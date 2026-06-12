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Bernardo Silva fecha acordo para se transferir para o Real Madrid, enquanto José Mourinho está prestes a concretizar uma contratação sensacional em seu retorno ao Bernabéu
Silva deve se transferir para o Real Madrid após negociações rápidas
O Real Madrid chegou a um acordo para contratar Silva, em uma negociação que avançou com notável rapidez. De acordo com Fabrizio Romano, as negociações começaram apenas 36 horas antes de se chegar a um acordo total entre o clube, o jogador e todas as partes envolvidas. O meio-campista, que deve deixar o Manchester City quando seu contrato expirar no final deste mês, está agora pronto para iniciar um novo capítulo na Espanha, após passar vários anos de sucesso no Etihad Stadium. Mourinho, recentemente nomeado para uma segunda passagem pelo Santiago Bernabéu, teria identificado Silva como uma prioridade.
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Romano confirma o acordo, enquanto Silva já havia se pronunciado sobre os rumores
Romano deu uma atualização sobre a transferência pelo X. Ele escreveu: “Bernardo Silva para o Real Madrid, VAMOS LÁ! Acordo fechado e contrato aprovado. Contrato de dois anos com opção de renovação por mais um ano; negociação rápida do Real Madrid iniciada há 36 horas e fechada imediatamente. Mourinho queria o Bernardo, ele aceitou e as negociações avançadas reveladas hoje estão 100% confirmadas.”
Silva vinha se mantendo evasivo ao discutir as especulações sobre seu futuro, especialmente em meio a rumores de uma possível ida ao Barcelona.
Ele disse: “É um sonho? Não vou responder a isso porque não sei onde vou parar. [O Barcelona] é uma opção que tenho, mas ainda não tomei essa decisão. Não sabemos o que vai acontecer.”
O Real Madrid venceu o rival
O suposto sucesso do Real Madrid na contratação de Silva representa uma vitória significativa sobre os rivais nacionais Barça e Atlético de Madrid, ambos os quais haviam sido associados ao meio-campista. O negócio também é notável porque Silva deve chegar como jogador sem contrato, após decidir não renovar com o City. O Madrid, portanto, contrata um jogador com vasta experiência no mais alto nível sem pagar nenhuma taxa de transferência.
Silva deixa o City após nove anos no clube, período em que ajudou a conquistar seis títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões. Ele se despede com 153 participações em gols e a reputação de ser um dos meio-campistas mais influentes da Premier League.
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O foco continua sendo as obrigações com a seleção
Segundo informações, um anúncio oficial está previsto para após o término da Copa do Mundo de 2026. Silva deve manter o foco nos compromissos da seleção portuguesa antes de definir o próximo capítulo de sua carreira. Assim que a contratação for confirmada, ele se juntará ao projeto de reconstrução de Mourinho no Bernabéu, onde as expectativas serão altas em relação a um dos meio-campistas mais experientes e condecorados da Europa.