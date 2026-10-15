Oliver Bierhoff, ex-atacante do Milan e da seleção alemã, fala com Martin Volkmar (jornalista da ProSieben) sobre Nicolò Tresoldi, atacante ítalo-alemão de 22 anos: "Sua evolução só pode ser vista de forma positiva. O fato de ter se firmado também no exterior é realmente notável e, naturalmente, o ajudou a dar um passo adiante. Ele ficou mais forte fisicamente e ganhou mais confiança em si mesmo. O fato de conseguir marcar também na Champions League é um sinal importante de que é capaz de competir no mais alto nível internacional, e não apenas no campeonato belga", segundo a tradução do Sportmediaset.
Bierhoff assusta: "Tresoldi poderá resolver o problema dos atacantes da Alemanha. A Federação Alemã de Futebol já está em contato com ele"
Tresoldi, que joga pela seleção sub-21 da Alemanha, ainda precisa escolher entre a Itália e a Alemanha para defender a seleção principal: "Se continuar assim, poderá resolver o problema dos atacantes da seleção alemã. É o que espero, obviamente, e por isso acredito que não se deve perder tempo. Mas, pelo que sei, a Federação Alemã de Futebol já está em contato com ele. Naturalmente, espero que escolha a Alemanha, porque precisamos de todos os talentos, sobretudo no ataque. Acredito, porém, que a decisão não deve ser tomada apenas com base em critérios esportivos, mas também com o coração".
Por fim, sobre a possibilidade de Tresoldi jogar no Milan no futuro: "Hoje, o Milan não está no mesmo nível de quando tive o privilégio de jogar lá, mas ele tem potencial para jogar em um clube tão grande e de renome internacional". Tresoldi nunca escondeu sua simpatia pelo Milan.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.