Ao falar sobre sua transferência para Manchester, Mead disse: “Estou muito orgulhosa de estar aqui. Obviamente, o City teve uma temporada incrível no ano passado e estou animada para começar um novo capítulo aqui. Acho que o estilo de jogo do City combina muito bem comigo, e sinto que ele pode tirar algo a mais do meu jogo. Conversando com o técnico, percebi que este é um lugar onde realmente me encaixo, posso ajudar e trazer uma dinâmica diferente para a equipe, então foi uma decisão fácil para mim.”

Therese Sjogran, diretora de futebol do City, acrescentou: “As conquistas de Beth no futebol falam por si, por isso estamos muito felizes em trazê-la para o clube. Conquistar a dobradinha na última temporada foi um capítulo especial em nossa história, mas é algo que queremos desenvolver nas próximas temporadas. Contratar uma jogadora da qualidade e do calibre da Beth só pode ajudar a tornar isso realidade. Ela mostrou o que é preciso para ter um desempenho consistente nos grandes palcos em que queremos competir regularmente, então ela será uma excelente aquisição para o nosso já impressionante elenco.”