixado pela lenda do Manchester United Rooney após sua esquecível passagem de 83 dias no comando, é o homem encarregado da missão de corresponder às expectativas. Ele recebeu algumas críticas em 2025-26, mas nenhuma mudança imediata está sendo planejada.
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Davies está ameaçado por um nome maior?
Bruce, falando em associação com a Free Bets, casa dos melhores sites de apostas do Reino Unido, disse à GOAL quando foi questionado sobre a posição de Davies e a ameaça de, em algum momento, buscarem um vencedor mais comprovado: “Ele tem feito um trabalho fantástico.
“É um clube, eu estive quase uma década lá, jogando por um par de anos, seis, sete anos como treinador, então é sempre um clube que eu acompanho. Chris fez um trabalho fabuloso e, sim, claro, agora com esses novos donos e as ambições deles e blá, blá, blá, mas veja, ele conseguiu o acesso. No ano passado, manteve o time estável na divisão.
“Eles tiveram um resultado decepcionante na terça-feira [derrota por 6 a 1 para o Brentford], mas é uma competição de copa e, sim, acho que eles vão analisar isso, e acho que vão seguir em frente, e acho que vão dar ao Chris o tempo que ele merece.”
Brady mede forças com Reynolds e Mac
Na busca por futebol de Premier League, o Birmingham se viu perseguindo o mesmo sonho que o Wrexham. O Wrexham também tem rostos famosos em seu conselho, na forma dos atores de Hollywood Ryan Reynolds e Rob Mac, e em alguns momentos travou uma rivalidade bem-humorada com a lenda da NFL Brady.
Bruce acrescentou, ao ser questionado se essa “rivalidade” trouxe um elemento extra de diversão às corridas pelo acesso: “Absolutamente. Mas isso só mostra como é ótimo para o Wrexham e ótimo para o Birmingham o que os dois grupos de donos fizeram.
“Se você acompanha o Birmingham ou acompanha o Wrexham e vê os donos e a vontade que eles têm de ter sucesso no que estão fazendo com o clube de futebol, isso só pode ser uma coisa boa, porque não vamos esquecer: ainda se trata dos torcedores. Sempre será, e se você tem donos realmente muito bons assim, que são apaixonados pelo clube e investem da maneira como estão investindo, então isso é empolgante para os dois clubes.”
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Jogos do Birmingham em 2026/27: Wrexham é o próximo adversário
Birmingham e Wrexham abriram suas respectivas campanhas na Championship com empates consecutivos. Ambos estão ansiosos para conquistar uma vitória o mais rápido possível e vão se enfrentar no Racecourse Ground na sexta-feira.
Davies estará no comando do vestiário visitante, enquanto seu trabalho chega a 115 jogos, e sabe que precisa colocar o Birmingham na briga pelo top 8, já que o cenário dos play-offs foi ampliado, para ter longevidade no que é seu primeiro cargo como treinador principal.
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