Bernardo Silva elogia Erling Haaland, a quem chamou de “animal”, após a “grande” vitória do Manchester City sobre o Arsenal, seu rival pelo título

Embora Haaland tenha sido destaque nas manchetes por seu gol, o atacante fez questão de retribuir os elogios ao seu capitão. Apesar da estatura mais baixa de Silva em comparação com a do norueguês, Haaland ficou particularmente impressionado com as contribuições defensivas do meio-campista, incluindo uma cabeçada crucial para afastar um cruzamento destinado a Viktor Gyokeres.

“Lembro-me daquele cruzamento, quando ele desviou de cabeça, eu disse a ele que hoje ele estava parecendo o Cannavaro”, brincou Haaland. O atacante concluiu com um elogio sincero à consistência do jogador da seleção portuguesa: “Não vou ficar sentimental, mas Bernie, você foi realmente muito bom, como sempre.”