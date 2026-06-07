Bernardo Silva se encaixaria em qualquer time! Roberto Martínez elogia a transferência para o Barcelona, enquanto o técnico da seleção portuguesa destaca a “inteligência futebolística” da lenda do Manchester City

O técnico da seleção de Portugal, Roberto Martinez, expressou total confiança de que Silva seria uma aquisição perfeita para o elenco do Barcelona. Após a vitória de Portugal por 2 a 1 sobre o Chile no amistoso de sábado, o técnico espanhol foi questionado sobre a possível transferência e a adequação do veterano ao novo projeto de Hansi Flick no Camp Nou.

Martínez foi efusivo em seus elogios ao jogador de 31 anos, afirmando: “Acho que Bernardo Silva é um jogador tão espetacular que se encaixa em qualquer vestiário do futebol mundial. Não acho que um jogador assim apareça do nada, mas ele é um jogador capaz de se adaptar a qualquer sistema e a qualquer estilo, e melhorar o que está ao seu redor.”