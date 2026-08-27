O Birmingham City, depois de conquistar o título da League One de forma recordista, era apontado como um time que poderia ir melhor na busca por esse objetivo na última temporada. A Championship é, porém, uma divisão notoriamente difícil de superar, e o 10º lugar foi o melhor que o time de Davies conseguiu alcançar.

Grande ambição foi declarada em West Midlands, ao lado de um investimento considerável no mercado de transferências, e o retorno à elite após uma ausência de 16 anos segue sendo o objetivo final de todos os envolvidos.

Davies, que assumiu o bastão deixado pela lenda do Manchester United Rooney após sua esquecível passagem de 83 dias no comando, é o homem encarregado da missão de corresponder às expectativas. Ele recebeu algumas críticas em 2025-26, mas nenhuma mudança imediata está sendo planejada.