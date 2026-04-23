Bernardo Silva faz história no Manchester City ao ultrapassar David Silva e se tornar o jogador mais bem-sucedido de todos os tempos do clube

A vitória em Turf Moor foi mais do que apenas mais três pontos para a equipe de Pep Guardiola; marcou a 215ª vitória de Bernardo Silva na Premier League. Com isso, ele ultrapassou o ex-companheiro de equipe David Silva, que detinha o recorde com 214 vitórias durante sua lendária década no Etihad Stadium, conforme confirmado pelo site oficial do Manchester City.

A ascensão de Bernardo ao topo desta lista é uma prova de sua longevidade e importância desde que chegou do Mônaco em 2017. O português agora ocupa sozinho o primeiro lugar, seguido pelo espanhol Silva, enquanto o ex-goleiro Ederson continua sendo o único outro jogador na história do clube a ter ultrapassado a marca de 200 vitórias, com 205 conquistas em seu nome.



