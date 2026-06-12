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Beth Mead assina com o Manchester City! A estrela inglesa assina contrato de três anos com as novas campeãs da Superliga Feminina para se reunir com a companheira Vivianne Miedema após deixar o Arsenal
Oficial: Beth Mead assina contrato com o Manchester City
Há algum tempo circulavam rumores sobre a transferência de Mead para o City, tendo o jornal *The Athletic* noticiado, no final de abril, que o clube estava negociando a contratação tanto da ponta inglesa quanto de Katie McCabe, sua companheira de equipe no Arsenal na época. O recém-coroado campeão da WSL e vencedor da FA Cup deste ano não conseguiu fechar a contratação da última, já que a capitã da Irlanda assinou com o rival londrino Chelsea no início deste mês. No entanto, a transferência de Mead foi concretizada, tendo sido confirmada pelo clube na sexta-feira.
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Mead explica por que a transferência para o Manchester City é "ideal" para ela
Ao falar sobre sua transferência para Manchester, Mead disse: “Estou muito orgulhosa de estar aqui. Obviamente, o City teve uma temporada incrível no ano passado e estou animada para começar um novo capítulo aqui. Acho que o estilo de jogo do City combina muito bem comigo, e sinto que ele pode tirar algo a mais do meu jogo. Conversando com o técnico, percebi que este é um lugar onde realmente me encaixo, posso ajudar e trazer uma dinâmica diferente para a equipe, então foi uma decisão fácil para mim.”
Therese Sjogran, diretora de futebol do City, acrescentou: “As conquistas de Beth no futebol falam por si, por isso estamos muito felizes em trazê-la para o clube. Conquistar a dobradinha na última temporada foi um capítulo especial em nossa história, mas é algo que queremos desenvolver nas próximas temporadas. Contratar uma jogadora da qualidade e do calibre da Beth só pode ajudar a tornar isso realidade. Ela mostrou o que é preciso para ter um desempenho consistente nos grandes palcos em que queremos competir regularmente, então ela será uma excelente aquisição para o nosso já impressionante elenco.”
Como é que Mead se encaixa num elenco tão forte do Manchester City?
O elenco do City está bem servido nas laterais, com Lauren Hemp, Aoba Fujino, Iman Beney, Kerolin e Mary Fowler já no clube, o que torna a contratação de Mead um pouco surpreendente. No entanto, o City voltará à Liga dos Campeões na próxima temporada, tornando o reforço do elenco uma necessidade se o clube quiser continuar competitivo na disputa por títulos nacionais.
Some-se a Mead à equipe, juntamente com a capacidade de Beney de atuar como lateral-direita e o fato de que Fowler, Kerolin e Fujino são todas capazes de atuar na posição de camisa 10, e o técnico Andree Jeglertz terá bastante flexibilidade na escolha do time para a nova temporada.
O City teve um excelente histórico em relação a lesões na última temporada, com a disponibilidade consistente de jogadoras como Miedema e Khadija Shaw, que acabou de assinar um novo contrato apesar do interesse do Chelsea, desempenhando um papel fundamental na campanha vitoriosa na WSL e na FA Cup. Embora o clube espere que isso continue no próximo ano, a situação fica mais complicada com as exigências do futebol europeu. Contar com esse elenco e a capacidade de fazer rodízio, no entanto, será uma grande ajuda.
- Getty Images Sport
Como o Arsenal vai substituir Mead?
O Arsenal se despediu de várias jogadoras no final da temporada, com Mead e McCabe entre as seis estrelas do time principal que deixaram o clube. Embora o clube tenha anunciado na quinta-feira a renovação do contrato da ponta Caitlin Foord, cujo contrato havia expirado, ainda não conseguiu reforçar o elenco após um número tão significativo de saídas.
No entanto, o Arsenal está sendo associado a várias jogadoras. A meio-campista inglesa Georgia Stanway estaria prestes a se transferir para o norte de Londres há meses, assim como a internacional espanhola Ona Batlle. Ambas acabaram de deixar o Bayern de Munique e o Barcelona, respectivamente, após o término de seus contratos.
Selina Cerci, que marcou 32 gols em 43 partidas da Bundesliga pelo Hoffenheim, é outra jogadora que poderia se juntar ao Arsenal em uma transferência gratuita, ao lado de Geraldine Reuteler. A jogadora da seleção suíça foi alvo de interesse dos Gunners no verão passado, após um excelente desempenho no Campeonato Europeu, mas o acordo não foi concretizado. Ela acabou de deixar o Eintracht Frankfurt sem custos, abrindo caminho para a transferência.
Lisa Baum, a talentosa jogadora de 19 anos do RB Leipzig, é outro nome que vem sendo associado à equipe de Renee Slegers. Uma ala talentosa e criativa, sua chegada ajudaria a preencher a lacuna deixada por Mead.