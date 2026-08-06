Giovanni Bia, agente de Andrea Cambiaso, lateral da Juventus e da Itália, falou à Sky Sport sobre seu cliente: "Não há nenhum motivo para Andrea deixar a Juve, a menos que chegue uma oferta muito importante que satisfaça a ele e à Juventus".
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Bia, agente de Cambiaso: "Não há nenhum motivo para que ele deixe a Juventus. Sobre a Inter..."
Bia prosseguiu: "Andrea está felicíssimo de jogar na Juventus, o sonho de toda criança é jogar por Juventus, Inter ou Milan. No passado houve o interesse do Manchester City, Andrea pensaria em deixar a Juventus apenas por uma oferta muito importante de um grande clube, não de uma equipe média, nem mesmo da Premier League".
Alguma vez houve uma ligação da Inter? "Sinceramente, nunca recebi nenhum contato. Às vezes alguém me pergunta se é verdade que pode haver uma troca com Frattesi. Nunca se falou em troca".
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