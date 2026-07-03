Big Angie no Al-Nasr... O campeão da segunda temporada que foi expulso de campo na Premier League

A experiência com a seleção australiana colocou Postecoglou em destaque e levou o clube japonês Yokohama Marinos a contratá-lo em 2018, antes de ele assumir o comando do Celtic, da Escócia, em 2021, e do Tottenham Hotspur em 2023.

Em todas essas passagens, a segunda temporada foi a melhor para o técnico australiano, o que ele mesmo reconheceu posteriormente, a ponto de alguns lhe darem o apelido de “campeão da segunda temporada”.

Essa lenda começou com o Yokohama Marinos, com quem ele perdeu todos os títulos na primeira temporada, antes de conquistar o campeonato japonês na segunda temporada, após um jejum de 15 anos.

É verdade que ele conquistou com o Celtic a dobradinha de campeonato e copa em sua primeira temporada, mas a segunda temporada também foi a mais forte, na qual conquistou a tríplice coroa: campeonato, copa e Copa da Liga.

Já o exemplo mais marcante foi com o Tottenham Hotspur, onde apresentou um desempenho excepcional em sua primeira temporada, levando o time ao quinto lugar na Premier League e à classificação para a Liga Europa, após um ano de ausência das competições continentais.

A segunda temporada não foi boa no campeonato, a ponto de o Tottenham lutar contra o rebaixamento, mas foi histórica para o clube londrino, depois que Posticoglou o levou a conquistar o título da Liga Europa pela primeira vez em sua história, derrotando seu rival Manchester United.

A Liga Europa foi o primeiro título importante conquistado pelo Tottenham desde a FA Cup de 2008 e o primeiro título europeu desde a conquista da FA Cup em 1984.