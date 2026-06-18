Para Krosche, a palavra e as responsabilidades valem muito mais do que ganhos generosos. É isso que transparece de uma reportagem do jornal alemão Bild, muito próximo das atividades do Eintracht de Frankfurt. Segundo a notícia, o jogador natural de Hannover recusou uma megaoferta do Milan, clube descrito como passando por grandes dificuldades.
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Bild – Krosche: recusa oferta de 40 milhões de salário do Milan e 700 milhões para o mercado de transferências: todos os bastidores
OS DETALHES DA OFERTA FARAÓNICA
Segundo ojornal *Bild*, o proprietário da RedBird, Gerry Cardinale, teria proposto a Krosche um contrato de quatro anos no valor de 10 milhões de euros líquidos por temporada, além de um orçamento de 700 milhões, também para quatro anos, para o mercado de transferências. O cargo seria o de diretor de futebol do Milan, que desejava que Krosche transformasse o clube em um modelo muito semelhante ao visto nas últimas temporadas no Eintracht de Frankfurt. O dirigente ficou indeciso por um bom tempo e, após várias noites sem dormir, decidiu não deixar Frankfurt para ir para Milão.
OS MOTIVOS DO “NÃO”
Surge um detalhe inédito sobre a situação contratual de Krosche: a cláusula de rescisão do contrato é de 7 milhões, mas só é válida para a janela de transferências de inverno. Outro fator decisivo foi a publicação, em vários meios de comunicação italianos, do acordo firmado com o Milan no último fim de semana. Uma união que não vai rolar.