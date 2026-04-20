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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Bernardo Silva elogia Erling Haaland, a quem chamou de “animal”, após a “grande” vitória do Manchester City sobre o Arsenal, seu rival pelo título

B. Silva
Manchester City
Arsenal
Premier League
E. Haaland

O capitão do Manchester City, Bernardo Silva, elogiou os instintos “animais” de Erling Haaland depois que o atacante norueguês inspirou sua equipe a uma vitória crucial por 2 a 1 sobre o Arsenal, rival na disputa pelo título. O resultado no Etihad Stadium reacendeu a disputa pelo troféu da Premier League, colocando a equipe de Pep Guardiola a um passo dos Gunners.

  • O domínio físico de Haaland é motivo de elogios

    O tão aguardado confronto entre as duas primeiras equipes da liga foi marcado por uma batalha individual titânica entre Haaland e o zagueiro do Arsenal, Gabriel Magalhães. Haaland acabou saindo vitorioso, resistindo ao brasileiro para marcar o gol da vitória aos 65 minutos, o que fez com que o ímpeto da disputa pelo título voltasse para a metade azul de Manchester. Após o apito final, Silva não hesitou em destacar o esforço extraordinário de seu companheiro de equipe. “Erling foi fantástico hoje, lutando por cada bola”, disse Silva à Sky Sports. “Não é fácil contra dois zagueiros centrais difíceis. Hoje ele lutou como um animal.”

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    Uma grande reviravolta na disputa pelo título

    O resultado coloca a equipe de Pep Guardiola a apenas três pontos dos Gunners, mas, o que é mais importante, o City ainda tem um jogo a menos. Silva reconheceu a importância do resultado, destacando a rapidez com que o panorama da temporada mudou para os atuais campeões. “É muito importante porque nos coloca em uma posição em que, se ganharmos nosso jogo a menos, ficaremos com os mesmos pontos. Há duas semanas, esse cenário não parecia muito provável. Estou feliz por podermos ficar com a mesma pontuação”, explicou Silva. “É uma temporada longa. Muitos pequenos detalhes não correram a nosso favor nesta temporada. Também jogadas de azar, perdemos muitas chances. Muitos jogos que deveríamos ter vencido. Hoje as coisas correram a nosso favor. Estou muito feliz.”

  • Respeito mútuo nas fileiras do City

    Embora Haaland tenha sido destaque nas manchetes por seu gol, o atacante fez questão de retribuir os elogios ao seu capitão. Apesar da estatura mais baixa de Silva em comparação com a do norueguês, Haaland ficou particularmente impressionado com as contribuições defensivas do meio-campista, incluindo uma cabeçada crucial para afastar um cruzamento destinado a Viktor Gyokeres.

    “Lembro-me daquele cruzamento, quando ele desviou de cabeça, eu disse a ele que hoje ele estava parecendo o Cannavaro”, brincou Haaland. O atacante concluiu com um elogio sincero à consistência do jogador da seleção portuguesa: “Não vou ficar sentimental, mas Bernie, você foi realmente muito bom, como sempre.”

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    Como lidar com a batalha contra Gabriel

    A tarde de Haaland foi tudo menos tranquila, já que Gabriel se envolveu frequentemente em disputas físicas com o atacante, chegando até a rasgar sua camiseta em um determinado momento. Houve também aquele momento crítico em que Gabriel pareceu mover a cabeça na direção de Haaland, o que gerou discussões sobre se o zagueiro deveria ter recebido um cartão vermelho. Refletindo sobre o duelo, Haaland disse: “Acho que é sempre assim, muita disputa e coisas do tipo. Cabe aos outros decidir se eu venci essa batalha ou não. Marquei o gol, então venci a batalha naquele momento; foi um grande gol, foi um momento decisivo e nós vencemos.”

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