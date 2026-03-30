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Bergomi Getty Images
Emanuele Tramacere

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Bergomi: “Tonali expulsou os monstros. Temos que contar com Pio Esposito. Para mim também, a Bósnia é melhor do que o País de Gales”

Itália
Bósnia e Herzegovina
Bósnia e Herzegovina x Itália
Eliminatórias Europeias
S. Tonali
G. Bergomi
G. Gattuso

Para o ex-zagueiro da seleção italiana e do Inter, a sensação de que não iriam conseguir estava no ar contra a Irlanda do Norte. Agora, a Bósnia, que é uma equipe vencível

Beppe Bergomi conhece muito bem as tensões e o peso da camisa da Itália. Em 1982, ele venceu a Copa do Mundo com a Itália praticamente como novato e gostaria de ver novamente essa tensão positiva, e não negativa, nos Azzurri que, amanhã à noite, terça-feira, 31 de março de 2026, a partir das 20h45, em Zenica, enfrentarão a Bósnia na final da repescagem das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo EUA-México-Canadá 2026.


Em entrevista ao Tuttosport, “o Tio” destacou a sensação de medo que se sentia contra a Irlanda do Norte, projetando-nos positivamente em direção à Bósnia. E Bergomi também esvaziou a polêmica de Dimarco sobre a comemoração capturada pelas câmeras da RAI ao final de País de Gales x Bósnia.

  • TONALI, OS MONSTROS E O MEDO

    Quando o Tonali marcou, eu disse na transmissão: “finalmente”. Finalmente porque aquele gol foi uma libertação, porque eu tinha visto os monstros no primeiro tempo. Dava para sentir esse peso, essa, digamos entre aspas, medo de não conseguir.


    No primeiro tempo dava para ver que a bola pesava; depois, taticamente, o Rino ajustou as coisas no segundo tempo, porque na primeira parte não nos entendíamos muito bem; na minha opinião, precisávamos chegar mais rápido aos atacantes, mas, em vez disso, nunca os encontrávamos.


    Quando se joga com o 3-5-2, não se consegue passar pelos adversários, tirando um pouco o Politano, e por isso é preciso alimentar os atacantes. No segundo tempo viu-se algo diferente e vocês venceram

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  • É preciso apostar em Pio Esposito

    "Pio é um jogador que, assim que entra em campo, ganha vida imediatamente. É um jogador que melhora todo o setor ofensivo. Não sei quais decisões o Rino vai tomar, mas o Pio é um jogador com quem precisamos contar. Se eu tivesse que apontar mudanças no setor ofensivo, diria que foram os dois alas do meio-campo que correram muito, tanto o Dimarco quanto o Politano. Mas o Pio é um jogador a ser sempre considerado, é um rapaz inteligente, se movimenta bem em campo e fora dele também; vejo-o muito maduro e ele pode ser realmente útil para esta equipe”. 

  • MELHOR A BÓSNIA DO QUE O PAÍS DE GALES

    "A polêmica sobre o Dimarco? Eu também acho que a Bósnia é melhor do que o País de Gales (sorri, nota do editor), porque o País de Gales tem uma vantagem sobre nós no ritmo, nos duelos e na força física, assim como a Irlanda do Norte. Mas nós temos que apostar na técnica e na qualidade. Certamente a Bósnia é um pouco mais experiente, vamos jogar na casa deles e eles têm jogadores como Muharemovic, Kolasinac, Dzeko. Enfim, gente com experiência, mas nós somos melhores

  • A Itália é forte, mas mesmo assim será apenas uma figurante na Copa do Mundo

    "O jogo em Bergamo mostrou-nos que a Itália é forte. Agora, depois desta vitória contra um adversário que, na minha opinião, é modesto, acho que os jogadores podem ficar um pouco mais aliviados em termos de pressão, mesmo que o objetivo não mude. Tenho de acreditar que serão eles que vão levar a Itália de volta à Copa do Mundo


    Se eu pensar na Argentina, no Brasil, na Inglaterra, na Espanha, na França, mais do que em todas elas, eu diria que, de qualquer forma, se a Itália estiver na Copa do Mundo, será apenas uma figurante. Mas quando você está lá, você joga. Por que não podemos pensar em fazer um certo tipo de campanha também? Não estou dizendo que vamos conseguir, mas, enquanto isso, vamos lá e depois vemos o que acontece…".

  • De qualquer forma, Gattuso não tem culpa

    Se não conseguirmos, não devemos culpar o Rino, porque ele assumiu o cargo no meio da temporada, comandou seus jogos, não teve muito tempo e nem sequer lhe concedemos um período de preparação após a última partida contra a Noruega. Para mim, ele fez um ótimo trabalho ao formar um grupo e trouxe de volta um sentimento de pertencimento que já não existia mais.

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