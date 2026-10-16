O empresário russo-uzbeque Alisher Usmanov está buscando ativamente uma forma de retomar seu envolvimento financeiro com o Everton, segundo a talkSPORT. O apresentador Alan Brazil revelou na sexta-feira que o bilionário acompanha a situação de perto enquanto o clube de Merseyside se prepara para outra possível mudança de controle.

Os atuais proprietários americanos confirmaram formalmente que estão estudando a venda de sua participação controladora, o que aparentemente abre caminho para antigos investidores. Ao comentar a novidade inesperada no ar, Brazil afirmou: “Não posso confirmar, mas ouvi dizer que Usmanov está tentando voltar a se envolver com o Everton. Ele tem muito, muito dinheiro...”