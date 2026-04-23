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Bernardo Silva faz história no Manchester City ao ultrapassar David Silva e se tornar o jogador mais bem-sucedido de todos os tempos do clube
Uma nova era de domínio
A vitória em Turf Moor foi mais do que apenas mais três pontos para a equipe de Pep Guardiola; marcou a 215ª vitória de Bernardo Silva na Premier League. Com isso, ele ultrapassou o ex-companheiro de equipe David Silva, que detinha o recorde com 214 vitórias durante sua lendária década no Etihad Stadium, conforme confirmado pelo site oficial do Manchester City.
A ascensão de Bernardo ao topo desta lista é uma prova de sua longevidade e importância desde que chegou do Mônaco em 2017. O português agora ocupa sozinho o primeiro lugar, seguido pelo espanhol Silva, enquanto o ex-goleiro Ederson continua sendo o único outro jogador na história do clube a ter ultrapassado a marca de 200 vitórias, com 205 conquistas em seu nome.
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O grande vencedor
As estatísticas por trás da conquista de Silva são impressionantes. Das 453 partidas que disputou pelo City em todas as competições, 299 foram na Premier League. Isso significa que o jogador de 31 anos venceu impressionantes 72% de seus jogos na primeira divisão inglesa, uma taxa de vitórias que destaca seu papel como o braço direito de Guardiola em campo.
Subindo nas paradas de todos os tempos
Foi uma noite de dupla comemoração para o capitão do City, já que a partida contra o Burnley também o levou a subir na lista de jogadores com mais partidas disputadas pelo clube. Ao disputar sua 453ª partida, Bernardo ultrapassou a lenda e embaixador do clube, Mike Summerbee, e passou a ocupar o oitavo lugar na história do clube em número total de partidas disputadas.
Desde sua chegada, há sete anos, nenhum jogador atuou mais vezes pelo Manchester City do que Bernardo. Sua versatilidade e ética de trabalho permitiram que ele durasse mais e tivesse um desempenho superior ao de muitos, evoluindo de um habilidoso ponta para um meio-campista central completo, capaz de controlar o ritmo da equipe.
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Um legado de troféus
O recorde de vitórias é apenas uma faceta da brilhante carreira de Silva em Manchester. Durante suas oito temporadas no clube, ele conquistou a impressionante marca de 19 títulos importantes. Esse palmarés inclui seis títulos da Premier League, um número que o coloca no seleto grupo dos jogadores mais condecorados da divisão. Na verdade, apenas cinco jogadores na história da Premier League levantaram o troféu mais vezes do que o astro português.
Atualmente, ele é o jogador mais condecorado do clube, empatado com Kevin De Bruyne e John Stones. Enquanto se prepara para seus últimos meses no Etihad, Silva continua sendo o coração de uma equipe em busca de ainda mais títulos, colocando-o em posição de, potencialmente, deixar Manchester como o vencedor mais eficaz que o clube já viu. Os torcedores do City terão que esperar até o final da temporada para uma celebração completa de sua carreira, mas seu lugar nos livros de história já está garantido.