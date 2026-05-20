Bernardo Silva para o Atlético de Madrid?! Diego Simeone espera atrair a lenda do Manchester City para a La Liga após a saída do gigante da Premier League

De acordo com reportagens do Marca, Diego Simeone enfrenta um enorme vazio em seu elenco com a saída de Griezmann para a MLS. Para preencher essa lacuna, o Real Madrid identificou Silva como o candidato ideal para assumir o lugar do francês e liderar o setor criativo do clube na próxima temporada. Aos 31 anos, o jogador da seleção portuguesa é visto como uma superestrela pronta para manter a competitividade do clube na La Liga e na Europa.

Os Rojiblancos estão preparados para colocar Silva no centro de seu projeto, oferecendo-lhe o status de estrela que talvez não lhe fosse garantido em outro lugar. Embora a saída de Griezmann deixe um déficit significativo em gols e liderança, o clube acredita que o jogador do Manchester City possui o pedigree e a experiência em jogos importantes para galvanizar o vestiário sob o exigente estilo de gestão de Simeone.