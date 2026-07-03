Big Angie no Al-Nasr... O campeão da segunda temporada que foi expulso de campo na Premier League

Cerca de duas semanas após a conquista da Liga Europa, e exatamente dois anos após sua nomeação, o Tottenham anunciou a demissão de Postojković do cargo de técnico da equipe, em 6 de junho de 2025, antes de nomear Thomas Frank em seu lugar.
Em setembro do mesmo ano, Postojković assumiu o cargo de técnico do Nottingham Forest, sucedendo ao português Nuno Santo, em meio a dúvidas sobre sua capacidade de lidar com o proprietário do clube, Evangelos Marinakis.
As dúvidas eram totalmente justificadas, especialmente devido ao fraco desempenho da equipe em termos de resultados, já que não conquistou nenhuma vitória nas primeiras oito partidas, tendo perdido seis delas e empatado duas.
Postićoglu comandou a oitava partida contra o Chelsea, apenas 39 dias após sua nomeação, sabendo que seria demitido imediatamente caso não conseguisse a vitória. A equipe apresentou um bom desempenho no primeiro tempo, mas desmoronou completamente no segundo, perdendo por 3 a 0.
Embora a partida ainda não tivesse terminado, Marinakis deixou a cabine principal antes do fim, e reportagens da imprensa confirmaram que a decisão de demissão já havia sido tomada enquanto a partida ainda estava em andamento.
Apenas 19 minutos após o fim da partida, o Nottingham Forest anunciou a demissão do técnico australiano, em um episódio descrito como a demissão mais violenta da história da Premier League.
Postekoglou admitiu posteriormente que tomou a decisão errada ao assumir o comando do Nottingham Forest naquela época, e essa foi sua última passagem como técnico antes de assumir seu novo cargo no Al-Nassr.