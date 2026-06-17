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Bernardo Silva conclui sua transferência a título gratuito para o Real Madrid, e o ícone do Manchester City se junta a José Mourinho
O fator Mourinho sela o acordo
A nomeação de Mourinho como técnico do Real Madrid no início deste mês já rendeu frutos no mercado de transferências. Segundo relatos, a presença do lendário técnico português foi um fator decisivo na decisão de Silva de escolher o Los Blancos em vez de outros grandes clubes europeus. O Madrid agiu rapidamente para renovar um elenco que não conseguiu conquistar títulos importantes nas duas últimas temporadas, recorrendo a um jogador de comprovada capacidade vencedora como Silva.
Embora os rivais nacionais Barcelona e Atlético de Madrid tenham demonstrado grande interesse no jogador de 31 anos, o site The Athletic informa que ambos acabaram desistindo da disputa. Assim que o Real Madrid emergiu como favorito, os outros clubes da La Liga optaram por não melhorar suas propostas, abrindo caminho para a transferência. O Real Madrid confirmou a contratação em um comunicado oficial: “O Real Madrid C. F. e Bernardo Silva chegaram a um acordo para que ele se torne jogador do Real Madrid pelas próximas duas temporadas, até 30 de junho de 2028.”
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Fim de uma era no Man City
A saída de Silva marca o fim de uma passagem lendária pelo Etihad Stadium. Desde que chegou do Mônaco em 2017, o meio-campista tem sido um pilar da revolução tática de Pep Guardiola, disputando 460 partidas e tornando-se um dos favoritos da torcida por seu ritmo de trabalho incansável e brilhantismo técnico. Ele deixa Manchester como um vencedor inveterado, partindo da Inglaterra como o jogador mais condecorado do City, após conquistar 19 títulos importantes ao longo de sua passagem de nove anos pelo clube.
Em sua última temporada no City, ele assumiu um papel de liderança ainda maior, assumindo a capitania da equipe após a saída de Kyle Walker. Demonstrando sua resistência característica, ele disputou todas as 38 partidas da Premier League na última temporada, quando o City terminou em segundo lugar, além de adicionar a Carabao Cup e a FA Cup à sua extensa coleção de troféus.
A revolução no Bernabéu ganha força
Florentino Pérez claramente não está disposto a ficar parado após um período de estagnação para o clube. Silva é a mais recente contratação de peso no que se configura como uma janela de transferências transformadora para o gigante espanhol. O clube já reforçou sua defesa com a contratação de Marc Cucurella, do Chelsea, e espera-se que incorpore Ibrahima Konaté, do Liverpool, e Denzel Dumfries, da Inter, ao elenco, na busca por reconquistar os títulos nacionais e europeus.
A chegada de um jogador com o pedigree de Silva envia uma mensagem clara para o resto da Europa. Mourinho agora tem à sua disposição um dos motores criativos mais versáteis do mundo para dar o pontapé inicial em sua segunda passagem pela capital espanhola.
- AFP
A atenção se volta para a Copa do Mundo
Apesar das inúmeras notícias sobre seu futuro no clube, Silva está atualmente ocupado com compromissos com a seleção. O meio-campista integra a seleção de Portugal na Copa do Mundo em andamento, onde continua sendo uma peça fundamental do elenco. Ele chegou ao torneio em excelente forma, tendo participado dos dois amistosos preparatórios de Portugal em junho antes de embarcar para a fase final.
Os torcedores do Real Madrid acompanharão de perto seu desempenho no cenário mundial antes que ele se junte aos novos companheiros para os treinos de pré-temporada. O contrato de dois anos garante que o veterano português permanecerá no mais alto nível do futebol europeu até junho de 2028, quando ele buscará ter acrescentado títulos da La Liga ao seu brilhante currículo.