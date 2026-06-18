Bild – Krosche: recusa oferta de 40 milhões de salário do Milan e 700 milhões para o mercado de transferências: todos os bastidores

Segundo ojornal *Bild*, o proprietário da RedBird, Gerry Cardinale, teria proposto a Krosche um contrato de quatro anos no valor de 10 milhões de euros líquidos por temporada, além de um orçamento de 700 milhões, também para quatro anos, para o mercado de transferências. O cargo seria o de diretor de futebol do Milan, que desejava que Krosche transformasse o clube em um modelo muito semelhante ao visto nas últimas temporadas no Eintracht de Frankfurt. O dirigente ficou indeciso por um bom tempo e, após várias noites sem dormir, decidiu não deixar Frankfurt para ir para Milão.