Bergomi: “Tonali expulsou os monstros. Temos que contar com Pio Esposito. Para mim também, a Bósnia é melhor do que o País de Gales”

Quando o Tonali marcou, eu disse na transmissão: “finalmente”. Finalmente porque aquele gol foi uma libertação, porque eu tinha visto os monstros no primeiro tempo. Dava para sentir esse peso, essa, digamos entre aspas, medo de não conseguir.





No primeiro tempo dava para ver que a bola pesava; depois, taticamente, o Rino ajustou as coisas no segundo tempo, porque na primeira parte não nos entendíamos muito bem; na minha opinião, precisávamos chegar mais rápido aos atacantes, mas, em vez disso, nunca os encontrávamos.





Quando se joga com o 3-5-2, não se consegue passar pelos adversários, tirando um pouco o Politano, e por isso é preciso alimentar os atacantes. No segundo tempo viu-se algo diferente e vocês venceram