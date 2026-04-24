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Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

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Bernardo Silva no Man Utd?! Por que essa transferência bombástica “nunca vai acontecer”, enquanto a lenda do City se prepara para se tornar jogador sem contrato

B. Silva
Manchester United
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Nicky Butt descartou a possibilidade de Bernardo Silva fazer uma transferência “ao estilo Carlos Tevez” para o Manchester United. À medida que o contrato da lenda do Manchester City se aproxima do fim, o ex-meio-campista do United afirma que o respeito de Silva pela metade azul da cidade impedirá uma transferência para Old Trafford.

  • Butt descarta a controversa transferência de Silva para outro clube da cidade

    Silva consolidou seu status como um dos maiores meio-campistas de todos os tempos da Premier League, mas a possibilidade de ele cruzar a fronteira entre os dois times de Manchester foi categoricamente descartada. O ex-meio-campista do Manchester United, Butt, acredita que, embora qualquer clube sonhasse em contratar o jogador de 31 anos, uma transferência para Old Trafford está fora de questão.

    Embora Silva vá sair em transferência gratuita neste verão, Butt insiste que a lealdade do jogador da seleção de Portugal ao City é muito forte. Silva conquistou todos os troféus importantes possíveis sob o comando de Pep Guardiola, e o ex-astro da “Geração de 92” acredita que o meia nunca arriscaria seu legado no Etihad ao se juntar aos Red Devils.

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  • Manchester City v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    O astro português tem “muito respeito” pelo City

    Em entrevista à Paddy Power, Butt elogiou muito o caráter e a habilidade de Silva, mas continuou firme em sua opinião de que um acordo nunca se concretizaria. Ele descreveu o meio-campista do City como um jogador de futebol “fenomenal”, que seria uma aquisição perfeita para qualquer time — exceto o United.

    “É um jogador que todos gostariam de ter”, disse Butt. “Ele parece um companheiro de equipe simpático que todos adoram. É um jogador fenomenal, fenomenal. Parece ser uma ótima pessoa também.”

    “Qualquer clube de futebol do mundo que queira alguém assim em seu elenco, isso nunca vai acontecer, ele vir para o Man Utd. Ele tem muito respeito pelo Man City para fazer isso. Eu nem acho que ele se encaixaria no sistema de jogo do Man Utd. E com o Bruno na posição dele, não dá para colocar os dois no mesmo time, dá?”

  • Revelada a oportunidade perdida pelo United com Stones

    A conversa sobre os jogadores veteranos do City também abordou John Stones, com Butt revelando que o United perdeu a chance de contratar o jogador da seleção inglesa. Muito antes de Stones se tornar um pilar da defesa de Guardiola, os Red Devils mantiveram conversas com o zagueiro central sobre uma transferência para o Teatro dos Sonhos.

    “O United teve a chance de contratar o John antes de ele ir para o City, lá atrás, quando eu trabalhava lá”, explicou ele. “Conversamos com ele sobre se juntar ao clube. Ele tem sido um jogador fenomenal pelo Man City. Ele é um dos meus jogadores favoritos de assistir quando estava em forma, jogando todas as semanas e avançando para o meio-campo. É um jogador de futebol encantador de se ver.”

    “Um jogador um pouco parecido com o Rio Ferdinand. Ele era melhor que o Rio no meio-campo, mas acho que o Rio é um zagueiro melhor na defesa. Mas que jogador! Ele teve uma carreira fenomenal e, onde quer que vá, vai se sair bem.”


  • Bernardo Silva Manchester CityGetty Images

    Silva avalia suas opções à medida que se aproxima o período de contratações

    O futuro de Silva continua sendo um dos principais temas à medida que nos aproximamos da janela de transferências de verão, com vários clubes de elite da Europa acompanhando de perto sua situação. Embora o United pareça estar fora da disputa, o meio-campista há muito tempo é associado a uma transferência para a La Liga, sendo o Barcelona e o Real Madrid frequentemente citados como possíveis destinos. Para os Red Devils, o foco continua sendo encontrar um meio-campista que complemente Bruno Fernandes, em vez de competir com ele.

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