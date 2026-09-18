Chegou ao Beşiktaş há poucos meses, mas Vincenzo Italiano já conquistou seus novos torcedores e já deu ao time uma identidade de jogo bem definida. Na noite de ontem, o Beşiktaş Park se transformou em um coro para o técnico italiano, celebrado após a goleada por 4 a 1 sobre o Olympique de Marselha na Europa League.
Getty Images Sport
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Besiktas, Italiano ídolo da torcida: para ele, até a música de Toto Cutugno
A homenagem mais curiosa veio dos alto-falantes do estádio, que, ao apito final, fizeram ecoar a música “L’Italiano”, de Toto Cutugno. Os torcedores acompanharam a canção entoando o refrão e dedicando-o ao técnico, que recebeu a cena com um sorriso, visivelmente divertido. Uma festa toda italiana em Istambul, com Italiano cada vez mais protagonista no banco do Beşiktaş.
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