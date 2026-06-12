Bernardo Silva fecha acordo para se transferir para o Real Madrid, enquanto José Mourinho está prestes a concretizar uma contratação sensacional em seu retorno ao Bernabéu

Romano deu uma atualização sobre a transferência pelo X. Ele escreveu: “Bernardo Silva para o Real Madrid, VAMOS LÁ! Acordo fechado e contrato aprovado. Contrato de dois anos com opção de renovação por mais um ano; negociação rápida do Real Madrid iniciada há 36 horas e fechada imediatamente. Mourinho queria o Bernardo, ele aceitou e as negociações avançadas reveladas hoje estão 100% confirmadas.”

Silva vinha se mantendo evasivo ao discutir as especulações sobre seu futuro, especialmente em meio a rumores de uma possível ida ao Barcelona.

Ele disse: “É um sonho? Não vou responder a isso porque não sei onde vou parar. [O Barcelona] é uma opção que tenho, mas ainda não tomei essa decisão. Não sabemos o que vai acontecer.”



