Bernardo Silva conclui sua transferência a título gratuito para o Real Madrid, e o ícone do Manchester City se junta a José Mourinho

A nomeação de Mourinho como técnico do Real Madrid no início deste mês já rendeu frutos no mercado de transferências. Segundo relatos, a presença do lendário técnico português foi um fator decisivo na decisão de Silva de escolher o Los Blancos em vez de outros grandes clubes europeus. O Madrid agiu rapidamente para renovar um elenco que não conseguiu conquistar títulos importantes nas duas últimas temporadas, recorrendo a um jogador de comprovada capacidade vencedora como Silva.

Embora os rivais nacionais Barcelona e Atlético de Madrid tenham demonstrado grande interesse no jogador de 31 anos, o site The Athletic informa que ambos acabaram desistindo da disputa. Assim que o Real Madrid emergiu como favorito, os outros clubes da La Liga optaram por não melhorar suas propostas, abrindo caminho para a transferência. O Real Madrid confirmou a contratação em um comunicado oficial: “O Real Madrid C. F. e Bernardo Silva chegaram a um acordo para que ele se torne jogador do Real Madrid pelas próximas duas temporadas, até 30 de junho de 2028.”







