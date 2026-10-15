Bierhoff assusta: "Tresoldi poderá resolver o problema dos atacantes da Alemanha. A Federação Alemã de Futebol já está em contato com ele"

Tresoldi, que joga pela seleção sub-21 da Alemanha, ainda precisa escolher entre a Itália e a Alemanha para defender a seleção principal: "Se continuar assim, poderá resolver o problema dos atacantes da seleção alemã. É o que espero, obviamente, e por isso acredito que não se deve perder tempo. Mas, pelo que sei, a Federação Alemã de Futebol já está em contato com ele. Naturalmente, espero que escolha a Alemanha, porque precisamos de todos os talentos, sobretudo no ataque. Acredito, porém, que a decisão não deve ser tomada apenas com base em critérios esportivos, mas também com o coração".





Por fim, sobre a possibilidade de Tresoldi jogar no Milan no futuro: "Hoje, o Milan não está no mesmo nível de quando tive o privilégio de jogar lá, mas ele tem potencial para jogar em um clube tão grande e de renome internacional". Tresoldi nunca escondeu sua simpatia pelo Milan.