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Beth Mead, ícone das Lionesses, deixa o Arsenal após nove anos no norte de Londres, enquanto os Gunners anunciam três saídas antes das últimas partidas da Superliga Feminina
Confirmado: Mead deixa o Arsenal
Já há algum tempo que circulam rumores sobre a saída de Mead. A estrela inglesa despertou grande interesse do London City Lionesses no verão passado, mas optou por permanecer no Arsenal. Nas últimas semanas, seu nome foi associado a uma transferência para o Manchester City, clube onde joga sua parceira, a ex-atacante do Arsenal Vivianne Miedema. Independentemente de essa transferência se concretizar ou não, está agora confirmado que Mead deixará de fato o Arsenal, conforme noticiado na segunda-feira.
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Uma lenda se despede! Mead deixa o Arsenal como uma lenda
Isso ocorre no final de uma temporada em que Mead continuou sendo uma jogadora importante, embora tenha sido titular em apenas 10 partidas do Arsenal na Superliga Feminina. Apesar do tempo de jogo limitado, ela ainda ocupa a quinta posição em participações diretas em gols, atrás apenas de Alessia Russo, Stina Blackstenius, Frida Maanum e Olivia Smith na WSL, enquanto apenas Russo está à sua frente nas mesmas estatísticas da Liga dos Campeões desta temporada.
Fica claro que Mead ainda é uma figura de grande impacto no nível de elite, e o Arseblog informou que o clube realmente queria mantê-la e estava disposto a fazer uma oferta de novo contrato. No entanto, ao comentar sobre o interesse do Man City, a reportagem afirmou que as recém-coroadas campeãs da WSL “provavelmente” apresentariam um contrato mais longo a Mead do que o Arsenal.
Assim, a jogadora de 31 anos deixará o clube neste verão após nove anos no norte de Londres, tendo disputado 258 partidas, marcado 83 gols e colocado seu nome no topo da lista de maiores assistências da história da WSL. Essas contribuições ajudaram o Arsenal a conquistar um título da WSL, três Copas da Liga, a Liga dos Campeões e a primeira edição da Copa das Campeãs da FIFA.
“Beth fez uma enorme contribuição para o nosso clube de futebol ao longo de nove anos e ficará na história como uma das nossas melhores atacantes e uma lenda do clube”, disse Clare Wheatley, diretora de futebol feminino do Arsenal. “Beth é uma pessoa muito especial e sempre será bem-vinda no Arsenal. Sei que nossos torcedores se juntarão a mim para desejar felicidade e sucesso a Beth em seus futuros empreendimentos.”
O Arsenal anuncia três saídas à medida que a temporada chega ao fim
Mead também não é a única jogadora que vai se despedir dos torcedores nesta semana, já que o Arsenal disputa seu último jogo em casa da temporada contra o Everton na noite de quarta-feira, antes de viajar para Liverpool no sábado para encerrar a campanha. No início do dia, o Arsenal anunciou que mais duas jogadoras deixarão o clube no final da temporada: Laia Codina e Victoria Pelova.
Pelova chegou ao clube em janeiro de 2023 e causou um impacto muito positivo logo no início, mas sofreu um grande revés no verão de 2024, quando sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA). Isso deixou a jogadora da seleção holandesa fora dos gramados por nove meses, e ela tem enfrentado dificuldades para recuperar seu lugar no time de forma consistente desde então.
Codina também teve dificuldade em conseguir tempo de jogo, embora isso tenha sido uma constante durante todo o seu tempo no clube. A zagueira jogou a partida inteira na final da Copa do Mundo Feminina de 2023, quando a Espanha derrotou a Inglaterra, e sua transferência para o Arsenal foi anunciada logo após esse triunfo. Mas ela foi titular em apenas cinco partidas da WSL em sua primeira temporada, quatro no ano passado e está com cinco nesta temporada, apesar das lesões que as Gunners tiveram na zaga.
Ainda assim, ambas saem tendo desempenhado seu papel no sucesso recente do Arsenal, conquistando tanto a Liga dos Campeões quanto a Champions Cup, com Codina também levantando uma Copa da Liga e Pelova duas.
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Mais saídas ou mais renovações? O futuro de duas estrelas do Arsenal ainda é incerto
Ainda pode haver mais saídas a serem anunciadas pelo Arsenal. Kim Little, Leah Williamson, Stina Blackstenius e Steph Catley assinaram novos contratos nas últimas semanas, à medida que seus contratos se aproximavam do fim, mas o futuro de Katie McCabe e Caitlin Foord continua indefinido.
Parecia que McCabe iria sair, com o Man City interessado. No entanto, o Telegraph noticiou na semana passada que o Arsenal poderia agora oferecer-lhe um novo contrato. Quanto a Foord, os Gunners não queriam se despedir tanto dela quanto de Mead no mesmo verão, já que isso esgotaria a profundidade do elenco nas laterais, então a saída da jogadora da seleção inglesa pode significar que Foord prolongará sua permanência no norte de Londres.