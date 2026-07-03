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Ahmed Mansy

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Big Angie no Al-Nasr... O campeão da segunda temporada que foi expulso de campo na Premier League

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O técnico australiano substitui Jesus no comando do “Al-Alamy”

Angie Postekoğlu, ou “Big Angie”, como é conhecido, é um nome famoso no mundo do futebol, e agora o futebol saudita passa a fazer parte de sua rica trajetória como técnico, após o clube Al-Nassr anunciar que ele assumirá o comando da equipe.

O clube Al-Nassr anunciou hoje, sexta-feira, a nomeação de Posticoglou como técnico da equipe, sucedendo ao treinador português Jorge Jesus, com um contrato de duas temporadas, que termina em 2028.

  • Posticoglou... um australiano com coração grego

    Bostekoğlu nasceu na Grécia em 1965, mas não ficou lá por muito tempo, pois sua família emigrou para a Austrália em 1970, quando ele tinha 5 anos, depois que seu pai perdeu sua fortuna em consequência das turbulências políticas que o país vivia.

    Na Austrália, o pai de Postikoglou tentou mantê-lo ligado às suas raízes gregas por meio do futebol, levando-o ao clube South Melbourne, ligado à comunidade grega na Austrália.

    Bostikoglou se vinculou ao clube de identidade grega na Austrália, não apenas como torcedor, mas também como jogador, tendo ingressado na equipe de base desde os 9 anos de idade e progredindo gradualmente até chegar ao time principal.

    Sua estreia na equipe principal ocorreu em 1984 e durou nove anos, até 1993, período em que levou o time a conquistar o título do Campeonato Australiano duas vezes, sendo a segunda delas em 1991, quando vestia a braçadeira de capitão.

    Graças a esse clube, Postecoglou tornou-se australiano e representou os “Kangaroos” nas diversas categorias de base, antes de estrear pela seleção principal entre 1986 e 1988.

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  • O primeiro campeão da Austrália

    Por volta dos 30 anos, Posticoglou sofreu uma grave lesão no joelho, que o obrigou a se aposentar definitivamente do futebol, dando início a uma nova trajetória como técnico no time pelo qual torcia e pelo qual jogou: o South Melbourne.

    Posticoglou começou a trabalhar no South Melbourne como assistente técnico, antes de assumir o cargo de técnico principal em 1996, levando o time a conquistar o título do campeonato duas vezes e a Liga dos Campeões da Oceania uma vez.

    Após cinco anos com seu time favorito, Ange passou a trabalhar com as seleções juvenis da Austrália, sub-17 e sub-20, entre 2001 e 2007.

    Postecoglou voltou a trabalhar na Liga Australiana e chamou a atenção com sua filosofia ofensiva, sendo escolhido para treinar a seleção australiana em 2013.

    Apesar de ter sido eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo de 2014 sem somar nenhum ponto, após três derrotas contra o Chile, a Holanda e a Espanha, Postecoglou levou a seleção australiana à sua maior conquista da história.

    Essa conquista ocorreu na Copa das Nações Asiáticas de 2015, quando a seleção australiana sagrou-se campeã pela primeira vez em sua história, após vencer a Coreia do Sul na final, na prorrogação.

    Posteriormente, Postecoglou levou a seleção australiana à Copa do Mundo de 2018, antes de anunciar sua renúncia ao cargo, devido à incapacidade de suportar as pressões daquele período.

  • Campeão da segunda temporada

    A experiência com a seleção australiana colocou Postecoglou em destaque e levou o clube japonês Yokohama Marinos a contratá-lo em 2018, antes de ele assumir o comando do Celtic, da Escócia, em 2021, e do Tottenham Hotspur em 2023.

    Em todas essas passagens, a segunda temporada foi a melhor para o técnico australiano, o que ele mesmo reconheceu posteriormente, a ponto de alguns lhe darem o apelido de “campeão da segunda temporada”.

    Essa lenda começou com o Yokohama Marinos, com quem ele perdeu todos os títulos na primeira temporada, antes de conquistar o campeonato japonês na segunda temporada, após um jejum de 15 anos.

    É verdade que ele conquistou com o Celtic a dobradinha de campeonato e copa em sua primeira temporada, mas a segunda temporada também foi a mais forte, na qual conquistou a tríplice coroa: campeonato, copa e Copa da Liga.

    Já o exemplo mais marcante foi com o Tottenham Hotspur, onde apresentou um desempenho excepcional em sua primeira temporada, levando o time ao quinto lugar na Premier League e à classificação para a Liga Europa, após um ano de ausência das competições continentais.

    A segunda temporada não foi boa no campeonato, a ponto de o Tottenham lutar contra o rebaixamento, mas foi histórica para o clube londrino, depois que Posticoglou o levou a conquistar o título da Liga Europa pela primeira vez em sua história, derrotando seu rival Manchester United.

    A Liga Europa foi o primeiro título importante conquistado pelo Tottenham desde a FA Cup de 2008 e o primeiro título europeu desde a conquista da FA Cup em 1984.

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  • A demissão mais controversa da Premier League

    Cerca de duas semanas após a conquista da Liga Europa, e exatamente dois anos após sua nomeação, o Tottenham anunciou a demissão de Postojković do cargo de técnico da equipe, em 6 de junho de 2025, antes de nomear Thomas Frank em seu lugar.

    Em setembro do mesmo ano, Postojković assumiu o cargo de técnico do Nottingham Forest, sucedendo ao português Nuno Santo, em meio a dúvidas sobre sua capacidade de lidar com o proprietário do clube, Evangelos Marinakis.

    As dúvidas eram totalmente justificadas, especialmente devido ao fraco desempenho da equipe em termos de resultados, já que não conquistou nenhuma vitória nas primeiras oito partidas, tendo perdido seis delas e empatado duas.

    Postićoglu comandou a oitava partida contra o Chelsea, apenas 39 dias após sua nomeação, sabendo que seria demitido imediatamente caso não conseguisse a vitória. A equipe apresentou um bom desempenho no primeiro tempo, mas desmoronou completamente no segundo, perdendo por 3 a 0.

    Embora a partida ainda não tivesse terminado, Marinakis deixou a cabine principal antes do fim, e reportagens da imprensa confirmaram que a decisão de demissão já havia sido tomada enquanto a partida ainda estava em andamento.

    Apenas 19 minutos após o fim da partida, o Nottingham Forest anunciou a demissão do técnico australiano, em um episódio descrito como a demissão mais violenta da história da Premier League.

    Postekoglou admitiu posteriormente que tomou a decisão errada ao assumir o comando do Nottingham Forest naquela época, e essa foi sua última passagem como técnico antes de assumir seu novo cargo no Al-Nassr.