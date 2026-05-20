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Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Bernardo Silva para o Atlético de Madrid?! Diego Simeone espera atrair a lenda do Manchester City para a La Liga após a saída do gigante da Premier League

B. Silva
Atlético de Madrid
D. Simeone
Manchester City
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Premier League
Mercado da bola

O Atlético de Madrid entrou de forma surpreendente na disputa pela contratação do ícone do Manchester City, Bernardo Silva, em busca de um substituto de peso para Antoine Griezmann. O meia português deve deixar o Etihad Stadium em transferência gratuita, o que desencadeou uma corrida acirrada entre os principais clubes da Europa.

  • Um sucessor de peso para Griezmann

    De acordo com reportagens do Marca, Diego Simeone enfrenta um enorme vazio em seu elenco com a saída de Griezmann para a MLS. Para preencher essa lacuna, o Real Madrid identificou Silva como o candidato ideal para assumir o lugar do francês e liderar o setor criativo do clube na próxima temporada. Aos 31 anos, o jogador da seleção portuguesa é visto como uma superestrela pronta para manter a competitividade do clube na La Liga e na Europa.

    Os Rojiblancos estão preparados para colocar Silva no centro de seu projeto, oferecendo-lhe o status de estrela que talvez não lhe fosse garantido em outro lugar. Embora a saída de Griezmann deixe um déficit significativo em gols e liderança, o clube acredita que o jogador do Manchester City possui o pedigree e a experiência em jogos importantes para galvanizar o vestiário sob o exigente estilo de gestão de Simeone.

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  • Atletico Madrid v Manchester City Quarter Final Leg Two - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    O mercado de transferências desata uma corrida na Europa

    Representado por Jorge Mendes, Silva será um dos jogadores sem contrato mais cobiçados do mercado atual. Após anunciar sua saída do Manchester, após nove anos repletos de títulos, ele está atraindo o interesse do Barcelona — embora o clube tenha, segundo relatos, decidido não contratá-lo —, do Chelsea, da Juventus e do AC Milan. No entanto, o Atlético de Madrid está trabalhando intensamente nos bastidores para convencê-lo de que o Metropolitano é o melhor destino para o último grande contrato de sua carreira.

    A ausência de uma taxa de transferência torna a negociação altamente atraente para a diretoria do Atlético, que já havia explorado uma jogada semelhante com Julian Brandt. A versatilidade de Silva é um ponto-chave; ele se sente igualmente à vontade atuando em qualquer uma das laterais, como meia-armador central ou até mesmo como segundo atacante. Seu histórico de 77 gols e 76 assistências em quase 459 partidas pelo City ressalta a produção de elite que ele traria para Madri.

  • Simeone procura um líder nato

    Além de seu brilhantismo técnico, Simeone estaria encantado com a dedicação e a inteligência tática de Silva. Essas são características que o ajudaram a se tornar um pilar da revolução tática de Pep Guardiola na Premier League. A proposta do Atlético é torná-lo o rosto indiscutível da equipe, um papel que talvez seja mais difícil de garantir no Barcelona, ao lado de talentos emergentes como Lamine Yamal.

    Os gigantes italianos Juve e Milan também estão pressionando fortemente por sua contratação, enquanto buscam se reconstruir após campanhas nacionais decepcionantes. No entanto, a atração de retornar à Península Ibérica e disputar títulos importantes na Espanha pode dar aos Rojiblancos uma vantagem significativa nas negociações, enquanto Silva se prepara para seu capítulo final no mais alto nível.

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Uma despedida emocionante do Etihad

    Silva está atualmente se preparando para sua última partida pelo City, cujo empate com o Bournemouth garantiu o segundo lugar na Premier League, já que o Arsenal conquistou o título, antes de voltar sua atenção para a Copa do Mundo com a seleção de Portugal. Ele já deixou suas intenções claras para a torcida do City em uma mensagem comovente nas redes sociais. “Este clube me deu mais do que eu jamais imaginei”, afirmou ele, refletindo sobre uma trajetória que incluiu seis títulos da Premier League e a tão esperada conquista da Liga dos Campeões em 2023.