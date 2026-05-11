Beth Mead, ícone das Lionesses, deixa o Arsenal após nove anos no norte de Londres, enquanto os Gunners anunciam três saídas antes das últimas partidas da Superliga Feminina

Isso ocorre no final de uma temporada em que Mead continuou sendo uma jogadora importante, embora tenha sido titular em apenas 10 partidas do Arsenal na Superliga Feminina. Apesar do tempo de jogo limitado, ela ainda ocupa a quinta posição em participações diretas em gols, atrás apenas de Alessia Russo, Stina Blackstenius, Frida Maanum e Olivia Smith na WSL, enquanto apenas Russo está à sua frente nas mesmas estatísticas da Liga dos Campeões desta temporada.

Fica claro que Mead ainda é uma figura de grande impacto no nível de elite, e o Arseblog informou que o clube realmente queria mantê-la e estava disposto a fazer uma oferta de novo contrato. No entanto, ao comentar sobre o interesse do Man City, a reportagem afirmou que as recém-coroadas campeãs da WSL “provavelmente” apresentariam um contrato mais longo a Mead do que o Arsenal.

Assim, a jogadora de 31 anos deixará o clube neste verão após nove anos no norte de Londres, tendo disputado 258 partidas, marcado 83 gols e colocado seu nome no topo da lista de maiores assistências da história da WSL. Essas contribuições ajudaram o Arsenal a conquistar um título da WSL, três Copas da Liga, a Liga dos Campeões e a primeira edição da Copa das Campeãs da FIFA.

“Beth fez uma enorme contribuição para o nosso clube de futebol ao longo de nove anos e ficará na história como uma das nossas melhores atacantes e uma lenda do clube”, disse Clare Wheatley, diretora de futebol feminino do Arsenal. “Beth é uma pessoa muito especial e sempre será bem-vinda no Arsenal. Sei que nossos torcedores se juntarão a mim para desejar felicidade e sucesso a Beth em seus futuros empreendimentos.”