Chegou ao Beşiktaş há poucos meses, mas Vincenzo Italiano já conquistou seus novos torcedores e já deu ao time uma identidade de jogo bem definida. Na noite de ontem, o Beşiktaş Park se transformou em um coro para o técnico italiano, celebrado após a goleada por 4 a 1 sobre o Olympique de Marselha na Europa League.