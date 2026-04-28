Beth Mead se juntará a Vivianne Miedema no Manchester City? Líderes da WSL buscam contratações sem custos para a estrela da Inglaterra e companheira de equipe no Arsenal, Katie McCabe

McCabe e Mead estão entre as várias estrelas do time titular do Arsenal cujos contratos expiram no final desta temporada. Embora McCabe tenha sido novamente uma peça fundamental para os Gunners nesta temporada, desempenhando várias funções para ajudar a compensar as lesões e colocar o clube à beira de uma segunda final consecutiva da Liga dos Campeões, sua saída parece provável desde que uma reportagem do *Guardian*, no início de fevereiro, sugeriu essa possibilidade.

O futuro de Mead, no entanto, tem sido menos claro. A ponta inglesa foi cortejada pelo London City Lionesses, time recém-promovido à Superliga Feminina, no verão passado, mas optou por permanecer no Arsenal. Agora, o siteTheAthletic informa que o Manchester City está tentando contratar tanto ela quanto McCabe, e qualquer acordo envolvendo Mead deve levá-la a se reunir com sua parceira Miedema, que deixou o Arsenal há dois anos. A reportagem observa que nada está definido, mas que há uma “expectativa crescente” de que o City consiga concretizar as transferências.