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Bilionário alvo de sanções, Alisher Usmanov planeja voltar a investir no Everton em meio a planos de venda envolvendo o The Friedkin Group
Alan Brazil revela rumores sobre investimento
O empresário russo-uzbeque Alisher Usmanov está buscando ativamente uma forma de retomar seu envolvimento financeiro com o Everton, segundo a talkSPORT. O apresentador Alan Brazil revelou na sexta-feira que o bilionário acompanha a situação de perto enquanto o clube de Merseyside se prepara para outra possível mudança de controle.
Os atuais proprietários americanos confirmaram formalmente que estão estudando a venda de sua participação controladora, o que aparentemente abre caminho para antigos investidores. Ao comentar a novidade inesperada no ar, Brazil afirmou: “Não posso confirmar, mas ouvi dizer que Usmanov está tentando voltar a se envolver com o Everton. Ele tem muito, muito dinheiro...”
- Getty Images Sport
Grande poder financeiro e laços históricos
Usmanov tem um patrimônio estimado em impressionantes US$ 14 bilhões e trabalhou anteriormente em estreita colaboração com Farhad Moshiri, ex-proprietário do Everton. Os dois chegaram a compartilhar uma participação de 14,58% no Arsenal antes de voltar suas atenções para o clube de Merseyside. Em 2017, Usmanov fechou, por meio de sua empresa USM Holdings, um acordo de 11 milhões de libras pelos direitos de nomeação do centro de treinamento Finch Farm.
Mais tarde, ele ampliou sua influência comercial ao patrocinar a equipe feminina. Brazil acrescentou: “O senhor Usmanov, que estava por trás de Moshiri, parece estar tentando voltar, se puder, para investir uma bolada no Everton.”
The Friedkin Group busca sucessores adequados
O possível retorno de Usmanov ocorre em meio à decisão do The Friedkin Group de colocar oficialmente o Everton à venda, pouco menos de dois anos após assumir o clube, em dezembro de 2024. Em comunicado oficial, o clube confirmou que os proprietários estão buscando ativamente novas opções de investimento, incluindo a venda de uma participação controladora.
Ao enfatizar a necessidade de um sucessor adequado, o comunicado afirmou: “Só consideraremos o interesse de partes que acreditamos firmemente serem as pessoas certas para conduzir o clube adiante e dar continuidade ao impulso já conquistado.”
- AFP
O que vem pela frente para o Everton?
Apesar de sua aparente disposição, Usmanov enfrenta um enorme obstáculo devido às rigorosas sanções impostas pelo governo do Reino Unido em março de 2022. Como as autoridades britânicas se recusam a suspender essas restrições, seu retorno imediato permanece praticamente impossível sob a legislação atual. Enquanto isso, o The Friedkin Group continuará financiando o Everton até que surja o comprador ideal para conduzir o clube de Merseyside.
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