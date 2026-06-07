Bernardo Silva nega acordo "dos sonhos" com o Barcelona, enquanto o craque do Manchester City se pronuncia sobre os rumores de transferência

Após o jogo da seleção portuguesa contra o Chile, Silva foi direto ao ser questionado sobre seu próximo destino. Apesar dos fortes rumores de que uma negociação com o Barça estaria em andamento, o meio-campista insistiu que seu futuro ainda está em aberto. Em declarações na zona mista, o jogador de 31 anos destacou que sua prioridade é encontrar um projeto no qual ele seja o protagonista.

“Ainda não tomei uma decisão. Quero estar em um clube que me queira, isso é certo. Um clube onde sinta que serei útil”, disse Silva. Quando questionado se a mudança para o Camp Nou era um sonho pessoal, ele se manteve cauteloso, acrescentando: “É um sonho? Não vou responder a isso porque não sei onde vou parar. [O Barcelona] é uma opção que tenho, mas ainda não tomei essa decisão. Não sabemos o que vai acontecer.”



