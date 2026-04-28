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Beth Mead se juntará a Vivianne Miedema no Manchester City? Líderes da WSL buscam contratações sem custos para a estrela da Inglaterra e companheira de equipe no Arsenal, Katie McCabe
De um rival da WSL para outro: o Manchester City está tentando contratar Mead e McCabe, do Arsenal
McCabe e Mead estão entre as várias estrelas do time titular do Arsenal cujos contratos expiram no final desta temporada. Embora McCabe tenha sido novamente uma peça fundamental para os Gunners nesta temporada, desempenhando várias funções para ajudar a compensar as lesões e colocar o clube à beira de uma segunda final consecutiva da Liga dos Campeões, sua saída parece provável desde que uma reportagem do *Guardian*, no início de fevereiro, sugeriu essa possibilidade.
O futuro de Mead, no entanto, tem sido menos claro. A ponta inglesa foi cortejada pelo London City Lionesses, time recém-promovido à Superliga Feminina, no verão passado, mas optou por permanecer no Arsenal. Agora, o siteTheAthletic informa que o Manchester City está tentando contratar tanto ela quanto McCabe, e qualquer acordo envolvendo Mead deve levá-la a se reunir com sua parceira Miedema, que deixou o Arsenal há dois anos. A reportagem observa que nada está definido, mas que há uma “expectativa crescente” de que o City consiga concretizar as transferências.
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Uma profundidade valiosa e uma aquisição necessária: o que Mead e McCabe trariam ao Manchester City
O elenco do City conta com muitas opções nas laterais, com Lauren Hemp, Kerolin, Mary Fowler, Aoba Fujino e Iman Beney todas no elenco. No entanto, o clube disputará a Liga dos Campeões na próxima temporada, o que aumentará as exigências sobre um elenco que precisará ter mais profundidade para dar conta de tudo isso. A contratação de Mead ajudaria nesse sentido, além de liberar jogadoras como Kerolin e Fowler para atuarem mais no centro em alguns momentos, conforme suas capacidades.
McCabe, por sua vez, faria muito sentido como contratação de verão, pois o City está precisando urgentemente de uma lateral-esquerda. Leila Ouahabi tem perdido cada vez mais espaço na posição, apesar de ser natural para ela, com o técnico Andree Jeglertz escalando Alex Greenwood no lugar, com graus variados de sucesso. A jogadora da seleção inglesa se sai muito melhor no meio e a contratação de uma lateral-esquerda de alto nível como McCabe permitiria que ela voltasse para essa posição.
Será que Mead e McCabe vão se juntar a Shaw? O futuro do atacante do Manchester City ainda é incerto
Ambas as jogadoras contribuiriam muito para o ataque do City, e o clube espera que elas prestem um excelente apoio à atacante estrela Khadija Shaw, mas o futuro dela está bastante incerto no momento. A artilheira da WSL, que marcou 22 gols em 28 partidas em todas as competições do clube nesta temporada, também fica sem contrato neste verão, e o jornal The Athletic noticiou na semana passada que o Chelsea apresentou uma oferta que pagaria a Shaw £ 1 milhão por ano (US$ 1,35 milhão) — uma proposta que o City ainda não igualou.
A reportagem afirma que a preferência da atacante é permanecer em Manchester, onde se tornou uma centroavante de nível mundial desde que chegou há cinco anos, mas nada foi acordado ainda. Shaw também recebeu ofertas de fora da WSL, de clubes na Europa e nos Estados Unidos. Mantê-la no clube deve ser de extrema importância para o City, que parece prestes a encerrar uma espera de 10 anos por mais um título da WSL nesta temporada, sendo Shaw um dos principais motivos por estar nessa posição.
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O futuro incerto do Arsenal: os Gunners ainda têm muitas decisões a tomar
Quanto ao Arsenal, o clube também tem muitas situações contratuais para resolver, além das de McCabe e Mead. Várias renovações foram acertadas nas últimas semanas, com a capitã Kim Little e a atacante Stina Blackstenius entre as jogadoras que assinaram novos contratos, antes da zagueira Steph Catley se juntar a elas nesta semana. A treinadora Renee Slegers também assinou um novo contrato no início deste ano.
No entanto, Caitlin Foord, Victoria Pelova, Laia Codina e a capitã da Inglaterra, Leah Williamson, também estão com contratos prestes a expirar, com a goleira Manuela Zinsberger tendo confirmado nos últimos dias que deixará o clube quando seu contrato terminar neste verão. De acordo com o Arseblog, o clube não gostaria de perder tanto Foord quanto Mead neste verão, tamanha seria a perda para seu elenco de alas.
Em notícias mais positivas, o Arsenal parece estar bastante ativo no mercado de contratações. Ona Batlle, lateral do Barcelona, está em negociações avançadas com os Gunners para uma transferência para o norte de Londres, em um acordo que preencheria parte da lacuna deixada pela saída de McCabe. A jogadora da seleção inglesa Georgia Stanway também parece estar prestes a se juntar ao clube, já que sua passagem pelo Bayern de Munique está chegando ao fim.