Bergomi: “Tonali expulsou os monstros. Temos que contar com Pio Esposito. Para mim também, a Bósnia é melhor do que o País de Gales”

Beppe Bergomi conhece muito bem as tensões e o peso da camisa da Itália. Em 1982, ele venceu a Copa do Mundo com a Itália praticamente como novato e gostaria de ver novamente essa tensão positiva, e não negativa, nos Azzurri que, amanhã à noite, terça-feira, 31 de março de 2026, a partir das 20h45, em Zenica, enfrentarão a Bósnia na final da repescagem das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo EUA-México-Canadá 2026.
Em entrevista ao Tuttosport, “o Tio” destacou a sensação de medo que se sentia contra a Irlanda do Norte, projetando-nos positivamente em direção à Bósnia. E Bergomi também esvaziou a polêmica de Dimarco sobre a comemoração capturada pelas câmeras da RAI ao final de País de Gales x Bósnia.