Bernardo Silva no Man Utd?! Por que essa transferência bombástica “nunca vai acontecer”, enquanto a lenda do City se prepara para se tornar jogador sem contrato

Em entrevista à Paddy Power, Butt elogiou muito o caráter e a habilidade de Silva, mas continuou firme em sua opinião de que um acordo nunca se concretizaria. Ele descreveu o meio-campista do City como um jogador de futebol “fenomenal”, que seria uma aquisição perfeita para qualquer time — exceto o United.

“É um jogador que todos gostariam de ter”, disse Butt. “Ele parece um companheiro de equipe simpático que todos adoram. É um jogador fenomenal, fenomenal. Parece ser uma ótima pessoa também.”

“Qualquer clube de futebol do mundo que queira alguém assim em seu elenco, isso nunca vai acontecer, ele vir para o Man Utd. Ele tem muito respeito pelo Man City para fazer isso. Eu nem acho que ele se encaixaria no sistema de jogo do Man Utd. E com o Bruno na posição dele, não dá para colocar os dois no mesmo time, dá?”