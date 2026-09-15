Bennacer é expulso na estreia pelo Al-Gharafa: vermelho direto após confusão com Summerville, do Al-Hilal, VÍDEO

A jogada surpresa de Pedro Martins não deu os frutos esperados. O treinador português do Al-Gharafa escolheu colocar oficialmente em campo desde o 1º minuto, na partida válida pela primeira rodada da AFC Champions League contra o Al-Hilal de Simone Inzaghi, o recém-chegado Ismael Bennacer.

O ex-Milan havia sido anunciado oficialmente apenas na noite de ontem e hoje, com a camisa 10, começou como titular no meio-campo ofensivo na partida da Champions asiática. A jogada, como dito, não deu resultado porque a partida do argelino durou apenas 35 minutos.



