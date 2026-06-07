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Bernardo Silva se encaixaria em qualquer time! Roberto Martínez elogia a transferência para o Barcelona, enquanto o técnico da seleção portuguesa destaca a “inteligência futebolística” da lenda do Manchester City
Roberto Martinez elogia a capacidade de adaptação de Silva
O técnico da seleção de Portugal, Roberto Martinez, expressou total confiança de que Silva seria uma aquisição perfeita para o elenco do Barcelona. Após a vitória de Portugal por 2 a 1 sobre o Chile no amistoso de sábado, o técnico espanhol foi questionado sobre a possível transferência e a adequação do veterano ao novo projeto de Hansi Flick no Camp Nou.
Martínez foi efusivo em seus elogios ao jogador de 31 anos, afirmando: “Acho que Bernardo Silva é um jogador tão espetacular que se encaixa em qualquer vestiário do futebol mundial. Não acho que um jogador assim apareça do nada, mas ele é um jogador capaz de se adaptar a qualquer sistema e a qualquer estilo, e melhorar o que está ao seu redor.”
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A inteligência por trás do jogador
Embora Silva seja frequentemente elogiado por seu ritmo de trabalho incansável e sua habilidade técnica, Martinez optou por destacar o aspecto mental de seu jogo. O técnico de Portugal acredita que são a flexibilidade tática e a percepção de Silva que o diferenciam de outros meio-campistas criativos disponíveis no mercado, observando que ele é capaz de ditar o ritmo dos jogos a partir de várias posições.
“Não é a posição, é a inteligência futebolística que ele tem, e depois o nível técnico que lhe permite dominar todas as jogadas em que participa. Não tenho dúvidas de que ele se encaixaria no Barça”, acrescentou Martinez.
Silva mantém as opções em aberto
Apesar das intensas especulações, o craque do City está sendo cauteloso quanto ao seu próximo passo. Tendo decidido não renovar seu contrato no Etihad, Silva é um jogador muito cobiçado. Embora o Barcelona continue sendo um destino romântico para o meio-campista, ele também está avaliando uma oferta significativa do Atlético de Madrid, que, segundo relatos, está se empenhando ao máximo para garantir sua contratação.
O próprio jogador admitiu que seu futuro ainda está indefinido durante uma recente aparição na mídia. “O Barça é uma opção que tenho, mas ainda não tomei uma decisão. No final das contas, vou tentar encontrar um time onde eu seja desejado, onde me sinta verdadeiramente desejado. Isso é muito importante, e vocês saberão no dia em que eu tomar minha decisão”, explicou Bernardo Silva.
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A atenção volta-se agora para o aquecimento final
Enquanto os rumores sobre uma possível transferência se intensificam, Silva mantém o profissionalismo em campo enquanto Portugal se prepara para o Mundial. Ele atuou no primeiro tempo da vitória contra o Chile, demonstrando o domínio técnico e a liderança que, segundo Martinez, podem elevar qualquer vestiário do mundo.
Portugal volta agora sua atenção para o último jogo de preparação. A equipe enfrentará a Nigéria na quarta-feira, no que será o ensaio geral definitivo antes de a seleção embarcar para os Estados Unidos. A Seleção enfrentará uma agenda rigorosa assim que o torneio começar, com a fase de grupos marcada para estrear em 17 de junho. A equipe dará início à sua busca pela glória mundial contra a República Democrática do Congo, em Houston.