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Emanuele Tramacere

Traduzido por

Bennacer é expulso na estreia pelo Al-Gharafa: vermelho direto após confusão com Summerville, do Al-Hilal, VÍDEO

Al-Gharafa
Al Hilal
Liga dos Campeões da Ásia
Al Hilal x Al-Gharafa
I. Bennacer
S. Inzaghi
C. Summerville
Milan
Roma

O meio-campista assinou oficialmente apenas ontem e foi imediatamente colocado em campo. Mas sua estreia durou apenas 35 minutos.

A jogada surpresa de Pedro Martins não deu os frutos esperados. O treinador português do Al-Gharafa escolheu colocar oficialmente em campo desde o 1º minuto, na partida válida pela primeira rodada da AFC Champions League contra o Al-Hilal de Simone Inzaghi, o recém-chegado Ismael Bennacer.

O ex-Milan havia sido anunciado oficialmente apenas na noite de ontem e hoje, com a camisa 10, começou como titular no meio-campo ofensivo na partida da Champions asiática. A jogada, como dito, não deu resultado porque a partida do argelino durou apenas 35 minutos.


  • Cartão vermelho direto

    Bennacer foi expulso com cartão vermelho direto pelo árbitro aos 35 minutos, junto com o ex-alvo da Roma Crysencio Summerville. Os dois protagonizaram uma briga generalizada à beira do campo, na qual todos os companheiros e os treinadores tiveram dificuldade para separá-los, já que ambos se seguravam com força pelas respectivas camisas.



    • Publicidade

  • Só ontem o anúncio, ele corre o risco de uma longa suspensão

    Bennacer interveio para defender um companheiro que havia sofrido um empurrão justamente de Summerville e que o fez parar fora de campo. A partir daí, teve início a briga generalizada, com Bennacer puxando Summerville pelos cabelos, que reagiu instantaneamente. Na confusão, Simone Inzaghi também tentou intervir, correndo o risco de cair no chão, mas foi Sergej Milinkovic-Savic quem conseguiu acalmar seu companheiro de equipe, separando-o do ex-Milan.

    Só ontem veio o anúncio oficial, mas a aventura de Bennacer no Catar corre o risco de sofrer imediatamente uma freada brusca. Já há quem fale em pelo menos 3 partidas de suspensão, e pode vir uma punição pesada do juiz esportivo.

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