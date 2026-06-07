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Bernardo Silva nega acordo "dos sonhos" com o Barcelona, enquanto o craque do Manchester City se pronuncia sobre os rumores de transferência
Silva mantém as opções em aberto após o confronto contra Portugal
Após o jogo da seleção portuguesa contra o Chile, Silva foi direto ao ser questionado sobre seu próximo destino. Apesar dos fortes rumores de que uma negociação com o Barça estaria em andamento, o meio-campista insistiu que seu futuro ainda está em aberto. Em declarações na zona mista, o jogador de 31 anos destacou que sua prioridade é encontrar um projeto no qual ele seja o protagonista.
“Ainda não tomei uma decisão. Quero estar em um clube que me queira, isso é certo. Um clube onde sinta que serei útil”, disse Silva. Quando questionado se a mudança para o Camp Nou era um sonho pessoal, ele se manteve cauteloso, acrescentando: “É um sonho? Não vou responder a isso porque não sei onde vou parar. [O Barcelona] é uma opção que tenho, mas ainda não tomei essa decisão. Não sabemos o que vai acontecer.”
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Mendes confirma que a espera pela Copa do Mundo continua
A disputa pela contratação de Silva tornou-se uma das maiores histórias do verão, mas os torcedores podem ter que esperar várias semanas por uma resposta definitiva. Seu representante, Jorge Mendes, tem atuado nos bastidores para facilitar uma transferência para a La Liga, mas também alertou que seu cliente não tem pressa em assinar contrato enquanto está concentrado nas obrigações com a seleção.
“Bernardo decidirá após a Copa do Mundo”, disse Mendes ao especialista em transferências Fabrizio Romano. Esse cronograma sugere que o Barça, junto com outros possíveis interessados, terá que esperar até o fim do torneio na América do Norte antes que o ex-capitão do Manchester City escolha seu próximo clube.
Flick dá luz verde à contratação do veterano
Embora Silva esteja chegando ao fim da carreira, Hansi Flick estaria convencido de que o craque português pode oferecer a flexibilidade tática necessária no Camp Nou. O técnico alemão inicialmente tinha reservas quanto à idade do jogador, mas passou a valorizar a experiência de Silva e sua capacidade de atuar em várias posições no terço final do campo.
Flick vê o ícone do Man City como um jogador que poderia ajudar a distribuir a carga de trabalho do jovem astro Lamine Yamal. Fundamentalmente, ele também estaria disposto a aceitar um corte salarial significativo para garantir que o acordo se encaixe na rígida estrutura salarial do Barcelona.
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Fim de uma era no Etihad
Independentemente de onde ele vá parar, a saída de Silva marca o fim de uma passagem lendária de nove anos em Manchester. Durante o tempo em que jogou sob o comando de Pep Guardiola, ele se tornou um símbolo do domínio do City, conquistando todos os principais troféus possíveis e frequentemente vestindo a braçadeira de capitão nas partidas mais decisivas.
O meio-campista deixou o campeão da Premier League com uma mensagem emocionante aos torcedores, refletindo sobre a era de ouro que ajudou a criar. Enquanto o Atlético de Madrid e a Juventus continuam na disputa, buscando renovar seus elencos, a preferência pessoal de Silva por uma vida na Catalunha continua a colocar o Barcelona na liderança na corrida por sua contratação, assim que sua decisão pós-Copa do Mundo for tomada.